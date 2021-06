Meilleures coques Samsung Galaxy S20 2021

Meilleur

Les meilleures coques Samsung Galaxy S20 protègent l’un des plus beaux téléphones jamais fabriqués, composé de métal glissant et de verre rayable. Donc, si vous craignez d’égratigner l’investissement, il n’y a pas de moment comme le présent pour vous procurer l’un des meilleurs étuis Galaxy S20 disponibles actuellement, du robuste au cuir en passant par les options minces et légères.

Couleurs envoûtantes : Caseology Parallax



Ce miel hybride d’un étui a beaucoup en commun avec le Spigen Neo Hybrid. Pourtant, il a de meilleures combinaisons de couleurs pour cette excellente protection, y compris une nouvelle sarcelle “Aqua Green” qui est encore plus séduisante en personne que les rendus ne rendent justice.

À partir de 14 $ chez Amazon 15 $ chez Walmart

Durable et transparent : Ringke Fusion X



Le Fusion X est l’un de ces boîtiers que vous aimerez ou détesterez à la seconde où vous le verrez. Je l’adore, et si vous l’aimez aussi, cet étui transparent robuste vous donnera un look distinct et des coussins d’air d’angle costauds.

À partir de 11 $ chez Amazon 13 $ chez Walmart

Fabuleuse option de première partie: Couverture arrière en cuir Samsung



Les étuis en cuir de Samsung sont fabriqués en cuir véritable, avec une doublure en microfibre douce et des boutons en aluminium. Alors que le S20 n’est disponible qu’en quatre couleurs, cet étui en cuir est disponible en six, dont un rouge vif et un marron neutre.

38 $ sur Amazon

Prise en main : Spigen Liquid Air



Gardez vos classiques en fibre de carbone et offrez-moi le Liquid Air n’importe quel jour de la semaine. Le motif en losange recouvrant le dos est juste assez profond pour ajouter une réelle adhérence tout en restant mince et élégant dans la main.

12 $ sur Amazon

Rugueux et culbute : ArmadilloTek Vanguard Series



J’adore la grande béquille robuste de cet étui robuste car il fonctionne en mode portrait ou paysage, et je peux l’utiliser comme prise de base. Nous avons également un large choix de couleurs parmi lesquelles choisir, du rouge ou violet discret à l’orange fluo.

À partir de 19 $ sur Amazon

Vous oublierez qu’il est là : Totallee Thin



Totallee est l’un des plus grands noms des boîtiers ultra-fins car, année après année, à chaque fois, il livre un boîtier presque invisible. Le boîtier noir est un peu plus fin et plus rigide, tandis que le boîtier transparent est un TPU plus souple.

10 $ sur Amazon

Étui transparent glacé : UAG Plasma Series



Il s’agit de l’un des boîtiers transparents les plus robustes du S20, avec un renfort transparent durable à l’arrière et un motif en nid d’abeille varié qui ajoute une adhérence et une excitation supplémentaires à cette beauté robuste.

24 $ sur Amazon

Protection abordable : Supcase UB Pro



La gamme Unicorn Beetle de Supcase offre qualité et prix année après année. Le Pro dispose d’une béquille à l’arrière et utilise un support avant pour garder votre téléphone en place et protégé plus qu’un pare-chocs en TPU seul.

À partir de 20 $ chez Amazon 20 $ chez Walmart

Prise flexible : ESR Essential Zero



Cet étui en silicone mince vous permet de montrer cette lueur subtile sur votre Cloud Pink ou Cloud Blue S20 tout en l’empêchant de se rayer ou d’érafler. Il ajoute également une adhérence indispensable pour vous empêcher de faire tomber accidentellement l’appareil.

11 $ sur Amazon

Durabilité de la marque : OtterBox Symmetry Series



OtterBox est probablement le nom le plus reconnaissable dans les étuis de téléphone durables, et ne vous y trompez pas; vous payez pour cet héritage. Vous obtenez également un boîtier robuste dans un bleu profond et séduisant qui fait honte au TARDIS.

Sac à main élégant : portefeuille en cuir vintage Snakehive



Enveloppés dans du cuir nubuck européen pleine fleur, les étuis portefeuille de Snakehive se sentent mieux que les étuis en cuir de première partie de Samsung, du moins à mon humble avis. Vous pouvez également les trouver dans plus de couleurs, y compris une belle nouvelle sarcelle remplaçant l’ancienne Honey Gold que nous avons vue l’année dernière.

39 $ sur Amazon

Pare-rayures : Kqimi Ultra Thin



Si vous pensez ne pas avoir besoin d’un étui parce que vous ne laissez jamais tomber votre téléphone, pensez au moins à l’étui Kqimi pour une protection contre les rayures et une meilleure adhérence. En tant qu’étui mince et rigide, il n’ajoutera pas de volume à votre téléphone tout en protégeant ce verre des éraflures.

À partir de 8 $ sur Amazon

Superbe motif : Tech21 Studio Design



En parlant de moyens de pimenter le look de votre S20, le Tech21 Studio Design est un autre cas qui correspond bien à ce projet de loi. Le motif à l’arrière donne au S20 une touche de flair bienvenue, et bien sûr, le boîtier est disponible en quelques couleurs différentes. Vous bénéficiez également d’une protection contre les chutes de 8 pieds !

12 $ sur Amazon

Agréable et adhérent : Speck Presidio Grip



Étant aussi cher qu’il soit, avoir une prise sûre sur le S20 à tout moment est un must. Heureusement, c’est quelque chose que le Speck Presidio Grip fait très bien. Offert en trois couleurs, l’étui a un design convivial qui a été testé contre les chutes jusqu’à 13 pieds pour assurer une protection maximale.

Couleur fine et adhérente : Ringke Air-S



Cet étui abordable est mince mais adhérent, avec un maquillage en TPU flexible qui le rend facile à enlever, ce qui est un énorme avantage si vous avez déjà eu du mal à retirer un étui d’un téléphone glissant. Il y a quatre options de couleurs ici, mais j’aime le corail ardent et le doux gris lavande.

9 $ chez Amazon 9 $ chez Walmart

Quelle meilleure coque Samsung Galaxy S20 dois-je acheter ?

Je suis un grand fan de la Caseology Parallax mince mais robuste en Aqua Green, que je possédais pour mon Cloud Blue Galaxy S20. L’étui en cuir de Samsung est un peu plus cher que les autres options, mais en retour, vous obtenez l’étui le mieux adapté de cette liste, avec de beaux boutons en métal qui résisteront à l’épreuve du temps. Quelque chose d’un peu plus simple et polyvalent est le Spigen’s Liquid Air, un absolument classique en noir qui fait néanmoins un excellent travail en protégeant votre beau nouveau Galaxy S20.

Si vous avez besoin d’autres suggestions pour les meilleurs étuis Galaxy S20, nous avons des rafles dédiées pour les meilleurs étuis minces, les meilleurs étuis robustes et les meilleurs étuis transparents.

Nous avons également d’excellentes collections de coques pour le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra. Et si vous avez déjà mis à niveau vers le dernier appareil de la gamme, consultez plutôt notre sélection des meilleurs étuis pour le Samsung Galaxy S21.

