Meilleures coques Samsung Galaxy S21 FE 2022

Le Galaxy S21 FE est peut-être à la mode en retard à cause des problèmes d’approvisionnement et de toutes ces bêtises (vagues dédaigneuses à 2021), mais il est enfin là avec une petite baisse de prix et un écran plus grand. Que vous en choisissiez un auprès de Samsung ou de votre opérateur, votre nouveau téléphone mérite la meilleure protection au meilleur prix, c’est pourquoi nous avons rassemblé les meilleures coques Samsung Galaxy S21 parmi lesquelles choisir, quel que soit votre style ou votre budget. .

Prise en main dynamique : Caseology Nano Pop



Cet étui a le mélange parfait de compact mais rembourré, flashy mais fonctionnel. La série Nano Pop de Caseology offre une protection robuste autour des caméras douces et douces du S21 FE tout en restant mince et élégante.

17 $ sur Amazon

Prêt à travailler : Supcase Unicorn Beetle Pro Series



Cet étui robuste aux spécifications militaires utilise sa taille pour contenir une béquille large et stable qui fonctionne à la fois en mode portrait et paysage. Le protecteur d’écran intégré est doté d’un cercle adhésif spécial pour garantir que vous obtenez toujours des analyses d’empreintes digitales limpides pour déverrouiller votre téléphone.

25 $ sur Amazon

Plus d’éblouissement : Ringke Fusion



Les étuis transparents sont normalement brillants et transparents et absolument sujets aux bavures, et Ringke comprend pourquoi ce n’est pas exactement glamour pour votre Galaxy S21, il propose donc un étui transparent mat pour éviter les reflets et la crasse évidente.

14 $ sur Amazon (Clear Matte)

L’éternel favori : Spigen Rugged Armor



Alors que Spigen lance de nouveaux designs toutes les quelques années, le Rugged Armor classique reste l’un des boîtiers les plus populaires sur le marché une décennie plus tard. Les accents s’étendant du module de caméra ajoutent de l’adhérence tandis que la fibre de carbone continue de bouger en bas.

16 $ sur Amazon

Tenez plus confortablement : Samsung Clear Slim Strap Cover



Cet étui original unique est livré avec deux sangles détachables, l’une correspondant exactement à l’étui translucide et l’autre un accent pour donner un peu plus de dynamisme. La sangle vous permet de tenir votre téléphone de manière plus sûre tout en atteignant le bord éloigné ou en prenant un selfie.

30 $ chez Samsung

Sensation agréable, look sobre : Caseology Vault



Disponible en noir mat et en vert sauge doux, le Vault est absolument merveilleux dans la main, adhérent et velouté sans aucun volume. Le Vault est un étui solide pour ceux qui recherchent une protection mince et discrète.

À partir de 14 $ sur Amazon

Couleurs audacieuses et discrètes : CaseBorne ArmadilloTek S Series



Cet étui transparent robuste évite les pare-chocs transparents qui ont un aspect terrible sur les bords et les coins pour les pare-chocs colorés qui ressortent métalliquement contre le coloris de votre S21 FE ou le complètent subtilement avec des teintes mates.

16 $ sur Amazon

Soirée mousse : Spigen Tough Armor



Autrefois un étui à double couche, le Spigen Tough Armor dissimule désormais une doublure en mousse pour une protection contre les chutes plus élevée et plus robuste. La béquille encastrée dans la coque extérieure dure vous permet également de vous gaver facilement de YouTube dans la salle de pause et au-delà.

18 $ sur Amazon

Compétiteur cheval noir : Ringke Onyx



Le Ringke Onyx n’est peut-être pas aussi connu que le Spigen Rugged Armor ou le Caseology Vault, mais ses teintes complètent parfaitement les coloris Lavender, Olive et Graphite du Galaxy S21 FE, ajoutant une adhérence et un point d’ancrage pour les sangles ou les charmes de téléphone.

13 $ sur Amazon

Housse de protection : OtterBox Commuter Series



La plupart des étuis avec des bouchons en silicone pour empêcher la poussière, la saleté, l’eau, la neige et le sable de pénétrer dans votre port USB-C sont généralement des réservoirs, mais le Commuter nous offre cette protection tout en restant d’une taille convenablement compacte. Le caoutchouc le long du dos l’empêche également de glisser de quoi que ce soit.

45 $ chez OtterBox

Montrez cette couleur : Spigen Liquid Crystal Series



Samsung nous a apporté des coloris uniques avec le Galaxy S21 FE et ce vert armée pas tout à fait fané et un lavande beaucoup plus joli, et le cristal liquide le montre parfaitement. pour cacher les taches et les éraflures, prenez la variante Glitter !

15 $ sur Amazon (clair) 16 $ sur Amazon (Paillettes)

Look unique : Caseology Parallax



Le design 3D à l’arrière de ce boîtier hybride est aussi distinct qu’il divise ; vous l’aimerez ou le détesterez. Si vous êtes un utilisateur de PopSocket, n’ayez crainte : la texture ici est suffisamment peu profonde pour que vous puissiez toujours utiliser les poignées du téléphone.

17 $ sur Amazon

Les meilleurs étuis Galaxy S21 FE équilibrent style et protection

La popularité du Galaxy S20 FE a contribué à stimuler la disponibilité de boîtiers de premier plan pour son successeur, ce qui signifie que nous n’aurons pas à attendre les bonnes choses comme pourraient le faire d’autres séries de téléphones. Les options de marque de Supcase, Caseology, Ringke et bien d’autres signifient que nous pouvons protéger nos nouveaux téléphones avec style dès le premier jour.

Je suis ravi de voir le Caseology Nano Pop arriver sur le S21 FE, car le cas n’est arrivé qu’à environ cinq modèles Samsung en 2021. Le coloris Light Violet est ce que j’ai bercé sur mon Lavender S21 et le S21 FE va avoir l’air encore mieux avec grâce aux modules de caméra mieux adaptés. Le Blueberry Navy avec des accents jaunes résonne avec des centaines d’équipes sportives (meilleure chance l’année prochaine, Michigan), mais le Light Violet est la perfection avec le S21 FE.

Si vous souhaitez augmenter un peu votre protection, Supcase et OtterBox ont tous deux des options robustes, bien que Supcase vous en offre plus pour moins avec la béquille et le rabat anti-poussière en silicone de l’UB Pro, que je recommande fortement d’acheter si vous travaillez dans la cour, travail en magasin, ou toute quantité de travail dans des environs désordonnés. Couvrez votre port USB-C, utilisez un merveilleux chargeur sans fil et évitez l’ennui ou l’agonie de la sciure de bois ou des éclats qui bousillent votre seul port.

