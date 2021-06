Meilleures coques Samsung Galaxy S21 Ultra 2021

Meilleur

Le Galaxy S21 Ultra est l’un des Galaxy les plus grands et les plus puissants de tous les temps, en plus d’être le premier à fonctionner avec le S Pen, traditionnellement réservé à la gamme Note. Compte tenu de sa taille et de son poids, vous devez protéger votre investissement avec un étui sécurisé qui ajoute adhérence et style. Les meilleurs étuis Galaxy S21 Ultra sont ici, que vous recherchiez un étui transparent pour montrer le design de l’Ultra ou un réservoir durable pour le garder en sécurité.

Coloré et durable : Caseology Nano Pop



Après deux ans d’exclusivité sur les iPhones, le Nano Pop arrive enfin sur les téléphones Samsung avec la série S21. La Blueberry Navy avec ses accents jaunes est frappante et classique, et le motif absorbant les chocs intégré dans le dos vous offre une protection fine. J’aimerais que l’Ultra ait le Violet que les plus petits S21 ont, mais les couleurs ici sont toujours amusantes.

À partir de 16 $ chez Amazon 17 $ chez Walmart

Prêt à travailler dur : ArmadilloTek Vanguard Series pour S21 Ultra



Le S21 Ultra est conçu pour la productivité, il n’est donc pas surprenant que l’un de mes étuis S21 Ultra préférés soit doté d’une belle béquille robuste qui fonctionne en mode portrait afin que vous puissiez le placer à côté de votre ordinateur ou en défilant au dîner. tableau. Les couleurs de lancement sont également agréables, les versions violet et rouge étant particulièrement attrayantes.

À partir de 16 $ sur Amazon

Meilleur cas pour le S-Pen : Spigen Liquid Air P



La série Spigen Liquid Air Armor est l’une des plus populaires depuis son arrivée il y a deux ans. Le S21 Ultra obtient une autre mise à niveau en tant que l’un des seuls boîtiers tiers avec un emplacement pour le S-Pen. Il a également une meilleure adhérence, ne se salit pas aussi rapidement et est beaucoup plus abordable, mais n’oubliez pas que vous devrez acheter le S-Pen séparément.

20 $ sur Amazon

Regardez ces accents ! : Samsung Leather Cover



La housse en cuir de Samsung est généralement l’un des meilleurs étuis en cuir pour une période de téléphone Samsung. Pourtant, l’Ultra obtient un peu plus de faste avec le S21 Ultra sous la forme de textures tressées sur le module de caméra. C’est comme la fibre de carbone sur l’Ultra custom, sauf que ça a l’air bien !

50 $ chez Samsung 50 $ chez Amazon

Mince mais robuste : la série Ringke Onyx



Ringke est l’un des meilleurs fabricants de boîtiers pour vous offrir une durabilité dans un profil compact, et la série Onyx est disponible en deux saveurs. L’Onyx ordinaire est disponible en noir, bleu marine et gris, et le design Onyx a quelques petites plaisanteries amusantes et des œufs de Pâques technologiques dans ses trois modèles, qui sont tous sur le noir. Je souhaite que le Graffiti soit venu avec Navy, cependant.

À partir de 13 $ chez Amazon 14 $ chez Amazon (Design)

Robuste et solide : OtterBox Symmetry Series pour S21 Ultra



OtterBox est peut-être mieux connu pour sa série Defender semblable à un tank, mais j’aime plus la série Symmetry avec ses couleurs plus vives et ses formes plus élégantes. Je veux dire, regarde cette turquoise ! Samsung avait trop peur de nous offrir quelque chose d’aussi audacieux, mais au moins OtterBox en a le courage. Le modèle de cette année est également composé à 60 % de matériaux recyclés, il est donc plus durable.

Montrez-le : ESR Clear Case



Les étuis transparents d’ESR sont aussi minces que possible, vous permettant de voir chaque millimètre du design de Samsung tout en le protégeant des rayures et en ajoutant une adhérence indispensable à ce téléphone extra-large. Il ajoute les marges les plus minces tout en vous offrant une tranquillité d’esprit. ESR propose également des packs pour que vous puissiez accrocher des protecteurs d’écran à côté de l’étui transparent.

10 $ sur Amazon

Transportez tout ensemble : Foluu Wallet



Les étuis Folio nous permettent de protéger ce grand écran lumineux et magnifique tout en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires avec des rabats de portefeuille pour contenir des cartes et de l’argent. Ce porte-feuille a de petits fermoirs magnétiques sur le côté, le gardant fermé mais ne gêne pas lorsqu’il est ouvert. Ce portefeuille n’a que deux emplacements pour cartes, mais le rabat en espèces est profond. N’oubliez pas : votre S21 Ultra dispose de Google Pay et de Samsung Pay !

À partir de 10 $ sur Amazon

Grooves et lutte contre la crasse : Speck Presidio2 Grip



Avec son motif rainuré emblématique et habilement adhérent à l’arrière, la série de boîtiers la plus populaire de Speck est bien vivante avec le S21 Ultra. Évalué pour résister aux chutes de 13 pieds grâce au rembourrage d’air Armor Cloud, Speck a également ajouté une protection Microban contre les odeurs et les germes causant les taches, de sorte que votre étui soit tout aussi beau dans deux ans.

Mieux que clair : Spigen Liquid Crystal Series



Le Spigen Liquid Crystal est disponible en quelques saveurs cette année, mais si vous êtes suffisamment sûr de votre style, je vous recommande fortement de prendre la version Glitter pour deux raisons : Premièrement, les paillettes cachent les taches et les éraflures, elles sont donc plus fonctionnelles. Deuxièmement, les paillettes ajoutent plus de personnalité et de profondeur au look.

13 $ sur Amazon (Paillettes) 12 $ sur Amazon (clair)

Deux accessoires en un : Samsung Silicone Cover avec S-Pen



Si vous voulez faire faillite avec votre étui S21 Ultra, vous pourriez aussi bien obtenir quelque chose de plus et d’extra-utile avec le vôtre. Cet étui est livré avec le S-Pen, transformant votre S21 Ultra en un Galaxy Note de la plupart des manières. Malheureusement, il n’est disponible qu’en noir et l’étui en silicone attire ici la poussière et les taches.

Antichoc et sécurisé : Tech21 Evo Check



Les étuis de Tech21 sont tous impeccablement conçus pour garder votre téléphone en sécurité tout en le montrant, l’Evo Check étant testé contre les chutes jusqu’à 12 pieds tout en montrant la marque du S21 Ultra. Il y a aussi une protection antimicrobienne intégrée dans le silicone.

35 $ ​​chez Amazon 38 $ chez Best Buy

Coquilles de couleur bonbon : Anccer Ultra Thin



Si vous ne voulez pas gonfler votre Galaxy S21 Ultra plus que nécessaire, la coque rigide et mince d’Anccer vous offrira une meilleure adhérence et une protection contre les rayures sans rendre ce téléphone de grande taille plus difficile à ranger dans votre poche.

À partir de 9 $ sur Amazon

Meilleur pare-chocs : Incipio Grip



Ce boîtier peut ne pas sembler si robuste, mais il a des jambes de force pour l’aider à survivre à des chutes de 14 pieds. Il est également doté d’un pare-chocs à la texture impressionnante pour vous aider à garder votre S21 Ultra dans votre main au lieu de le laisser glisser entre vos doigts moites.

40 $ chez Amazon (Bleu minuit) 40 $ chez B&H (Noir)

Adhérence et glamour : Caseology Parallax pour Galaxy S21 Ultra



La texture peu profonde et envoûtante du Parallax vous permet d’avoir une bonne prise en main à mains nues tout en jouant bien avec les PopSockets et autres accessoires autocollants si vous devez en utiliser un avec l’Ultra (je sais que mes petites mains en ont besoin). Vous pouvez obtenir un violet ou un rose qui imite le plus petit S21.

À partir de 15 $ chez Amazon 18 $ chez Walmart

Qu’est-ce qui fait les meilleurs étuis pour le Galaxy 21 Ultra ?

Il y a généralement une demi-douzaine de facteurs à prendre en compte et à jongler lors du choix d’un étui, mais pour un téléphone aussi gros et lourd que le Galaxy S21 Ultra, la durabilité et l’adhérence doivent être en tête de liste. Les étuis robustes pour le Galaxy S21 Ultra attireront certainement beaucoup d’attention pour des tests de chute plus élevés et des fonctionnalités supplémentaires telles que la béquille de la série ArmadilloTek Vanguard, qui est durable et fiable tout en injectant de la couleur. Si vous voulez une protection sans avoir un étui encombrant, consultez le Caseology Nano Pop, qui intègre des coussins d’air à la fois dans le pare-chocs et dans la coque arrière tout en offrant des coloris bicolores dynamiques et un profil mince.

Si vous préférez les étuis minces Galaxy S21 Ultra ou les étuis transparents, les étuis Anccer Ultra Thin et ESR Clear offrent tous deux une meilleure adhérence et une protection contre les rayures tout en gardant votre Galaxy S21 Ultra aussi svelte que possible, mais il existe également une option d’étui relativement mince pour S- Utilisateurs de stylos dans le Spigen Liquid Air P. Notre propre Hayato Husemen l’utilise depuis un certain temps et l’utilise plus que l’étui S-Pen de Samsung, car il n’attire pas la saleté ou les empreintes digitales et il est plus adhérent dans la main. Et acheter le Liquid Air P et le S-Pen séparément vous fera toujours économiser de l’argent par rapport à l’ensemble Samsung S-Pen Silicone Case.

Pendant que vous achetez un étui pour votre nouveau téléphone, ne négligez pas l’écran, car si votre vitre avant se brise, il ne vous reste plus qu’un presse-papiers coûteux. Les meilleurs protecteurs d’écran Galaxy S21 Ultra garantiront que votre écran tactile reste vierge et parfait pour les années à venir.

