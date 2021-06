Meilleures coques Samsung Galaxy S9 2021

in

Élégant et robuste : Spigen Rugged Armor conçu pour l’étui Samsung Galaxy S9 (2018)



Choix du personnel

L’armure robuste de Spigen est fabriquée en TPU flexible qui aide à absorber les impacts. Il y a de petites poches d’air dans les coins pour offrir une protection supplémentaire.

12 $ sur Amazon

Le plus stylé de Samsung : la coque officielle OEM Samsung Galaxy S9 Alcantara



Fabriqué en Alcantara, vous obtenez un étui élégant et adhérent qui n’ajoutera pas beaucoup de volume au téléphone. C’est un super prix pour une coque Samsung premium !

À partir de 23 $ sur Amazon

Pour les fans d’OtterBox : Coque OtterBox COMMUTER SERIES pour Samsung Galaxy S9



Un étui de poche qui offre toujours la protection robuste à laquelle vous vous attendez, l’Otterbox est une excellente option si vous voulez quelque chose de robuste.

À partir de 26 $ sur Amazon

Design simple et élégant : coque Samsung Galaxy S9 Speck Presidio



Le Presidio a un beau design avec des fonctionnalités intelligentes là où ça compte, comme une double protection dans les coins et un profil mince compatible avec la recharge sans fil.

6 $ sur Amazon

Clair et brillant : Spigen Rugged Crystal



Le Liquid Crystal est mince et pratique pour les poches. Il est fait de TPU flexible et offre une protection robuste tout en vous permettant de montrer le design de votre téléphone.

14 $ sur Amazon

Ancienne veille : SUPCASE Unicorn Beetle Pro Series



L’étui Unicorn Beetle a un design robuste avec des arêtes pour aider à la prise en main, un protecteur d’écran intégré et un étui à clip de ceinture en option.

À partir de 20 $ chez Amazon 20 $ chez Walmart

Protection légère : Spigen Thin Fit Conçu pour la coque Samsung Galaxy S9



Des coins renforcés ainsi qu’une lèvre surélevée autour de l’écran garantissent que cet étui protège votre appareil sans ajouter trop de volume.

12 $ sur Amazon

Option la plus minimaliste : RhinoShield CrashGuard



Il s’agit d’un pare-chocs bien conçu, robuste et absorbant les chocs. Il est rapide et facile à installer et vous permet de montrer pleinement le design de votre téléphone.

25 $ sur Amazon

Coupe slim et petit prix : Maxboost mSnap Perfect Fit



Le boîtier mSnap a un bon petit rebord sur le devant, vous pouvez donc poser le GS9 face vers le bas sur une table et un revêtement doux au toucher qui lui donne suffisamment d’adhérence.

À partir de 5 $ sur Amazon

Gardez les choses claires : BodyGuardz Ace Fly



BodyGuardz propose un étui transparent construit à l’aide du même gel anti-impact utilisé dans la technologie de rembourrage et de casque pour les athlètes.

35 $ ​​chez Amazon 47 $ chez Walmart

Protection double couche : Caseology Legion Series



La Legion a une couche de TPU flexible absorbant les chocs avec une couche extérieure de polycarbonate. Vous êtes protégé des coups durs, des chocs et des chutes.

14 $ sur Amazon