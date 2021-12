Meilleures coques Samsung Galaxy Tab S7 2021

Meilleur

Les meilleurs étuis pour Samsung Galaxy Tab S7 protègent votre investissement sans masquer l’écran incroyable de la tablette ou son design svelte. Bien qu’il s’agisse du plus petit des deux modèles S7, le Tab S7 arbore toujours un écran de 11 pouces et un poids notable, ce qui signifie qu’il a besoin d’une protection ainsi que de quelque chose pour le soutenir sur la table, afin que vous ne tendiez pas le cou. à le regarder toute la journée. Ce sont les meilleurs étuis Galaxy Tab S7 avec des béquilles, des folios et des couvertures de clavier pour garder votre appareil bien protégé.

Béquille robuste : Spigen Tough Armor Pro



Les béquilles Folio sont excellentes, mais elles peuvent être un peu encombrantes, tandis que la béquille du Tough Armor Pro est stable et robuste sans occuper des tonnes d’espace sur la table. Il a une double couche absorbant les chocs, des bords surélevés pour protéger l’appareil photo et est même livré avec un emplacement de stockage intégré pour le S Pen.

27 $ sur Amazon

Couleurs officielles : Samsung Electronics Galaxy Tab S7 Book Cover



Vous paierez plus pour l’ajustement et la finition de l’étui folio de première partie de Samsung, mais il est difficile de sous-estimer à quel point il est fin et luxueux en main. Vous pouvez choisir entre deux angles différents, que vous travailliez loin ou allongé et que vous regardiez des vidéos au lit. Et il a un emplacement pour le S Pen.

80 $ chez Amazon 49 $ chez Best Buy

Avis solides: Étui Soke Samsung Tab S7 11 pouces



Vous voulez un folio qui ne vous ruinera pas et ne vous laissera pas sans protection ? Le folio de Soke a d’excellentes critiques, et il garde les coins et l’écran protégés sans encombrement. Disponible dans un certain nombre de couleurs avec un dos en TPU dur et un devant en similicuir, vous pouvez utiliser la béquille pour la soutenir sous l’un des deux angles différents.

22 $ ​​sur Amazon

Grippy et génial : Poetic TurtleSkin Series



Si vous prévoyez de maintenir la tablette en place pendant de longues périodes, comme les jeux et les jeux de réalité augmentée, le TurtleSkin vous offre un étui plus absorbant les chocs et plus adhérent. Surnommé un étui adapté aux enfants, vous pouvez donc le remettre en toute sécurité à votre tout-petit lorsqu’il regarde des films ou joue à des jeux, les bouches de chaleur surélevées pour le garder au frais sont une belle touche.

19 $ sur Amazon

Comme un ordinateur portable : Samsung Keyboard Cover



Si vous souhaitez profiter au maximum du mode DeX sur votre plus grande tablette, vous avez besoin d’un clavier. Celui-ci se connecte via des broches pogo et dispose d’un trackpad pour une expérience complète avec un ordinateur portable. Dès la source, la coque du clavier de marque Samsung se fixe magnétiquement à l’arrière de la tablette pour une utilisation transparente.

200 $ chez Best Buy 110 $ chez Walmart

Restez clair : kwmobile Case Compatible avec Samsung Galaxy Tab S7



Si vous ne voulez pas dissimuler les belles couleurs et le savoir-faire de votre Galaxy Tab S7, mais que vous avez tout de même besoin d’une adhérence supplémentaire et d’une protection contre les rayures, cet étui transparent est fait pour vous. C’est juste une coque arrière translucide qui ajoute une adhérence antidérapante et une protection contre les chocs et les rayures sur le dos et les bords, ce qui pourrait être tout ce dont vous avez besoin.

9 $ sur Amazon

Durable et coloré : Poetic Revolution Series – pour étui pour tablette Samsung Galaxy Tab S7



La série Revolution a une béquille de paysage robuste et un pare-chocs costaud, mais cette béquille peut se plier totalement à plat, et il y a des points d’ancrage à l’arrière pour les longes/sangles. Il est également disponible en bleu et rose, si vous souhaitez ignorer le noir de base. En prime, il y a même un protecteur d’écran intégré.

À partir de 20 $ sur Amazon

Protection renforcée : Herize Heavy Duty Case avec bandoulière



Non seulement cet étui est ultra-résistant, offrant une protection suffisante si vous utilisez la tablette sur le terrain ou en voyage, il est également livré avec une bandoulière pratique et réglable, une sangle pour le monter sur l’appui-tête d’une voiture afin que les enfants peut regarder des vidéos pour les longs trajets sur la route et une béquille pivotante rotative intégrée.

27 $ sur Amazon

Qui fabrique les meilleurs étuis pour Galaxy Tab S7 ?

Il est agréable de voir des étuis de marque disponibles pour la Galaxy Tab S7, qui, bien qu’étant un modèle plus ancien, reste l’une des meilleures tablettes Android que vous puissiez acheter. Le Spigen Tough Armor Pro, robuste et fiable, offre une excellente protection des coins et une béquille robuste mais compacte à l’arrière afin que vous puissiez le soutenir sans prendre trop de place. Pour ceux d’entre nous qui ne sont pas de grands fans de folio, le Tough Armor Pro est une bouffée d’air frais sans transformer votre tablette en réservoir.

Si vous aimez l’aspect et la convivialité du folio, le Samsung Book Cover est incroyable, mais il peut être un peu cher pour un étui sans clavier. Alternativement, si vous ne voulez pas dissimuler l’aspect élégant de l’appareil, envisagez quelque chose de simple comme l’étui transparent kwmobile, qui offre juste assez de protection pour que vous puissiez l’emmener avec vous dans un endroit étrange.

Pendant que vous y êtes, prenez un protecteur d’écran Galaxy Tab S7 pour ajouter une protection supplémentaire à la précieuse nouvelle tablette.

