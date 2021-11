Meilleures coques Samsung Galaxy Z Flip 3 2021

Meilleur

Alors que d’autres peuvent adorer le Galaxy Z Fold 3, le pliable le plus séduisant de 2021 est le Samsung Galaxy Z Flip 3. En tant que personne qui a porté un étui d’épaule pendant près de cinq ans pour s’adapter à des tailles de téléphone sans cesse croissantes qui refusent de tenir dans mon poches de pantalon, c’est un téléphone que je peux en fait mettre tout le chemin dans ma poche avant. Cependant, rien ne transformera votre splendide nouveau téléphone en un cauchemar éclaté plus rapidement qu’une mauvaise chute parce qu’il a glissé de vos paumes moites. Alors, maîtrisez les meilleurs étuis Samsung Galaxy Z Flip 3 sur le marché aujourd’hui.

Anneau autour de mon cœur : Coque en silicone Samsung avec anneau



Choix du personnel

Disponible dans une grande variété de couleurs, cet étui maintient les deux moitiés connectées via une sangle tissée durable, et au bout de sa boucle se trouve un anneau argenté à bords plats afin que vous puissiez l’utiliser comme poignée d’anneau. Étant donné qu’il sera presque impossible de placer correctement les PopSockets sur le Flip, cet étui vous offre une prise en main fiable ainsi qu’un moyen facile de le sortir de votre poche.

Presque invisible : Spigen Air Skin



Cet étui transparent ultra-fin n’enlèvera pas les belles couleurs de votre Z Flip 3 tout en vous offrant une protection contre les rayures et en évitant l’encombrement. J’apprécie que le boîtier s’enfonce autour de la lampe de poche plutôt que d’en faire une découpe séparée. Il aide à prévenir les réfractions sur les photos au flash et devrait empêcher l’ensemble de votre boîtier de briller lorsque la lampe de poche est allumée.

À partir de 25 $ sur Amazon

Robuste et beau : UAG Civilian



Cet étui est un peu plus épais que la plupart, mais cette profondeur supplémentaire contribue à renforcer la protection contre les chocs du motif en nid d’abeille à l’intérieur. Trois coloris sont disponibles : un noir basique, un vert olive proche du vert de la Galaxy Watch 4, et un magnifique bleu colvert.

55 $ sur Amazon

Attachez vos ceintures, les enfants : coque en silicone Samsung avec sangle



C’est l’un des étuis Samsung les plus flamboyants que j’ai vu depuis des années, mais une fois que vous avez dépassé la confusion initiale de « Pourquoi y a-t-il une ceinture de sécurité sur mon étui ? » Ce boîtier est étonnamment fonctionnel. Plutôt que d’imiter les poignées annulaires, il s’agit d’une poignée à sangle dans laquelle vous pouvez mettre les quatre doigts à l’intérieur pour une prise plus stable. Je ne peux pas non plus nier l’attrait du coloris Navy/Orange.

Allons-y ! : VRS Design QuickStand Active



Cet étui robuste ajoutera un peu d’épaisseur à votre Z Flip 3, mais je jure que cela en vaut la peine. Il y a une belle béquille robuste intégrée dans la moitié inférieure de ce boîtier, vous permettant de soutenir le Fold sans diviser l’écran en deux.

30 $ sur Amazon

Accrochez-vous bien : Incipio Grip



Cet étui robuste est disponible en rouge pomme bonbon et en noir discret. Cet étui robuste ajoute une adhérence supplémentaire en raison de son pare-chocs unique en son genre. Il y a également des pointes frottées surélevées à l’arrière du téléphone pour l’aider à rester en place pendant que vous l’avez assis sur un bureau ou une table.

56 $ chez Incipio

Il est temps de réfléchir : Ringke Slim Case



Cet étui en polycarbonate est légèrement incurvé pour mieux s’accrocher aux côtés lisses du Z Flip 3. Il est disponible en noir terne, mais je trouve la version transparente mate beaucoup plus attrayante : elle met en valeur la couleur du Flip sans tout refléter et montrer chaque goutte d’huiles et de taches.

16 $ sur Amazon

Ne peut pas battre les classiques : Spigen Tough Armor conçu pour le Galaxy Z Flip 3 5G



Le Tough Armor est l’un des étuis les plus populaires de Samsung depuis près d’une décennie, car il est abordable et durable. Cependant, étant donné la difficulté de concevoir des boîtiers robustes pour ce facteur de forme, nous sommes heureux de le voir disponible pour le Z Flip 3.

40 $ sur Amazon

Sentiment de richesse : étui en cuir Samsung



Ce ne serait pas un produit phare de Samsung sans une option d’étui en cuir. Bien que la sélection de couleurs ici puisse sembler mince par rapport à l’étui porte-clés, je creuse beaucoup les tons de terre ici avec le jaune verge d’or et le vert forêt foncé – qui s’accorderont bien avec la Green Galaxy Watch 4.

Cuir pour moins cher: Foluu PU Leather + PC Shell Case



Si les étuis en cuir de Samsung sont trop riches pour votre sang (surtout après avoir dépensé autant pour le téléphone lui-même), Foluu a un étui en cuir bicolore que vous adorerez. Ce modèle repose sur un adhésif double face pour aider la coque à rester fermement attachée à votre téléphone, et le cuir PU est disponible en trois couleurs : noir, jaune et marron.

10 $ sur Amazon

Beau contraste : Kate Spade New York Protective Hardshell



Cet étui transparent à coque rigide prend vie une fois que vous l’associez à l’un des coloris du Fold. Des fleurs de rose trémière pastel éclatent, en particulier contre le Galaxy Z Flip 3 lavande, vert et noir, et cet étui en plastique recyclé est recouvert d’un film antimicrobien.

56 $ chez Incipio

Couleurs merveilleuses: étui hybride ultra fin DOOTOO



Ce boîtier hybride a un pare-chocs légèrement plus substantiel afin que le cuir ou le matériau en fibre de carbone que vous choisissez puisse apparaître autour de l’appareil photo et de l’écran extérieur plutôt que d’être limité aux panneaux arrière principaux. Il y a deux nuances de vert parmi les six couleurs, et tandis que la première est plus vert forêt, la seconde est plus bleu-vert comme le Z Flip 3, donc elle correspond mieux.

23 $ sur Amazon

Les coques Galaxy Z Flip 3 de Samsung se concentrent sur la fonction et la mode

Les étuis propriétaires de Samsung sont les grands gagnants en ce moment pour tous ceux qui recherchent un superbe étui Galaxy Z Flip 3, car Samsung propose des étuis parfaitement adaptés dans une belle variété de styles. Heureusement, Samsung s’est concentré sur plus que l’ajustement et la correspondance des couleurs à la mode avec ces étuis, sortant des sentiers battus pour la housse en silicone avec sangle ou anneau pour améliorer l’adhérence et rendre le Z Flip 3 un peu plus amusant à avoir et à tenir.

Bien que ces étuis ne séduiront pas tout le monde, je suis toujours convaincu que de bonnes poignées de téléphone sont essentielles à l’expérience d’un smartphone, en particulier pour une utilisation à une main. Vous centreriez généralement une poignée de téléphone près du centre du téléphone, mais comme le Z Flip 3 se plie en deux, ce n’est tout simplement pas aussi pratique ici. Cependant, l’étui annulaire place toujours cette poignée au point mort via la sangle de transport, et l’étui plus large de type ceinture de sécurité vous permet de saisir en toute sécurité la moitié inférieure pour composer ou taper à une main.

Bien que le Galaxy Z Flip 3 soit un prix plus raisonnable que son prédécesseur – et plus facile à avaler que le dernier onglet du Z Fold 3 – il s’agit toujours d’un téléphone qui n’est pas courant, ou du moins pas encore. Samsung pense que le Z Flip 3 fera très bien l’affaire – vous ne faites pas un téléphone en sept couleurs différentes si vous n’êtes pas sûr du succès – et a proposé une multitude de cas axés sur l’adhérence, le style et la flexibilité.

