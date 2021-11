Meilleures coques Samsung Galaxy Z Fold 3 2021

Meilleur

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est un téléphone pliable aux multiples promesses. La prise en charge du S Pen en fait un choix naturel pour les créateurs en déplacement qui souhaitent esquisser des idées là où la muse les frappe. La durabilité et la résistance à l’eau améliorées signifient que vous n’avez pas tout à fait à bébé le Fold 3 comme vous l’avez fait le Fold 2 (ne l’emmenez pas à la plage ou dans le désert). Bien sûr, vous pouvez renforcer cette protection avec un excellent étui, et ce sont les meilleurs étuis Samsung Galaxy Z Fold 3 que nous ayons pu trouver jusqu’à présent.

Protégez tout : Spigen Tough Armor conçu pour le Galaxy Z Fold 3 5G



Choix du personnel

La plupart des étuis Galaxy Z Fold 3 laissent la charnière du téléphone totalement exposée, mais Spigen propose quelques options avec ce peu de protection supplémentaire. La version de Tough Armor devrait toujours reposer à plat sur un bureau en mode tablette. Il offre également une belle lèvre autour de l’écran extérieur et de l’appareil photo.

50 $ sur Amazon

Vivez l’expérience Note : Samsung S Pen Folio Cover



Alors que le Galaxy Z Fold 3 prend en charge le S Pen, il n’a pas d’emplacement pour un comme les Notes d’antan. Ce n’est pas grave, car vous pouvez acheter à la fois le S Pen et un étui Folio pour le ranger dans un seul paquet facile. Cet étui peut sembler un peu encombrant pour certains, mais pour les accros du S Pen, c’est le cas pour vous.

Robuste, profil mince : UAG Civilian



La gamme Civilian d’UAG offre une protection contre les chutes et une adhérence plus robustes à votre Galaxy Z Fold 3 sans devenir aussi volumineux que les étuis multicouches de Spigen et autres. Le Mallard Blue est plutôt sympa, mais le Olive Green se mariera à merveille avec le Phantom Green Z Fold 3.

Soyez coloré : GooseBox Ultra Thin



Alors que la plupart des cas pour le Z Fold 3 se concentrent sur des béquilles ou une protection robuste, GooseBox se concentre plutôt sur un design minimal et une sensation à peine là en main. Vous pouvez choisir entre des étuis transparents mats, brillants ou même galvanisés pour correspondre parfaitement à votre coloris – ou le remplacer par quelque chose de plus amusant.

À partir de 14 $ sur Amazon

Sûr et sécurisé : Incipio Grip



Le Galaxy Z Fold 3 peut parfois être un peu difficile à saisir correctement, mais Incipio est de retour avec sa série Grip pour vous aider à tenir votre téléphone pliable, qu’il soit fermé, ouvert ou entre les deux. Il est également disponible en noir et en rouge très audacieux, mais j’aime mieux ce coloris bleu marine bicolore.

56 $ chez Incipio

Béquille non conventionnelle : Spigen Neo Hybrid S conçue pour le Galaxy Z Fold 3 5G



Cet étui robuste offre une protection élevée contre les chocs tout en étant particulièrement fonctionnel. Le panneau arrière peut pivoter pour devenir une béquille large et solide lorsque vous travaillez en mode tablette. Cependant, comme il se compose de tout le panneau arrière, le boîtier restera à plat sur une table. Cela signifie également que la lèvre autour de la caméra est belle et profonde.

60 $ sur Amazon

Une prise en main raffinée : Samsung Leather Flip Stand Cover



Alors que le Galaxy Z Flip 3 a intégré quelques styles de préhension différents dans ses étuis propriétaires, Samsung n’a apporté une sangle de téléphone qu’à l’un des étuis Z Fold 3 propriétaires. La sangle sert également de béquille lorsque vous avez le téléphone en mode tablette.

90 $ chez Samsung À partir de 86 $ chez Amazon

Luxe abordable : Étui en cuir PU DEMCERT pour Samsung Galaxy Z Fold 3 5G



Il est indéniable que le Samsung Leather Flip Stand Cover est une beauté, mais il est très cher. Si vous voulez l’aspect et la sensation du cuir sans vous ruiner, cet étui DEMCERT abordable est une option solide. Il est fait de cuir PU de haute qualité et dispose d’une fente pour stylo dédiée.

26 $ sur Amazon

Propre et clair : Spigen Ultra Hybrid



Il existe actuellement peu de boîtiers clairs disponibles pour le Z Fold 3, mais ce n’est pas grave car Spigen a le seul dont vous avez besoin. Maintenant, je sais que ce boîtier a l’air vert, mais c’est juste la réfraction du vert fantôme à travers le polycarbonate ; c’est un cas clair.

40 $ chez Amazon 42 $ chez Best Buy

Mince mais robuste : Spigen Slim Armor Pro pour Galaxy Z Fold 3 5G



L’encombrement indésirable est l’un des principaux problèmes lors du choix de la meilleure coque Galaxy Z Fold 3. Heureusement, vous pouvez obtenir une protection fine mais résistante avec l’étui Spigen Slim Armor Pro. La technologie Air Cushion est conçue pour offrir une protection maximale sur laquelle vous pouvez compter.

80 $ sur Amazon

Béquille élégante : VRS Design QuickStand Pro



Cet étui à double couche a une béquille intégrée, mais il n’est pas aussi large ou encombrant que le Spigen Neo Hybrid S. Disponible en trois couleurs, cet étui a un motif texturé à l’arrière pour une meilleure adhérence et des coussinets antidérapants pour garder il de glisser lorsqu’il est allongé à plat.

40 $ sur Amazon

Meilleur ajustement et finition : Araree Bonnet



Cette version plus minimaliste d’un folio évite les étuis à clipser avant fragiles pour l’écran extérieur, vous offrant plutôt un écran de couverture propre tout en offrant une protection contre le folio et la moitié inférieure recouverte de TPU du Z Fold 3.

24 $ sur Amazon

Fibre de carbone colorée : couverture en fibre de carbone ZYKY



Si le cuir n’est pas votre look préféré, cet étui à clipser prend plutôt des notes de l’un des styles d’étuis les plus emblématiques de la dernière décennie : la fibre de carbone. J’ai un faible pour le bleu ou le rouge, mais nous avons aussi les modèles classiques en fibre de carbone noire et en similicuir.

6 $ chez Amazon (Blue Carbon) 8 $ chez Amazon (Black Carbon)

Choisissez votre finition : Ringke Slim Case



L’étui rigide de Ringke est disponible en noir, transparent réfléchissant et transparent mat. La finition mate, en particulier, est assez séduisante car elle devrait, espérons-le, être un peu meilleure pour masquer les empreintes digitales et les éraflures. Comme la plupart des étuis Ringke, celui-ci possède un point d’ancrage pour une lanière, une sangle ou une breloque pour téléphone.

18 $ sur Amazon

Trouver la meilleure coque Galaxy Z Fold 3 peut être difficile

Il existe une multitude d’étuis amusants de Samsung et Spigen pour le Galaxy Z Fold 3, avec le S Pen Folio assis assez au sommet du pack. J’aime le S Pen, mais je ne sais pas combien de temps je pourrai tolérer la circonférence supplémentaire ici – du moins, ce n’est pas aussi gênant que la version S21 Ultra.

Les étuis Spigen Tough Armor et Neo Hybris S sont également très intéressants, principalement la façon dont le panneau rigide pivote vers la béquille tandis que la couche intérieure maintient le Z Fold 3 en sécurité. Cela ajoute une bonne quantité de volume, mais les valises robustes sont populaires pour une raison : elles protègent votre investissement.

Malgré l’apparence manifestement impressionnante du Galaxy Z Fold 3, vous ne pouvez pas nier qu’il s’agit d’un téléphone coûteux qui essaie toujours de sortir d’un segment de niche passionné et de devenir le grand public. En tant que tels, de nombreux fabricants de boîtiers attendent de voir comment le Z Fold 3 – et le Z Flip 3 – se vendent avant de décider combien de boîtiers ils proposeront. Cela signifie qu’en dehors de certains premiers cas de grandes entreprises comme Spigen, Incipio et Samsung, bien sûr, vous ne verrez peut-être pas grand-chose en matière de coques Galaxy Z Fold 3 pendant un certain temps encore.

Ne vous inquiétez pas, cependant! Nous savons que les fabricants de boîtiers arrivent assez rapidement sur ces téléphones. Son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 2, propose désormais une bonne sélection de boîtiers, tout comme la série Z Flip. Cela signifie simplement que si vous n’êtes pas trop intéressé par ce qui est disponible aujourd’hui, vous pouvez vous procurer un étui abordable pour le moment et attendre l’arrivée de l’étui de vos rêves.

