Meilleures cotes, pronostics et pronostics de ce soir ⋆ .

L’identification des avantages sur le marché des paris NBA peut être difficile, c’est pourquoi OddsShopper et l’outil NBA Player Props sur Awesemo.com sont là pour vous aider. Cet article se concentre sur les meilleurs paris sur les accessoires des joueurs de la NBA, les cotes de paris, les choix et les prédictions pour les deux matchs de ce soir avec les Nets contre Bucks et les Clippers contre Jazz, et sur les paris sportifs qui leur offrent les meilleures cotes.

Meilleurs paris et pronostics sur les meilleurs joueurs de la NBA de ce soir | 10 juin

Bryn Forbes PLUS DE 10,5 Points (+100, PointsBet)

Si les Bucks veulent renverser le cours de cette série, il faut commencer par abattre quelques tirs extérieurs. Les Bucks sont un épouvantable 24,6% du fond de cette série contre 44,4% pour les Nets, ce qui signifie que mettre des tireurs sur le sol doit être une priorité. Entrez Forbes, qui a présenté un affichage dans le balayage des Bucks du Heat, tirant 21 pour 40 (52,5%) sur 3 pour la série. Avec un problème aussi flagrant pour les Bucks et Donte Di Vincenzo perdu pour la saison, Forbes devrait rester au sol plus longtemps que les 22 minutes qu’il a vues au cours des deux derniers matchs pour suivre le rythme des Nets. Cela fait du sur 10,5 points sur PointsBet l’un des meilleurs jeux du tableau, d’autant plus qu’il est coté à égalité.

Joe Harris PLUS DE 13,5 points (-110, BetMGM)

Passer d’une équipe des Bucks qui a besoin de tirer à une équipe des Nets qui en a beaucoup, c’est un pari sur les minutes et l’efficacité. Harris était 10e en pourcentage de buts sur le terrain effectif (65,4%) parmi les joueurs de la NBA avec au moins 20 minutes par match au cours de la saison régulière, ce qui signifie qu’il n’a pas à réduire le volume de tir de Kyrie Irving et Kevin Durant pas plus que d’habitude pour faire de cet accessoire un pari EV positif. Harris est un verrou pour être au sol pendant plus de 30 minutes ce soir, sauf circonstances folles, et il a déjà marqué en moyenne 14,1 points cette saison en seulement 31 minutes par match, bien moins que les 34,5 qu’Awesemo projette pour aujourd’hui. Allumez le ici, car ce nombre est au moins 2 points trop bas pour la situation de Harris.

