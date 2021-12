Meilleures couvertures de façade PS5 2021

Meilleur

La façade de la PS5 couvre Android Central 2021

Avec la facilité avec laquelle vous pouvez retirer vos couvercles de façade PS5, il est bon de savoir qu’il existe de nombreuses alternatives disponibles, à la fois officielles et de rechange. Mais avec l’incertitude qui accompagne le fait de s’éloigner de l’option par défaut, par où devriez-vous commencer ? Que vous ne soyez pas satisfait de la couleur blanche d’origine ou que vous recherchiez simplement une option différente pour embellir votre nouvelle console, notre guide des meilleures façades PS5 est là pour vous aider à donner à votre console le meilleur aspect.

La vraie affaire: les couvertures officielles de la console PS5



Choix du personnel

Après une longue attente, les plaques officielles PS5 sont enfin là en différentes couleurs. En plus d’avoir des couvertures arborant le logo officiel, ceux qui souhaitent acheter des plaques sous licence peuvent être sûrs d’obtenir des produits de la plus haute qualité. Les précommandes sont disponibles dès maintenant et la possibilité d’acheter une manette PS5 dans chaque nouvelle couleur garantit que vous disposerez d’un package satisfaisant et complet dans la nuance de votre choix.

55 $ sur Playstation

Rejoindre le côté obscur : Darkplates Matte Black



Présentant leur version sombre des plaques officielles, il s’agit de l’une des options tierces de qualité supérieure pour ceux qui cherchent à se rapprocher le plus possible des plaques noires sous licence. L’ajout d’un ventilateur améliore le refroidissement et vous pouvez sélectionner la peau médiane de votre choix à côté de vos plaques pour une gamme d’options de personnalisation.

59 $ chez DBrand

Spécifications des rayons X : WDS Store Clear White



Rappelant l’époque où les contrôleurs transparents étaient à la mode, ces plaques bon marché rappellent de bons souvenirs tout en étant fantastiques. De plus, l’installation facile et le design élégant représentent la fonctionnalité et la beauté.

34 $ sur Amazon

Abat-jour : VLANMON Cosmic Red



Bien qu’il existe de nombreuses façades rouges, nous en avons vu peu dans une teinte aussi accrocheuse. Les plaques sont également résistantes à la poussière et aux rayures et sont disponibles dans d’autres couleurs si vous préférez.

40 $ sur Amazon

Retour au bon vieux temps: Comic Controllers Classic PS2 Design



Cette assiette faite à la main rappelle des temps plus simples avec un design frappant de style PS2. C’est simple mais efficace. Bien que ce soit assez cher, vous pouvez envoyer vos plaques pour qu’elles soient peintes pour une alternative moins chère.

À partir de 50 $ sur Etsy

Le renard argenté : Defy Gaming Matte Silver



Cette façade a l’air excellente. C’est un rappel de l’édition argentée de la PS2 et du fait qu’il n’y a pas assez de choses en argent. C’est moins cher que les autres sur cette liste, vient dans d’autres couleurs et est expédié dans le monde entier ; un bon polyvalent. Oh, et vous obtenez un porte-clés gratuit !

30 £ chez Defy Gaming

L’étalon-or : la plaque frontale NexiGo Gold



Doté d’un plastique ABS résistant aux rayures et à la poussière, d’un manuel d’utilisation et même de plaques de contrôleur assorties, cette option dorée de NexiGo est conçue dans un souci de satisfaction client et de qualité. Le fait qu’il soit également excellent est un bonus.

45 $ sur Amazon

Un choix solide : Game Armor Parker Red



Également disponible en noir classique et en bleu Astro, il s’agit d’une option de façade solide et robuste pour votre PS5. Donc, si vous ne voulez pas un design sophistiqué mais que vous voulez quand même une couleur vibrante pour s’éloigner le plus possible du blanc, c’est l’option qu’il vous faut.

35 $ ​​chez les contrôleurs de bandes dessinées

Pratique et élégant : Fade to Black Matte Black



Non seulement cette façade a fière allure sur votre console, mais elle comporte également quelques améliorations utiles. Des grilles ont été ajoutées, améliorant la dissipation de la chaleur, tandis que des languettes redessinées ajoutent de la stabilité lors du verrouillage des plaques en place. Des coques de contrôleur sont également disponibles.

45 $ chez VGF Gamers

La plaque gotham mérite : Bit Labs Elite Plate Dark Knight Edition



Bénéficiant d’une durabilité ainsi que d’une excellente finition mate, il s’agit d’un ensemble de plaques frappant et robuste qui aura fière allure partout où vous afficherez votre console PS5.

41 $ sur Amazon

Façade de quartier convivial : Manettes de bande dessinée Spider-Man



Un autre design stellaire de Comic Controllers, celui-ci vous permet de choisir entre les costumes respectifs de Miles Morales et Peter Parker ou d’en avoir un de chaque côté. Ces plaques ont un niveau de détail fantastique et sont des reconstitutions fidèles des costumes emblématiques des frondeurs Web.

À partir de 95 $ sur Etsy

Quelles façades acheter ?

Les options ne manquent clairement pas pour ceux qui cherchent à habiller leur PS5 de nouvelles plaques, en particulier avec la sortie d’options sous licence. En termes d’ensemble complet, les plaques officielles sont clairement le meilleur choix, avec des couleurs que l’on ne voit pas dans les autres options de rechange et la tranquillité d’esprit que vous obtenez un produit de haute qualité. Ce joli logo Playstation fait également toute la différence sur votre étagère.

Si votre intérêt réside uniquement dans l’esthétique, vous ne pouvez pas faire mieux que les plaques Comic Controllers Spider-Man, surtout si vous êtes un grand fan de Marvel. Les plaques blanches transparentes WDS sont également superbes, adaptées si vous recherchez un élément plus nouveau pour orner votre console PS5.

Certains préféreraient une façade plus pratique pour remplacer leurs plaques officielles, quelque chose qui améliore le design au lieu d’offrir seulement une différence visuelle. Les Darkplates cochent cette case, offrant un flux d’air accru et un design élégant et pratique, garantissant que votre PS5 est bien entretenue. L’option de choisir une peau moyenne fantaisie parmi une large gamme offre une attention aux détails que l’on ne voit pas dans certaines autres entrées de cette liste, tandis qu’une boîte-cadeau intelligente contenant vos nouvelles façades ajoute un peu plus de qualité.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Montez !

Voici quelques-uns des meilleurs supports de téléphone à ramasser pour la PS5

La PS5 est officiellement là, et comme son prédécesseur, les joueurs peuvent profiter de la connectivité de jeu à distance et jouer à distance à leur toute nouvelle console. Pour en tirer le meilleur parti, voici quelques-uns des meilleurs supports de téléphone disponibles pour la PS5.