Meilleures couvertures de façade PS5 2021

Avec la facilité avec laquelle vous pouvez retirer vos couvercles de façade PS5, il peut sembler étrange qu’il n’y en ait pas de disponibles officiellement. Que vous ne soyez pas satisfait de la couleur blanche d’origine ou que vous recherchiez simplement une option différente pour embellir votre nouvelle console, vous envisagez peut-être des alternatives de rechange. Mais avec l’incertitude qui accompagne le fait de s’éloigner des produits officiels, par où commencer ? Notre guide sur les meilleures façades PS5 est là pour vous aider à donner le meilleur à votre console.

Rejoindre le côté obscur : Darkplates Matte Black



Présentant leur propre interprétation des symboles PlayStation gravés sur les plaques officielles, il s’agit d’une option de haute qualité et fidèlement créée pour ceux qui cherchent à se rapprocher le plus possible des plaques noires sous licence. De plus, vous pouvez sélectionner la peau du milieu de votre choix à côté de vos plaques pour une gamme d’options de personnalisation.

59 $ chez DBrand

Spécifications des rayons X : Personnaliser My Plates X-ray Shell



Rappelant l’époque où les contrôleurs transparents faisaient fureur, ces plaques rappellent de bons souvenirs tout en étant fantastiques. Il n’est disponible que pour la version disque, malheureusement.

60 $ chez Personnaliser mes assiettes

L’étalon-or : WDS Store Gold



Ces belles façades dorées complètent parfaitement le centre noir de la PS5. De plus, l’installation facile et le design élégant représentent la fonctionnalité ainsi que la beauté. Ils sont bon marché aussi.

30 $ sur Amazon

Immersion CC : VGF Hydro Joker Graffiti



Les fans de DC adoreront cette conception fluorescente à bain d’eau, mettant en vedette le rire emblématique du Joker et un effet lumineux qui peut être amélioré avec la lumière UV. Le graffiti orange peut également être personnalisé sur demande – une option visuellement spectaculaire mais coûteuse.

À partir de 125 $ chez VGF Gamers

Abat-jour : VLANMON Cosmic Red



Bien qu’il existe de nombreuses façades rouges, nous en avons vu peu dans une teinte aussi accrocheuse. Les plaques sont également résistantes à la poussière et aux rayures et sont disponibles dans d’autres couleurs si vous préférez.

44 $ sur Amazon

Retour au bon vieux temps: Comic Controllers Classic PS2 Design



Cette assiette faite à la main rappelle des temps plus simples avec un design frappant de style PS2. C’est simple mais efficace. Bien que ce soit assez cher, vous pouvez envoyer vos plaques pour qu’elles soient peintes pour une alternative moins chère.

À partir de 50 $ sur Etsy

Le renard argenté : Defy Gaming Matte Silver



Cette façade a l’air excellente. C’est un rappel de l’édition argentée de la PS2 et du fait qu’il n’y a pas assez de choses en argent. C’est moins cher que les autres sur cette liste, vient dans d’autres couleurs et est expédié dans le monde entier; un bon polyvalent. Oh, et vous obtenez un porte-clés gratuit !

56 £ chez Defy Gaming (Royaume-Uni)

Un fier héritage : les manettes de bande dessinée Playstation Legacy Design



Si la couleur blanche d’origine ne vous dérange pas mais que vous souhaitez que vos assiettes soient un peu moins fades, celle-ci pourrait être celle à acheter. Il s’agit d’une plaque spéciale pour les fans de longue date, mettant en vedette des personnages emblématiques de l’histoire de PlayStation, notamment Ratchet and Clank, Spyro et Crash Bandicoot. Envoyez vos propres plaques pour conserver ce logo PS et économiser de l’argent.

À partir de 75 $ sur Etsy

Offrez-vous une joyeuse petite façade : MES MERRY Matte Black



Dotées de plastique ABS de haute qualité, d’un manuel d’utilisation et d’une assistance 24h / 24, ces plaques de MES Merry sont conçues pour satisfaire le client. Le fait qu’il soit également excellent est un bonus.

44 $ sur Amazon

Un choix solide : Game Armor Parker Red



Également disponible en noir classique et en bleu Astro, il s’agit d’une option de façade solide et robuste pour votre PS5. Si vous ne voulez pas d’un design sophistiqué mais que vous voulez quand même une couleur vibrante pour s’éloigner le plus possible du blanc, c’est l’option qu’il vous faut.

50 $ chez les contrôleurs de bandes dessinées

Revêtement en carbone : fibre de carbone VGF Hydro Blue



Nous avons dû inclure un autre beau design hydro-plongé ici. Il est également disponible en noir et rouge, et comme les autres plaques en vedette, vous pouvez envoyer les vôtres pour les recouvrir de fibres de carbone. C’est l’une des entrées les plus époustouflantes de cette liste et pas aussi chère que les façades Joker.

À partir de 100 $ chez VGF Gamers

Pratique et élégant : Fade to Black Matte Black



Non seulement cette façade a fière allure sur votre console, mais elle comporte également quelques améliorations utiles. Des grilles ont été ajoutées, améliorant la dissipation de la chaleur, tandis que des languettes redessinées ajoutent de la stabilité lors du verrouillage des plaques en place. Des coques de contrôleur sont également disponibles.

45 $ chez VGF Gamers

Un rêve devenu bleu : Bit Labs Elite Plate Matte Blue



Bénéficiant d’une durabilité ainsi que d’une excellente finition mate, il s’agit d’un ensemble de plaques frappant et robuste qui aura fière allure partout où vous afficherez votre console PS5.

43 $ sur Amazon

Façade de quartier convivial : contrôleurs de bandes dessinées Spider-Man



Un autre design stellaire de Comic Controllers, celui-ci vous permet de choisir entre les costumes respectifs de Miles Morales et Peter Parker ou d’en avoir un de chaque côté. Ces plaques ont un niveau de détail fantastique et sont des reconstitutions fidèles des costumes emblématiques des slingers du Web.

À partir de 95 $ sur Etsy

Unique en son genre : ARTDICTEDcustoms Faceplates



Pour ceux qui veulent dépenser beaucoup pour quelque chose d’exceptionnel, ARTDICTEDcustoms crée des assiettes sur mesure avec des designs incroyables. Après leur avoir dit exactement ce que vous voudriez, ils vous envoient une maquette sur mesure, vous permettant de peaufiner des plaques uniques et peintes à la main.

778 $ sur Etsy

Quelles façades acheter ?

Malgré le manque d’alternatives officielles, les options ne manquent clairement pas pour ceux qui cherchent à habiller leur PS5 de nouvelles plaques. En termes de package complet, les Darkplates sont le meilleur choix, offrant un bon rapport qualité-prix, la possibilité de choisir une peau intermédiaire sophistiquée parmi une large gamme et une attention aux détails que l’on ne voit pas dans les autres entrées de cette liste. L’interprétation unique des formes PlayStation trouvées au dos des plaques officielles est une belle touche, et l’ajout d’un coffret cadeau intelligent contenant vos nouvelles plaques frontales ajoute un peu plus de qualité.

Si votre intérêt réside uniquement dans l’esthétique, vous ne pouvez pas faire mieux que les plaques en fibre de carbone hydro-trempées. Utilisant des compétences acquises en appliquant des graphiques hydrographiques sur des skins de contrôleur PS5 en silicium, l’équipe de VGF Gamers est passée aux plaques frontales, avec pour résultat des designs époustouflants. Les fans de DC sont bien pris en charge avec les plaques de graffiti Joker, tandis que l’option fibre de carbone est l’un des designs les plus remarquables de cette liste.

Certains préféreraient une façade plus pratique pour remplacer leurs plaques officielles, quelque chose qui améliore le design au lieu d’offrir seulement une différence visuelle. Les plaques noires mates de Fade to Black cochent cette case, la société améliorant le design et la couleur. Avec une perte de chaleur améliorée et un mécanisme de prise en main plus sûr, vous pouvez vous assurer que votre PS5 est bien entretenue.

