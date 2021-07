Meilleures couvertures et plaques murales Nest Hello 2021

Meilleur

La sonnette Nest Hello, l’une des meilleures alternatives de sonnette vidéo Ring, est votre fenêtre sur le monde extérieur (vous savez, à part les fenêtres réelles de votre maison). Cela signifie qu’il est en fait à l’extérieur tout le temps. C’est une bonne idée de le protéger ou, à tout le moins, de le couvrir afin qu’il ne soit pas usé et éraflé par les intempéries. Ce sont les meilleurs couvercles et plaques murales Nest Hello pour la sonnette vidéo populaire.

Jazz it up : coque en silicone Elago Google Nest Hello



Ces étuis en silicone sont résistants aux UV et sont disponibles en six couleurs pour ajouter un peu de piquant à un appareil par ailleurs ennuyeux. Les étuis d’Elago protégeront votre sonnette des éléments et ne bloqueront pas la caméra, le microphone ou tout autre composant nécessaire.

À partir de 9 $ chez Amazon 12 $ chez Walmart

Sur un piédestal : Plaque murale Elago



Les plaques murales d’Elago constituent une excellente toile de fond pour votre Nest Hello. Ils sont disponibles en quatre couleurs et sont résistants aux UV, à double couche pour une résistance supplémentaire aux intempéries, et ils aident à couvrir les marques ou les trous derrière votre Nest Hello.

À partir de 12 $ chez Amazon 12 $ chez Walmart

Bouclier du soleil : Housse de protection en silicone kwmobile



En plus d’une peau durable qui protège l’appareil photo des éléments, celui-ci est également doté d’un pare-soleil intégré qui aide à éviter les reflets du soleil. Ceci, à son tour, vous donne des images plus claires les jours d’été ensoleillés.

25 $ chez Walmart

De gauche à droite : support d’angle réglable POPMAS



Avec un total de 120 degrés de rotation, dont 60 degrés vers la gauche ou la droite, vous pouvez obtenir une vue parfaite depuis votre caméra Nest Hello. Fabriquée en métal robuste et durable, la plaque murale est également livrée avec un kit d’installation facile et des instructions d’installation détaillées.

16 $ chez Amazon 25 $ chez Walmart

Ajoutez un peu d’inclinaison : support mural Koroao



Si le seul endroit où vous pouvez placer votre Nest Hello est loin d’être idéal ou si vous souhaitez une fonctionnalité d’inclinaison, c’est le support mural qu’il vous faut. Il permet d’afficher votre sonnette bien en vue, en l’éloignant du mur, avec la possibilité de tourner à 35 degrés vers la gauche et la droite. Pour un meilleur champ de vision, prenez ce support.

13 $ sur Amazon

Le choix d’Amazon : Etui en silicone Fintie



Fintie fabrique d’excellents étuis en silicone, pour les téléphones et le Nest Hello. Cette housse est durable, a toutes les découpes appropriées pour le microphone et la caméra, et un petit bord de style casquette de baseball qui devrait aider à garder la pluie hors de l’objectif de la caméra. Cinq couleurs sont disponibles.

À partir de 12 $ chez Amazon 10 $ chez Walmart

Le Nest Hello n’est en aucun cas moche, mais le couvrir ne consiste pas seulement à le cacher. Vous pouvez également le protéger des éléments. En ce qui concerne les meilleures housses Nest Hello, les étuis Elago sont la meilleure option sur cette liste car ils offrent une protection durable, sont disponibles dans de jolies couleurs et sont plutôt bon marché. Les couvertures d’Elago sont également bien notées et leurs produits, en général, sont bien notés sur Amazon, ce qui indique que ses produits sont de haute qualité et appréciés.

Si vous voulez un meilleur champ de vision ou au moins plus d’options de visualisation, le support d’angle réglable POPMAS est votre meilleure option. Ces 60 degrés font toute la différence si vous n’avez pas un endroit optimal pour placer votre sonnette. Ce support s’installe également assez facilement et dispose de suffisamment d’espace pour faciliter le placement des fils.

Pour une protection ultime dans les endroits très ensoleillés, vous pouvez opter pour la housse de protection en silicone kwmobile, qui dispose d’un pare-soleil intégré pour empêcher l’éblouissement du soleil afin que vous obteniez des images plus claires.

