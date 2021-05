Meilleures couvertures faciales Oculus Quest 2 2021

Meilleur

Couvre-visage Oculus Quest 2

L’Oculus Quest 2 est doté de coussinets en mousse absorbante qui deviendront tachés de sueur et plus sales au fur et à mesure que vous les utiliserez, c’est pourquoi nous vous recommandons d’investir dans l’un des meilleurs caches faciaux Oculus Quest 2. Selon le modèle, vous pouvez trouver des coussinets en cuir, en silicone ou dans d’autres matériaux confortables. Ils sont souvent livrés avec plusieurs tampons, vous pouvez donc les échanger l’un contre l’autre et le laver lorsqu’il est sale, sans endommager potentiellement le casque. Voici les meilleures couvertures faciales de Quest 2 en matière de confort et de propreté.

Parfait pour les joueurs en sueur: VR Cover pour Oculus Quest 2



VR Cover est un nom de confiance dans la communauté VR car ses accessoires de haute qualité ressemblent à une mise à niveau du matériau par défaut intégré à la plupart des casques. Son produit Oculus Quest 2 vous offre deux coussinets en cuir polyuréthane, ainsi qu’un joint en plastique de remplacement avec un protège-nez bloquant la lumière et des évents empêchant la formation de buée sur les lentilles. Disponible en plusieurs couleurs, le couvercle du visage VR Cover peut être facilement enlevé et lavé, de sorte que vous ne réduisez pas constamment votre visage en mois de bactéries accumulées.

29 $ chez Amazon 29 $ chez Oculus

Prenez une pilule rafraîchissante: VR Cover Cool XG Foam Pads



Si vous avez déjà acheté le remplacement de l’interface faciale VR Cover, VR Cover propose une tonne de types et de couleurs de coussinets en mousse alternatifs que vous pouvez acheter pour changer l’apparence de votre Quest 2. Les coussinets en mousse Cool XG ne sont pas disponibles. une gamme de couleurs attrayantes, mais elles ont un gel rafraîchissant fantaisie à l’intérieur niché entre une couche de mousse de confort et le matériau extérieur en cuir PU. Mettez-le dans le réfrigérateur à l’avance – comme n’importe quel pack de refroidissement normal pour les muscles – et vous obtiendrez un soulagement doux et doux pendant les dernières minutes de toute session de jeu. Ce pack de deux est livré avec un coussin d’épaisseur standard et un coussin extra-confort plus épais.

29 $ chez VR Cover

Gardez-le serré: Ventilation faciale AMVR et coussinets



Le remplacement de l’interface faciale d’AMVR est conçu un peu différemment de celui de VR Cover, avec un design de coussin totalement différent et un ensemble astucieux de coussinets secondaires qui flanquent les côtés de vos yeux pour un joint extra-étanche. Cela permet d’éviter les fuites de lumière qui pourraient se produire lorsque les coussinets en mousse se froissent, et la conception d’aération unique d’AMVR garantit que votre visage en sueur n’embue pas les lentilles. L’interface faciale est vendue en plusieurs couleurs différentes, tandis que les coussinets sont tous noirs.

28 $ chez Amazon

Pour différentes tailles de tête: Oculus Quest 2 Fit Pack



Ce ne sont pas techniquement des “couvertures”, mais nous incluons le pack officiel Oculus Fit, car nous pensons que les gens qui recherchent un ajustement plus confortable peuvent simplement avoir besoin d’une interface plus large ou plus étroite. Ceux-ci soulageront la pression ou vous donneront un ajustement plus sûr, tout en ajoutant un protège-nez pratique pour bloquer les saignements légers et vous permettre de vous immerger complètement dans l’expérience VR.

39 $ chez Best Buy 39 $ chez Oculus

Enfilez du silicone: Housse en silicone Esimen VR pour Oculus Quest 2



Pour tous ceux qui craignent de retirer le tampon Quest 2 par défaut, ces housses en silicone bon marché sont une solution simple qui gardera votre visage plus frais que la mousse chaude et bloquera également les saignements légers autour de votre nez. Ils s’enclenchent directement sur le cadre et peuvent être tout aussi facilement retirés et lavés dans l’évier après avoir transpiré. Choisissez entre une douzaine d’options de couleurs différentes, y compris des options multicolores uniques.

À partir de 10 $ chez Amazon

Cuir ou flanelle: VR Panda Face Cover For Oculus Quest 2



La plupart des couvertures faciales de deux packs sont des doublons, mais cet ensemble vous donne en fait deux matériaux différents en fonction du type de jeu auquel vous jouez. La flanelle offre une sensation plus chaude et plus douce pour des expériences plus calmes, tandis que le polymère en cuir rend le casque plus respirant et repousse la transpiration pendant les entraînements en réalité virtuelle. Il est également livré avec une interface en plastique de remplacement.

22 $ ​​chez Go QuestVR

Anti-transpiration, antidérapant: VR Cover Silicone Cover pour Oculus Quest 2



Un autre couvercle en silicone à encliqueter qui peut être facilement enlevé et nettoyé. Nous aimons cette version car elle reste en sécurité sur votre visage lorsque vous vous déplacez rapidement, vous n’avez donc pas à réajuster constamment votre casque. Les fans de VR Cover qui ne veulent pas démonter le Quest 2 pour installer un nouveau pad devraient regarder ici. Gardez à l’esprit que certains utilisateurs de lunettes ont remarqué que ceux-ci bloquent l’air en plus, ce qui peut provoquer de la buée.

14 $ chez Amazon

Conçu pour les fêtes VR: Couvertures hygiéniques jetables VR Cover



Lorsque vous avez des amis ou de la famille, il n’y a rien de plus amusant que d’organiser une fête en réalité virtuelle. Ce qui n’est pas si amusant, cependant, c’est la sueur qui s’accumulera sans aucun doute sur ce coussin par tous ceux qui l’utilisent. Que vous organisiez une soirée VR ou que vous soyez un développeur montrant sa technologie lors de conventions, ces housses jetables sont parfaites pour garder votre casque propre pour plusieurs utilisateurs – et pourraient techniquement vous permettre de profiter d’une session VR sans germes vous-même si vous êtes se sentir trop paresseux pour échanger ou nettoyer le tampon. Ces coussinets sont adhésifs et conçus pour coller à un coussin en cuir PU ou en silicone, alors assurez-vous de l’utiliser en premier.

17 $ chez Amazon (pack de 50)

Évacuez la sueur: bandeaux Temple Tape



Bien que ce ne soit pas un coussinet pour le visage, il empêchera votre coussinet de devenir extrêmement transpirant en absorbant la majeure partie de la sueur avant même qu’elle ne pénètre dans votre visage. Cette conception particulière est compatible avec la réalité virtuelle, car elle est antidérapante et conçue pour couvrir la moitié avant de votre crâne plutôt que simplement votre front. Il est livré dans un pack de deux pour un partage plus facile – sans partager la sueur, bien sûr!

14 $ chez Amazon (pack de 2)

Offrez à votre visage un rembourrage VR de qualité

Les meilleures couvertures faciales de Quest 2 ne sont pas réservées aux personnes qui jouent régulièrement aux meilleurs jeux de réalité virtuelle. Pressée contre votre peau pendant des heures, l’interface faciale Quest 2 est destinée à absorber la sueur, la saleté et les bactéries. Le guide de nettoyage officiel d’Oculus suggère des lingettes antibactériennes non abrasives, mais celles-ci peuvent n’obtenir que ce qui se trouve sur la surface immédiate, pas ce qui s’est infiltré dans la mousse. Et vous ne voulez pas nettoyer trop grossièrement la mousse, ou vous pourriez rendre la surface plus rugueuse sur votre peau. Certains propriétaires de Quest 2 se sont déjà plaints du fait que le coussin en mousse par défaut irrite leur peau, après tout.

C’est pourquoi vous voudrez investir dans des caches faciaux amovibles, de préférence deux ou plus. Avec une housse en silicone comme la housse en silicone Esimen, vous pouvez la retirer et la laver avec du savon ordinaire et de l’eau, puis la laisser sécher pendant que vous continuez à profiter de votre meilleure vie VR avec l’autre housse. Ou, avec une housse en cuir PU telle que le kit de remplacement en mousse VR Cover, vous voudrez toujours l’essuyer avec un chiffon, mais vous aurez plus de facilité à nettoyer les bactéries et la transpiration qu’avec de la mousse standard.

Dans notre examen de la couverture VR pour Oculus Quest 2, nous l’avons félicité comme une mise à niveau complète de l’interface standard de Quest 2. Notre seul avertissement est que, comme le nouveau matériau repousse la transpiration au lieu de l’absorber, la sueur est plus susceptible de couler sur votre visage à la place. C’est pourquoi vous voudrez prendre un bandeau pour aider à absorber la sueur avant qu’elle ne touche le coussin, puis les jeter dans la laveuse entre les séances.

Une fois que vous avez trouvé la meilleure couverture faciale pour vous, cela rendra la lecture des meilleurs jeux Oculus Quest 2 beaucoup plus confortable. À partir de là, les amateurs de fitness avec des coussinets en silicone devraient faire un suivi avec certains des meilleurs accessoires d’entraînement Quest 2 pour optimiser leur routine quotidienne de réalité virtuelle.

