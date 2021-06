Meilleures crypto-monnaies avec un potentiel de croissance à acheter en juin

Malgré le ralentissement du marché, les crypto-monnaies sont toujours populaires. Si vous êtes nouveau dans l’espace, il peut être ahurissant de choisir le meilleur actif numérique dans lequel investir.

Ces monnaies virtuelles ont connu une croissance exponentielle et les premiers utilisateurs ont des rendements substantiels à montrer pour leurs investissements. Bien qu’il existe des milliers d’actifs crypto sur le marché, ces cinq crypto-monnaies ont le meilleur potentiel de croissance pour le mois de juin.

Les meilleures crypto-monnaies à acheter avec un potentiel énorme

PancakeSwap (GÂTEAU)

PancakeSwap est une application de finance décentralisée (DeFi) et un teneur de marché automatisé (AMM) qui permet aux utilisateurs de convertir des jetons numériques sur sa plate-forme. Il est également populaire en raison des retours énormes que les utilisateurs obtiennent de l’exploitation de son pool de liquidités.

En plus des utilisateurs qui fournissent des liquidités et gagnent du CAKE (un jeton natif) et des SIROP, PancakeSwap organise une session de loterie et les utilisateurs peuvent miser CAKE pour gagner un montant spécifié de CAKE.

Rivalisant avec la plate-forme d’applications décentralisées (dApps) Ethereum, PancakeSwap a été créé en réponse aux frais d’essence élevés que les utilisateurs doivent payer tout en utilisant le deuxième réseau de crypto-monnaie le plus précieux.

Dans le mouvement du marché, CAKE a connu le meilleur des deux mondes. Avec un bond de plus de 30% depuis le début de l’année, le CAKE de PancakeSwap s’est échangé jusqu’à 42,91 $ lors du boom d’avril. Cependant, la récente tendance à la baisse de Bitcoin a vu CAKE perdre un tiers de sa valeur lors du krach du marché de la crypto en mai.

Actuellement, la devise 1 CAKE se négocie à 16,71 $, avec une baisse de 6,28 % sur le graphique de négociation quotidien. C’est l’occasion de passer à l’action.

PancakeSwap/USD CAKEUSD

16,5697-0,68 $-4,12 %

Volume 195,18 mVariation -0,68$Ouvert16,5697$Circulation 179,59 mMarket Cap 2,98 b

Elrond (EGLD)

Elrond avec le téléscripteur EGLD est notre deuxième meilleur crypto-investisseur dont les investisseurs ont besoin pour investir leur argent. Avec une capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars, Elrond est une plate-forme blockchain qui vise à accélérer le passage au Web 3.0 avec sa technologie de sharding.

Le jeton natif d’Elrond, EGLD, a également profité du récent boom de la crypto qui a atteint un montant alléchant de 243,4 $ le 11 avril.

Se négociant à 86,48 $, l’altcoin est sur le point de connaître une reprise remarquable une fois que le marché de la cryptographie au sens large aura échappé à la phase volatile.

Elrond/USD EGLDUSD

83.6620-$5.61-6.70%

Volume 36,85 mVariation -5,61$Ouverture 83,6620$Circulation 17,61 mMarket Cap 1,47 b

BitTorrent (BTT)

Si vous connaissez l’industrie du divertissement, vous comprendrez alors ce que BitTorrent (BTT) vise à atteindre.

Bram Cohen a créé BitTorrent en 2001 pour permettre aux gens de partager des fichiers en toute confiance, contournant ainsi les intermédiaires. De cette façon, les créateurs de contenu peuvent recevoir des honoraires des consommateurs sans avoir à passer par des intermédiaires.

Classé quarante-huit sur le classement mondial de la cryptographie, BitTorrent abrite plus de 100 millions d’utilisateurs actifs qui partagent tout, de la musique aux vidéos, documents et podcasts.

Finalement acquis par le réseau Tron en 2018, BitTorrent a connu une croissance exponentielle alors que de plus en plus d’utilisateurs affluent vers son protocole de communication P2P.

Surfant sur la vague crypto d’avril, le jeton natif BTT TRC-10 de BitTorrent a bondi à 0,1068 $ contre 0,003337 $ quelques semaines plus tôt. Cependant, suite à la tendance générale à la baisse du marché, BTT a connu une évolution négative des prix et se situe à 3,74 % avec une valorisation de 0,00355 $.

Avec une capitalisation boursière de plus de 2,3 milliards de dollars, BitTorrent est un protocole de chiffrement à garder sur votre liste de surveillance.

Blocktrade Token/USD BTTUSD

0,0042 $ 0,005,17 %

Volume 0Change 0,00 $Ouvert 0,0042 $En circulation 55,75 mMarché 231,49 K

Siacoin (SC)

Altcoin Siacoin (SC) est le jeton utilitaire natif de la plate-forme de stockage décentralisée basée sur la blockchain Sia.

Le protocole cherche à intégrer les utilisateurs avec un marché de stockage décentralisé et à un tarif compétitif.

S’exprimant sur sa mission, l’équipe de développement de Sia a déclaré que Sia voulait devenir la couche de stockage principale d’Internet, et si quelque chose devait en sortir, Sia se comporte bien sur le marché.

Se classant au quatre-vingt-treizième dans les charts, Sia se vante d’une valorisation boursière de plus de 750 millions de dollars. Cependant, Siacoin est également confronté à la volatilité comme les autres altcoins mentionnés ici et se négocie en dessous de la barre du dollar à 0,01564 $.

Siacoin/USD SCUSD

0.0156$0.00-3.91%

Volume 48,72 mChangement 0,00 $Ouvert0,0156 $ Circulation 48,04 bCapacité boursière 747,77 m

Qtum (QTUM)

Quantum (c’est ainsi qu’on le prononce) est un protocole de blockchain de preuve de participation (PoS) qui exploite le modèle de sortie de transaction non dépensée (UTXO) de Bitcoin et les capacités de contrat intelligent d’Ethereum.

Qtum vise à offrir aux utilisateurs de crypto tous les avantages des deux protocoles à grande capitalisation sans aucun de leurs déficits. Qtum est passé de 27 $ à un sommet de 30 jours à 9,30 $.

Se classant quatre-vingt-deuxième sur le graphique, QTUM a une capitalisation boursière de 964 millions de dollars et se négocie à 9,28 $.

QT/USD QTUMUSD

9.1879-$0.50-5.44 %

Volume 300,68 mVariation -0,50$Ouverture9,1879$Circulation 98,44 mCapacité boursière 904,47 m

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.