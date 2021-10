Meilleures décorations d’Halloween pour la maison intelligente 2021

Meilleur

décorations d’Halloween pour la maison intelligente iMore 2021

Les meilleures décorations d’Halloween pour la maison intelligente sont un excellent moyen de gérer la décoration extérieure avec des commandes d’applications ou l’automatisation, et elles améliorent l’ambiance à l’intérieur. Que vous souhaitiez un éclairage coloré ou que vous utilisiez des capteurs de mouvement pour allumer une prise intelligente alimentant un gonflable, ces accessoires peuvent tout faire. Voici notre guide des meilleures décorations d’Halloween pour la maison intelligente que vous pouvez acheter pour votre demeure effrayante cet automne.

Festivités en salle : Wemo Mini Smart Plug



Le favori du personnel

Cette prise intelligente abordable fonctionne avec Apple HomeKit et Siri, ainsi qu’avec Google Assistant et Alexa. Connectez-le à des appareils électroménagers et à d’autres appareils HomeKit pour automatiser vos propres effets spéciaux d’Halloween faits maison. La meilleure partie, cependant, est que le Wemo Mini est incroyablement mince, de sorte que vous pouvez en mettre deux dans la même prise pour encore plus de plaisir d’Halloween.

Décoration extérieure : prise Wi-Fi intelligente d’extérieur Meross



La prise WiFi intelligente d’extérieur de Meross est parfaite pour les décorations d’extérieur car elle dispose de deux prises intelligentes contrôlées indépendamment en une. Cette prise intelligente est résistante aux intempéries avec un indice de protection IP44, ce qui signifie que vous pouvez la laisser dehors le soir d’Halloween et même l’utiliser pour les vacances d’hiver. La connectivité domestique intelligente fonctionne avec l’application Meross, HomeKit, Alexa et l’assistant Google.

31 $ chez Amazon 25 $ chez Newegg

Un Halloween haut en couleur : Philips Hue White and Color Ambiance 2-Pack



Philips Hue est l’un des plus grands noms des ampoules intelligentes, et celles-ci sont idéales pour créer une atmosphère. Éclairez le chemin menant à votre porte d’entrée avec des oranges et des verts, ou éclairez votre porte d’un rouge sang effrayant et atmosphérique. Ce pack de deux comprend les dernières ampoules avec capacités Bluetooth et Zigbee, vous pouvez donc être opérationnel sans hub en quelques minutes et étendre plus tard pour un contrôle supplémentaire.

Fumée intelligente : diffuseur d’arômes Wi-Fi intelligent VOCOlinc



Le diffuseur d’arômes WiFi intelligent de VOCOlinc est une excellente machine à fumée avec des niveaux réglables et un éclairage coloré qui fonctionne avec une application ou des commandes vocales via Alexa, Google Assistant et HomeKit. De plus, comme il s’agit d’un diffuseur, vous pouvez utiliser vos huiles essentielles préférées pour ajouter à l’ambiance.

55 $ sur Amazon

Gardez un œil sur : Logitech Circle View



Halloween est une période d’amusement, de frayeurs et de bonbons, mais c’est aussi une période de malice et de farces. Gardez un œil sur votre maison avec Logitech Circle View. En utilisant cela, vous pouvez attraper n’importe quel farceur en flagrant délit ou les dissuader d’opter pour un « truc » au lieu de « gâterie ».

Mur de couleur : Kit de démarrage pour toile Nanoleaf



Les panneaux lumineux de Nanoleaf offrent un éclairage personnalisable pour votre maison, sont particulièrement parfaits pour les fêtes d’Halloween. Les panneaux ont des commandes tactiles et réagissent à la musique avec des éclats de lumière colorée. La conception modulaire vous permet de créer des formes comme des citrouilles ou des fantômes, et elles sont compatibles avec HomeKit, Alexa, Google Assistant et IFTTT.

200 $ chez Amazon 269 $ chez Walmart

Mettez tout en mouvement : Eve Motion Sensor



Déclenchez des frayeurs cet Halloween en utilisant le capteur de mouvement Eve. Au lieu d’activer manuellement une décoration, comme un spectacle de lumière ou une machine à brouillard, déclenchez-les automatiquement lorsque les gens déclenchent le capteur. Il fonctionne avec deux piles remplaçables et fonctionne à la fois à l’intérieur et à l’extérieur avec HomeKit d’Apple.

Tout dans la gamme : Eve Extend



Si vous utilisez des accessoires Eve comme le capteur de mouvement cet Halloween, assurez-vous qu’ils sont tous à portée de votre réseau Wi-Fi avec Eve Extend. L’Extend utilise Bluetooth pour garantir que vos produits Eve restent connectés à votre réseau domestique ou à votre smartphone, afin que tout continue de fonctionner, peu importe où vous le placez.

48 $ chez Amazon 50 $ chez Best Buy

Oubliez la bougie : Philips Hue Go



Le Hue Go est idéal si vous avez besoin d’un éclairage extérieur portable alimenté par batterie. Voici quelque chose d’amusant que vous pouvez faire avec le Go cet Halloween. Si vous avez une citrouille de taille raisonnable, mettez le Go dedans et changez l’éclairage à distance. Il n’a pas besoin d’une alimentation constante, vous n’avez donc pas besoin de faire cet accommodement avec votre gourde festive.

148 $ chez Amazon 80 $ chez Best Buy

La charité s’il-vous-plaît

À l’approche d’Halloween, il existe de nombreuses façons d’ajouter l’intelligence pour rendre les festivités de cette année encore plus spéciales. Si vous envisagez d’ajouter des accessoires domotiques à votre configuration d’Halloween, vous aurez besoin d’une prise intelligente, et la Wemo Mini Smart Plug est l’une des meilleures du marché. Il apporte des capacités d’intelligence et d’automatisation aux lumières standard et autres appareils, et vous pouvez en obtenir beaucoup sans vous ruiner.

Pour l’éclairage, le pack de 2 Philips Hue White and Color Ambiance est toujours fiable, et les dernières versions ne nécessitent pas de hub pour démarrer. Ces ampoules colorées peuvent afficher des millions de couleurs et ont de nombreuses scènes disponibles pour ajouter de l’ambiance d’un simple toucher.

