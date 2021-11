Meilleures destinations de vacances d’hiver où la livre ira le plus loin

Il est temps de planifier les vacances d’hiver (Photo: .)

Depuis le retour des voyages, de nombreux Britanniques prévoient des voyages long-courriers au soleil.

Mais où obtiendrez-vous le plus de valeur pour votre argent durement gagné ?

Eh bien, nous le savons maintenant grâce au rapport « Holiday Money Index 2021 » de Post Office Travel Money, qui mesure les fluctuations des taux de change et les ventes de devises étrangères.

Cela a révélé le top 10 des destinations soleil hivernales long-courriers les plus avantageuses en termes de coûts.

Si vous êtes un voyageur plein d’espoir, vous trouverez le meilleur rapport qualité-prix en Turquie, où vous obtiendrez 210 £ supplémentaires sur une transaction de 500 £.

La Jamaïque, nation insulaire des Caraïbes, occupe la deuxième place où les Britanniques gagneront 127 € pour 500 £, soit un gain de 34% depuis le premier verrouillage.

La Jamaïque s’avère être un excellent rapport qualité-prix (Photo: .)

Maurice est troisième avec 111 £ à gagner sur un achat de 500 £ et le Kenya est quatrième avec un gain de 99 £.

En termes de voyage au soleil d’hiver long-courrier le moins cher, la Jamaïque arrive en tête, en particulier la région de Montego Bay, où 52,82 £ vous permettront d’acheter un repas de trois plats pour deux et une gamme de boissons.

Pendant ce temps, à Maurice, qui arrive en deuxième position, les voyageurs peuvent acheter un repas de trois plats avec vin, bière, café et eau pour seulement 55,19 £.

La Thaïlande occupe la troisième place où les Britanniques paieront 61,45 £ pour un assortiment de nourriture et de boissons sur l’île thaïlandaise de Phuket.

Étonnamment, deux destinations américaines figurent dans le top 10. Pour la même quantité de marchandises, vous paierez 61,51 £ à Orlando, en Floride. Et à New York, qui arrive neuvième, un vacancier devrait débourser 88,22 £.

Le Kenya est sur la liste des voyages de rêve pour beaucoup (Photo: .)

« La force de la livre sterling est un véritable bonus, mais il est également important de prendre en compte le coût de la vie dans chaque pays », déclare Nick Boden, responsable de l’argent des voyages au bureau de poste.

« Lorsque vous combinez les deux, la Jamaïque et l’île Maurice ressemblent à des gagnants du soleil d’hiver selon notre baromètre des coûts de villégiature.

Destinations de vacances les moins chères, selon la poste

Bulgarie (Sunny Beach) Turquie (Marmaris) Portugal (Algarve) Bali (Indonésie) Afrique du Sud (Le Cap) République tchèque (Prague) Espagne (Costa del Sol) Vietnam (Hoi An) Sri Lanka (Colombo) Madère (Funchal)

« Les prix des repas et des boissons sont 79 % plus élevés à la Barbade qu’à la Jamaïque. De même, lorsque vous comparez les coûts dans les destinations américaines les plus populaires, les visiteurs d’Orlando en Floride paieront environ un tiers de moins qu’à New York.’

La couronne islandaise est la devise à la croissance la plus rapide dans le rapport sur les tendances des ventes de devises de la poste. Les ventes ont augmenté d’un impressionnant 3 009 % par rapport à septembre et octobre de l’année dernière.

Les destinations soleil d’hiver qui ont été libérées des restrictions Covid du Royaume-Uni ont également connu un regain d’intérêt.

La Turquie est une destination de voyage populaire auprès des Britanniques (Crédits : .)

Les ventes de la kuna croate sont en hausse de 1,304%, ce qui a été stimulé par la demande pendant les vacances scolaires.

Une forte hausse de 633% du dirham des Émirats arabes unis montre que les Britanniques se tournent vers Dubaï pour profiter du soleil d’hiver, tandis que le forint hongrois est en hausse de 582%.

Cependant, l’euro est le best-seller global avec des ventes triplant depuis le début de l’été.

Plus : Voyage



Le dollar est le deuxième plus populaire avec des ventes en hausse de 142% après que les États-Unis ont confirmé que les touristes britanniques pourront visiter le pays à partir du 8 novembre.

Le rapport a également révélé que les touristes britanniques achètent plus de devises lors de leurs vacances à l’étranger. La transaction moyenne de la poste sur les achats en euros est désormais en hausse de 39% à 462 £.

Boden a déclaré à propos des résultats: « En regardant nos ventes de devises, les pousses vertes de la reprise sont désormais évidentes pour la plupart des destinations qui s’ouvrent à nouveau aux visiteurs britanniques et révèlent une demande latente de hotspots en Europe et au-delà. »

Avez-vous une histoire à partager?

Envoyez-nous un email à metrolifestyleteam@metro.co.uk



PLUS : Pourquoi vous vous sentez le décalage horaire cette semaine sans même voyager



PLUS : Tetley veut embaucher quelqu’un pour boire du thé et voyager dans le monde pour gagner sa vie



PLUS : Un hack de voyage intelligent montre comment faire ses valises pour un vol sans franchise de bagages

Recevez chaque semaine des informations sur les voyages, de l’inspiration et des conseils de Metro.

Inscrivez-vous ici…

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();