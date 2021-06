Meilleures dragonnes pour Oculus Quest 2, Oculus Quest 2021

Meilleur

dragonnes pour Oculus Quest 2, Oculus Quest Android Central 2021

Les contrôleurs Oculus Touch ont des boucles de poignet qui les empêchent de s’envoler, mais vous devez toujours garder une prise rigide sur eux à tout moment pendant que vous jouez. En installant une sangle à main ou à jointure, vous pouvez garder vos touches entièrement attachées tout en laissant vos mains faire une pause. Nous avons rassemblé les meilleures dragonnes Oculus Quest 2 – ainsi que des sangles pour les contrôleurs tactiles de différentes tailles du Quest d’origine – pour rendre les longues sessions de jeu VR plus supportables.

Remarque: nous étiqueterons les produits qui fonctionnent avec les contrôleurs tactiles d’origine ou mis à jour, alors assurez-vous de vérifier avant d’acheter.

Meilleur pour le confort : poignées de contrôleur de couverture VR pour Oculus Quest 2



Choix du personnel

Conçues spécifiquement pour les nouveaux contrôleurs Touch, ces poignées VR Cover ont des sangles en feutre qui s’enroulent autour du dos de votre main ou de vos jointures, ainsi qu’une poignée en plastique antidérapante qui ne se pliera pas dans vos doigts comme une poignée en silicone. Nous avons testé et adoré ces poignées, en particulier la sangle qui épouse doucement vos mains et vous permet de lâcher prise sans souci pendant le jeu. Ils sont également entièrement lavables, de sorte qu’ils ne finiront pas tachés de sueur et dégoûtants avec le temps.

29 $ sur Amazon

Ne les retirez plus jamais : protection et poignées en silicone BeswinVR



La protection et les poignées en silicone BeswinVR peuvent ressembler à de nombreuses autres poignées. Pourtant, ils ont une énorme caractéristique qui en fait les meilleures poignées que vous puissiez acheter lorsqu’elles sont associées à un autre produit BeswinVR : le kit de charge magnétique BeswinVR. Ce kit de charge est livré avec une batterie rechargeable spéciale dotée d’un connecteur magnétique. Ces poignées ont une découpe circulaire faite juste pour ce connecteur magnétique, ce qui signifie que vous n’aurez plus jamais à retirer la batterie ou les poignées. Alors assurez-vous de les acheter ensemble!

30 $ sur Amazon

Poignée lisse imprimée en 3D : poignées de contrôleur tactile NinjaGrip OQ2



Avant que les détaillants ne vendent des dragonnes, les fans de réalité virtuelle possédant des compétences en impression 3D ont trouvé leur propre solution. Fabriqués en filament NinjaFlex, ces NinjaGrips offrent plus de 20 différentes options de couleurs, une prise en main confortable et lisse sans arêtes rugueuses et des sangles avec un rembourrage supplémentaire en tissu. Ceux-ci ont l’air moins “professionnels” que les autres options et peuvent prendre plusieurs semaines pour être expédiés et offrent un meilleur confort des doigts et une installation facile. Vous trouverez ci-dessous des liens pour les variantes Quest 1 et Quest 2.

21 $ chez Etsy (bracelets Oculus Quest 2) 18 $ chez Etsy (bracelets Oculus Quest 1)

Grips sans couture : KIWI design Silicone Grip Cover pour Oculus Quest 2



La plupart des sangles se fixent avec de minuscules boucles au halo de suivi, ce qui peut sembler un peu collant ou glisser. Cette housse en silicone Kiwi utilise des boucles d’oreille qui la maintiennent solidement fixée à l’arrière du halo, ce qui lui donne un aspect plus naturel que les autres mods. Le trou en bas permet de conserver les dragonnes Touch d’origine. La bandoulière en cuir n’est pas aussi douce ou rembourrée que les autres options et semble laisser le rivet reposer contre votre main, mais devrait facilement s’adapter à n’importe quelle taille de main.

24 $ sur Amazon

Rembourrage cousu main : Mamut Grips³



Spécialement conçues pour les nouvelles manettes Quest 2 Touch, les Mamut Grips de troisième édition sont dotées d’une poignée en plastique TPU très confortable avec un rembourrage intégré cousu à la main, ce qui les rend plus agréables à tenir pendant de longues sessions. De plus, il est conçu pour s’adapter à différentes tailles de mains en fonction de la façon dont vous attachez les attaches autour de la boucle. La poignée noir sur blanc a l’air élégante, bien que nous puissions nous passer du mot “Mamut” collé partout. Cela mis à part, c’est sans aucun doute l’une des meilleures dragonnes Oculus Quest 2 qui ne sont pas seulement une poignée Quest 1 réutilisée.

35 $ ​​chez Mamut

Sangles et accessoires supplémentaires : AMVR Touch Controller Grip Cover pour Oculus Quest



Cet ensemble AMVR vous offre deux ensembles de bandes de préhension élastiques réglables configurables à la taille de votre main et fixées avec du velcro afin qu’elles ne bougent pas pendant les entraînements fous. Vous bénéficiez également de deux poignées en plastique TPU anti-transpiration, d’un protecteur d’objectif en prime et d’un accessoire de fermeture du nez. Bien qu’AMVR les ait étiquetés comme étant à la fois pour l’original et pour Quest 2, cela semble être trompeur, car la conception n’a pas changé et des critiques récents se sont plaints qu’ils ne correspondent pas réellement aux nouveaux contrôleurs plus grands. Bien que cela nous ait déçus, nous les avons gardés sur la liste des acheteurs de Quest 1.

23 $ sur Amazon

Choisissez judicieusement votre prise

Nous avons parcouru Internet à la recherche des meilleures dragonnes et poignées Oculus Quest 2 pour nous assurer de ne pas vous égarer. Malheureusement, de nombreux fabricants reprennent leurs conceptions originales de contrôleurs tactiles et renomment la liste des produits pour indiquer qu’ils fonctionnent également avec les nouveaux contrôleurs tactiles, mais ceux-ci sont plus grands que les originaux et une prise ferme pourrait en fait endommager vos contrôleurs ou vos boutons.

En cas de doute, vous ne pouvez presque jamais vous tromper avec n’importe quel accessoire VR Cover, mais surtout ses poignées de contrôleur Quest 2. Nous avons testé ces sangles à fond et sommes satisfaits du niveau de confort et de la sécurité globale. Vous pouvez également investir dans un protecteur de contrôleur halo si vous craignez de claquer ou de faire tomber accidentellement vos contrôleurs.

Certaines poignées offrent des fonctionnalités supplémentaires lorsqu’elles sont associées à d’autres accessoires Quest 2. Par exemple, la protection en silicone BeswinVR et les poignées, qui sont conçues pour être utilisées avec le kit de charge magnétique BeswinVR pour les contrôleurs. La batterie rechargeable spéciale et le câble USB magnétique fournis avec le kit de charge sont conçus pour être utilisés avec ces poignées, vous n’aurez donc jamais besoin de les retirer juste pour charger la batterie.

Une fois que vous aurez choisi les meilleures dragonnes Quest 2 pour vous, vous pourrez devenir plus actif ! Essayez de rechercher les meilleurs couvre-visages Quest 2, qui vous aideront à garder votre casque propre et plus confortable, puis essayez de rechercher certains de nos choix pour les meilleurs jeux Oculus Quest 2 pour l’exercice.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Mise en charge

Le câble de charge du Quest 2 est trop court. Voici quelques alternatives !

Le Quest et le Quest 2 sont tous deux livrés avec des câbles de charge, mais votre câble Quest d’origine est peut-être usé, tandis que le câble Quest 2 inclus est trop court pour être utilisé lorsque vous portez le casque. N’importe quel câble de charge avec au moins une tête USB-C peut fonctionner, mais voici nos recommandations.

VR vraiment portable

Voici tous les jeux auxquels vous pouvez jouer sur Oculus Quest et Quest 2

L’Oculus Quest et l’Oculus Quest 2 ont plus de 200 jeux et applications qui peuvent tous deux jouer avec quelques améliorations pour les versions de Quest 2, et tout achat de Quest est transféré vers votre nouveau casque. Voici tous les jeux Oculus Quest actuellement disponibles pour les deux casques, ainsi que tous les titres annoncés et à venir à venir.