Entre la télévision en réseau, le câble et les services de streaming, il existe une corne d’abondance de contenus lancés chaque mois. Il est difficile de suivre ce qui est bien en dehors de choses comme la liste quotidienne des 10 meilleurs de Netflix. C’est un âge d’or pour la télévision, mais en même temps, tout devient bruit blanc.

Heureusement, GameSpot s’est réuni pour dresser une liste des 10 meilleures émissions de télévision de 2021. Après des heures et des heures de débat, où nous nous sommes tous appelés les uns les autres, crié dessus, puis parlé de la façon dont Bluey est édifiant, nous avons finalement réduit jusqu’au top 10.

La sélection de cette année tire des émissions de nombreux services de streaming et réseaux câblés. D’Apple TV+ à Netflix en passant par Disney+ en passant par HBO et FX, il y a une excellente représentation du drame, de l’horreur, de la comédie et plus cette année. Tout se résume à l’évasion, quelque chose dont nous avons tous besoin un peu en 2021.

Ci-dessous, vous trouverez les 10 meilleures émissions télévisées de GameSpot de l’année, sans ordre particulier. Si vous êtes intéressé par ce que nous pensions être la meilleure émission télévisée de 2021, consultez l’émission télévisée de l’année de GameSpot, Midnight Mass.