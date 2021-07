Meilleures émissions et séries Netflix (juillet 2021) • Les mieux notées et dignes de frénésie

Vous recherchez les meilleures émissions sur Netflix ? Nous avons ce qu’il vous faut. Netflix ajoute régulièrement de nouveaux films et séries à regarder, et nous les avons tous rassemblés dans notre guide sur les meilleurs films et séries Netflix.

Ces derniers temps, Netflix fait face à de plus en plus de concurrence de la part de presque tout le monde. Cela signifie qu’il doit se battre pour votre abonnement. En conséquence, attendez-vous à ce que l’entreprise produise de plus en plus de contenu de haute qualité au cours des prochains mois et années.

Bien sûr, il peut être difficile de trouver du nouveau contenu. C’est à cause du fait qu’il y a toujours tellement de nouveautés. Voici les meilleurs films et séries Netflix pour août 2021.

Meilleurs films et séries Netflix pour août 2021

Le sorceleur : le cauchemar du loup

S’échappant de la pauvreté pour devenir un sorceleur, Vesemir tue des monstres pour de l’argent et de la gloire, mais lorsqu’une nouvelle menace surgit, il doit affronter les démons de son passé.

La cabine de baisers 3

C’est l’été avant qu’Elle ne se rende à l’université et elle est confrontée à la décision la plus difficile de sa vie : déménager à travers le pays avec son petit ami rêveur Noah ou tenir sa promesse de toujours d’aller à l’université avec son meilleur ami Lee. Quel cœur Elle brisera-t-elle à la fin de la trilogie The Kissing Booth?

Gentille fille

Un mari dévasté (Jason Momoa) jure de rendre justice aux personnes responsables de la mort de sa femme tout en protégeant la seule famille qui lui reste, sa fille (Isabela Merced).

Liste complète des nouveaux films et séries Netflix pour août 2021

Voici tous les meilleurs films et séries Netflix qui sont nouveaux sur la plate-forme ce mois-ci :

Diffusion le 1er août

30 Rock: Saisons 1-7

Beethoven

2e de Beethoven

Beowulf

Attrape-moi si tu peux

Le jeu de Darwin

La mer d’un bleu profond

Le bord de dix-sept

Jour de congé de Ferris Bueller

Cinq pieds l’un de l’autre

Lumières du vendredi soir : saisons 1 à 5

Bonne chance Chuck

The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia

Hunter X Hunter (2011): Saisons 5-6

Début

L’avocat de Lincoln

Les perdants

Le machiniste

Magnolia

Major Payne

Ma fille

ma fille 2

Le net

Les rois originaux de la comédie

Ananas Express

Poms

Biscuit de mer

Cowboys de l’espace

Team America : Police du monde

Diffusion le 3 août

Diffusion le 4 août

Diffusion le 6 août

Diffusion le 8 août

Diffusion le 9 août

Diffusion le 10 août

Diffusion le 11 août

Diffusion le 12 août

Diffusion le 13 août

Diffusion le 15 août

Mother Goose Club : Saisons 3-4

Rascal ne rêve pas de Bunny Girl Senpai: Saison 1

Winx Club : Saison 6

Diffusion le 16 août

Diffusion le 17 août

Diffusion le 18 août

Les vaincus – SÉRIE NETFLIX

Souvenirs d’un meurtrier : les cassettes de Nilsen – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Hors de ma ligue – FILM NETFLIX

Le journal secret d’un étudiant en échange – FILM NETFLIX

Diffusion le 19 août

Diffusion le 20 août

Diffusion le 23 août

Diffusion le 24 août

Diffusion le 25 août

Diffusion le 26 août

Diffusion le 27 août

Diffusion le 28 août

Diffusion le 31 août

Bientôt disponible

C’est tout pour tous les meilleurs nouveaux films et séries Netflix. Revenez le mois prochain pour encore plus de nouveautés. Nous mettrons à jour cette pièce régulièrement!