Meilleures émissions HBO Max à regarder en ce moment

HBO Max a été lancé en 2020 en tant que centre numérique de toutes vos séries HBO préférées et de votre contenu WarnerMedia, des classiques comme Six Feet Under et The Wire aux derniers films sortis par Warner Bros. Pictures. Avec autant de médias déjà disponibles sur la plate-forme et des plans pour plus d'émissions à venir à l'avenir, il peut être difficile de décider de ce que vous devriez regarder ensuite. En tant que tel, nous avons rassemblé une liste des meilleures émissions sur HBO Max en ce moment.

Émissions HBO et plus

HBO Max

Retrouvez à la fois de nouvelles séries et un catalogue de classiques sur HBO Max

HBO Max permet aux streamers d’accéder au contenu cinématographique et télévisuel de HBO, WarnerMedia et DC. Abonnez-vous maintenant pour rattraper vos originaux HBO et Max préférés

Série originale HBO Max

HBO Max a été lancé en 2020 avec une poignée de séries originales exclusives à la plate-forme numérique. Voici un tour d’horizon de certains des meilleurs originaux HBO Max en streaming actuellement.

L’hôtesse de l’air

Source: HBO

L’agent de bord met en vedette Kaley Cuoco dans le rôle d’une hôtesse d’avion qui se réveille pour se retrouver dans le mauvais hôtel et à côté d’un homme mort – sans aucune idée de ce qui s’est passé. La série met également en vedette Zosia Mamet, Michael Huisman et Rosie Perez.

Légendaire

Source: HBO Max

Inspiré par la tristement célèbre communauté de salles de bal underground de New York, Legendary trouve des équipes de voguing – appelées «Houses» – qui participent à des défis de danse et des vitrines de mode dans l’espoir de gagner un prix en argent.

Jument d’Easttown

Source: HBO Max

Mare of Easttown met en vedette Kate Winslet dans le rôle de Mare Sheehan, une détective d’une petite ville de Pennsylvanie qui enquête sur un meurtre local alors que sa propre vie commence à s’effondrer autour d’elle. La série met également en vedette Evan Peters, Guy Pearce, Sosie Bacon et Jean Smart.

Fait pour l’amour

Source: HBO

Made for Love met en vedette Cristin Milioti dans le rôle d’une femme en fuite après avoir quitté un mariage étouffant après 10 ans. Le piège? Son ex milliardaire de la technologie a implanté un dispositif de suivi dans son cerveau.

Les Nevers

Source: HBO Max

Dans The Nevers, un groupe de femmes victoriennes doit utiliser leurs capacités extraordinaires récemment découvertes pour combattre les forces obscures engagées à anéantir leur espèce.

Populaire sur HBO Max

Une caractéristique clé de la page d’accueil de HBO Max est un carrousel qui rassemble les séries les plus animées que les gens regardent en ce moment. Voici une poignée de séries actuellement diffusées sur HBO Max qui ont remporté le très convoité tag “populaire”.

La théorie du Big Bang

Source: CBS

La théorie du Big Bang suit les physiciens et les meilleurs amis Leonard et Sheldon alors qu’ils apprennent à naviguer dans des situations sociales grâce à la beauté à l’esprit libre qui se déplace à côté. Les 12 saisons de la série sont en streaming maintenant.

The Big Shot avec Bethenny

Source: HBO Max

Dans The Big Shot avec Bethenny, la magnat et star de la télé-réalité Bethenny Frankel recherche son commandant en second: un vice-président des opérations qui aidera sa marque à passer au niveau supérieur.

Un spectacle de croquis de Black Lady

Source: HBO Max

Créé par et mettant en vedette l’artiste Robin Thede, A Black Lady Sketch Show est la première série de sketchs-comédies à présenter une salle d’écrivain entièrement noire, la première réalisatrice de croquis de femme noire (Dime Davis) et la première distribution composée entièrement de femmes noires . La première saison entière est en streaming maintenant, tandis que les nouveaux épisodes de la saison 2 tombent chaque semaine.

Superman et Lois

Source: La CW

The CW’s Superman & Lois suit Man of Steel et sa femme, la célèbre journaliste Lois Lane, alors qu’ils retournent à Smallville pour mener une vie plus normale et élever leurs fils adolescents, Jonathan et Jordan. Les cinq premiers épisodes ne sont sur HBO Max que jusqu’au 17 mai, vous voudrez donc les regarder tout de suite avant qu’ils ne s’envolent, montent et partent.

Titans

Source: HBO

Une version plus cruelle de la franchise Teen Titans de DC, Titans suit un groupe de jeunes super-héros à mesure qu’ils deviennent majeurs et tentent de trouver leur place dans le monde.

Drame sur HBO Max

HBO Max est également un service de streaming solide pour les téléspectateurs à la recherche de séries dramatiques. Dans cet esprit, voici quelques-unes des séries les plus bourrées d’action actuellement disponibles sur HBO Max.

30 pièces

Source: HBO

De l’esprit d’Álex de la Iglesia, 30 Coins est une série d’horreur effrayante qui met en vedette Eduard Fernández dans le rôle du père Vergara, un ex-détenu et prêtre exilé dans une petite ville espagnole. Lorsqu’une série d’événements paranormaux commencent à sévir dans la ville, le prêtre recrute le maire et un vétérinaire pour l’aider à trouver des réponses.

91 jours

Source: JNN / TBS

Une série animée japonaise se déroulant à l’époque de la prohibition aux États-Unis, 91 Days raconte l’histoire d’un homme qui retourne dans sa ville natale pour se venger après que sa famille a été assassinée dans un conflit mafieux.

Matériel pour adultes

Source: canal 4

Une série en quatre parties de Channel 4, Adult Material explore l’industrie du porno dans la Grande-Bretagne moderne à travers les yeux de la fictive Jolene Dollar, qui a travaillé dans l’industrie toute sa vie adulte.

Assez proche

Source: HBO Max

Une série animée pour adultes, Close Enough est centrée sur une famille millénaire et leurs meilleurs amis divorcés, qui vivent tous sous un même toit à Los Angeles. Les saisons 1 et 2 sont en streaming maintenant.

Patrouille du destin

Source: DC

Un spin-off de Teen Titans, Doom Patrol suit une équipe inadaptée de super-héros traumatisés qui ont acquis des capacités surhumaines à la suite d’accidents horribles qui les ont également défigurés.

Comédie sur HBO Max

Envie de rire? Cherchez pas plus loin! HBO Max a une variété de séries comiques qui vous feront rire jusqu’à ce que vous pleuriez. Voici une liste de certaines des meilleures séries comiques diffusées aujourd’hui sur HBO Max.

2 reines de la drogue

Source: HBO

2 Dope Queens trouve les comédiens Phoebe Robinson et Jessica Williams exécutant des séries spéciales basées sur leur podcast comique à succès du même nom.

Amis

Source: NBC

Les fans d’amis peuvent revisiter leurs épisodes préférés des 10 saisons. La sitcom emblématique des années 90 suit six amis à New York qui forment un lien indestructible tout en luttant pour se retrouver, naviguer dans des relations amoureuses et atteindre des objectifs professionnels.

Aimer la vie

Source: HBO

Love Life met en vedette Anna Kendrick dans le rôle de Darby Carter, un millénaire qui connaît des hauts et des bas tout en recherchant l’amour. Chaque épisode est centré sur les personnages que Darby rencontre en cours de route.

Côté sud

Source: Comedy Central

South Side suit deux amis à Chicago qui travaillent chez Rent-T-Own tout en essayant d’élaborer un plan pour conquérir le monde. La série est filmée dans le quartier d’Englewood de Chicago et donne aux téléspectateurs un aperçu de la vie réelle du côté sud.

Ce putain de Michael Che

Source: HBO Max

Dans That Damn Michael Che, le comédien et acteur nominé aux Emmy partage son point de vue parfois douloureusement honnête sur des sujets tels que le profilage racial, le chômage et le fait de tomber amoureux.

Docuseries sur HBO Max

Vous trouverez également une collection de docuseries passionnantes sur HBO Max. Que vous aimiez le vrai crime ou quelque chose d’un peu plus édifiant, voici nos meilleurs choix pour les séries documentaires actuellement disponibles sur HBO Max.

Allen contre Farrow

Source: HBO

Une série en quatre parties réalisée par Kirby Dick et Amy Ziering, Allen v. Farrow explore l’accusation d’abus sexuels contre le réalisateur Woody Allen impliquant sa fille alors âgée de 7 ans avec Mia Farrow. La série présente des images inédites et des entretiens avec les parties impliquées.

Les disparus et assassinés d’Atlanta: les enfants perdus

Source: HBO

Dans la série documentaire Missing and Murdered: The Lost Children en cinq parties d’Atlanta, de nouvelles preuves sont présentées sur l’enlèvement et le meurtre d’environ 30 enfants noirs à Atlanta à la fin des années 70 et au début des années 80.

Source: CNN

Créée par CNN, First Ladies propose des interviews approfondies et des images d’archives rares de certaines des Premières Dames les plus influentes de l’histoire des États-Unis d’Amérique. La saison 1 comprend des épisodes sur Michelle Obama, Jackie Kennedy, Nancy Reagan, Eleanor Roosevelt, Hillary Rodham Clinton et Lady Bird Johnson.

Génération Hustle

Source: HBO Max

Generation Hustle suit 10 entrepreneurs qui se donnent beaucoup de mal pour assurer la gloire, la fortune et le pouvoir. Chaque épisode de la série documentaire d’anthologie est centré sur un nouveau sujet.

Rue Wahl

Source: HBO Max

Wahl Street donne aux fans un regard intime sur la vie de la superstar Mark Wahlberg, alors qu’il tente d’équilibrer sa vie personnelle et professionnelle tout en continuant à développer sa marque.

HBO au Max

HBO Max a vraiment quelque chose pour tout le monde en ce qui concerne la série. Que vous cherchiez à revisiter un ancien favori comme Friends et The Big Bang Theory ou que vous souhaitiez vous plonger dans quelque chose de nouveau comme The Nevers, vous êtes sûr de trouver le contenu qui correspond à votre goût.

Le service de streaming propose également une variété d’émissions qui vous garderont sur le bord de votre siège, que ce soit à travers des séries de sketchs comme A Black Lady Sketch Show ou That Damn Michael Che – ou des séries dramatiques comme 30 Coins ou Titans.

Si vous préférez vivre des histoires basées sur des événements réels, alors Generation Hustle vaut peut-être le détour. Et si vous cherchez quelque chose d’un peu plus léger, les docuseries Wahl Street de Mark Wahlberg vous divertiront probablement.

En plus des séries qui sont déjà en streaming, ainsi que de la gamme impressionnante de films sur HBO Max, la plate-forme a un nouveau lot de séries à venir sur la plate-forme au cours des prochains mois. Cela inclut la comédie noire Hacks, qui fait ses débuts le 13 mai, et la sortie de la saison 4 de In Treatment le 23 mai. La deuxième saison de la série de skateboard féminin Betty devrait également faire ses débuts en juin, tandis que Tiny Toons Looniversity arrive à Cartoon Network et HBO Max bientôt.

Bien que HBO Max ne propose plus d’essai gratuit, il existe de nombreuses options pour obtenir le service via votre fournisseur de câble, AT&T TV et en tant que module complémentaire Hulu + Live TV. Vous pouvez également vous inscrire directement sur le site Web de HBO Max.

HBO Max a tous les spectacles

HBO Max

Le meilleur des meilleurs de la série HBO

HBO Max dispose d’une bibliothèque multimédia massive et en constante expansion de films et de séries télévisées de HBO, WarnerMedia, DC, etc. Inscrivez-vous maintenant pour tout le contenu dont vous avez besoin et plus encore.

