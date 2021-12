Meilleures émissions hindi de 2021: Tabbar, The Family Man 2, Kota Factory font la coupe

L’espace indien des séries Web hindi a vu les fabricants expérimenter de nouveaux formats et genres, offrant aux téléspectateurs plusieurs options parmi lesquelles choisir.

Les plates-formes de streaming ont connu une année 2021 exceptionnelle, comme Netflix, Sony LIV, Amazon Prime Video, Disney + Hotstar offrant des divertissements pour la deuxième année consécutive, détournant les téléspectateurs des horreurs du monde réel.

L’espace indien des séries Web hindi a vu les fabricants expérimenter de nouveaux formats et genres, offrant aux téléspectateurs plusieurs options parmi lesquelles choisir. Alors que Tabbar de Sony LIV proposait un drame familial émotionnel déguisé en thriller curieux, la deuxième saison de Gullak 2 a également élevé la barre pour le contenu Internet.

The Family Man 2, avec Manoj Bajpayee, a présenté un thriller captivant avec Samantha Ruth Prabhu captant l’attention avec sa performance en couches. Geeli Pucchi de Netflix a vu Konkona Sensharma prendre le relais en tant que femme de caste inférieure dont les ambitions et les désirs sont rejetés en raison de sa place dans la société.

Barre d’onglets (SonyLIV)

La série a commencé comme l’histoire d’une famille de la classe moyenne qui atterrit au mauvais endroit au mauvais moment. Cependant, le spectacle se transforme bientôt en une histoire familiale déchirante qui ira à des niveaux extrêmes pour se protéger, malgré les répercussions. Excellent dans les moments, Tabbar voit Omkar (Pavan Malhotra) et Sargun (Supriya Pathak) coincés avec le dilemme moral de savoir s’il faut emmener Lucky (Paramvir Cheema) à l’hôpital ou le laisser mourir. Le tournant sombre d’Omkar amène le public à se demander s’il avait déjà tout perdu et menait une bataille perdue d’avance. Le spectacle se termine sur une note poignante pour livrer l’une des meilleures fins à une série hindi.

Gullak (SonyLIV)

L’histoire d’une simple famille bourgeoise dans une ville quelconque, vivant une existence banale mais satisfaisante. La deuxième saison a offert des moments sains – que ce soit la colère de maman (Geetanjali Kulkarni) qui a fait prendre note à la famille de la détérioration de sa santé ou de la frustration d’Annu (Vaibhav Raj Gupta) de ne pas réussir – Gullak se sentait comme une version reprise d’une émission du début des années 1990. cela fait sourire le public mais peut tout aussi bien le faire pleurer.

l’homme de famille 2 (Amazon Prime Vidéo)

Le » père de famille » de la série doit sauver la nation et aussi s’occuper de sa famille. Cette saison, les deux se chevauchent. Le spectacle a trouvé de grands interprètes à Bajpayee et Samantha alors que les créateurs poussaient l’exécution au niveau supérieur. La fusillade du poste de police, capturée en un seul plan, était parmi les nombreuses de la série, mais son orchestration était si précise que les téléspectateurs s’émerveillent du dévouement et de la préparation que cela nécessitait.

Geeli Pucchi, Ajeeb Daastaans (Netflix)

Un court métrage de l’anthologie Ajeeb Daastaans explore l’enracinement profond de la caste dans la société indienne et comment elle l’emporte sur l’amitié, l’amour et l’humanité. Maniée avec délicatesse par le réalisateur Neeraj Ghaywan, Geeli Pucchi raconte l’histoire d’une femme qui commence la course loin derrière la ligne et doit faire tout son possible à chaque moment pour exister. Lorsqu’elle rencontre enfin quelqu’un qui pourrait signifier quelque chose pour elle, la société la remet à sa place. Konkona est l’âme de Geeli Pucchi et excelle particulièrement dans la scène où elle dit à Priya (Aditi Rao Hydari) d’avoir un bébé.

Hungama Hai Kyon Barpa, Ray (Netflix)

Faisant partie de Ray de Netflix, le court métrage a touché la corde sensible. Hungama Hai Kyon Barpa, avec Bajpayee et Gajraj Rao, emmène le public à travers un monde surréaliste qui ressemble à une balade. Les deux personnages, reliés par une montre de poche porte-bonheur, sont conscients de leurs tendances kleptomanes mais le jeu de voler, puis de la remettre en place, tient les téléspectateurs en haleine. L’élément de magasin nostalgie qui sauve les secrets de chacun était la cerise sur le gâteau.

Journaux de Mumbai 26/11 (Amazon Prime Vidéo)

Situé au cours de l’un des épisodes les plus terrifiants de l’Inde au 21e siècle, la série a tenu ses promesses. Bien qu’elle aurait pu éliminer certaines histoires inutiles, la série a livré un thriller passionnant qui mélange réalité et fiction d’une manière que l’espace de contenu hindi devrait expérimenter davantage. Mohit Raina était dans la star et a été habilement soutenu par les membres de la distribution.

Aspirants (Youtube)

L’émission TVF a déployé des épisodes hebdomadaires sur YouTube et bientôt chaque épisode a élevé la norme pour un contenu émotionnellement satisfaisant. Les aspirants ont parlé à une génération d’étudiants qui croient que le travail acharné est la clé du succès et sont prêts à sacrifier leur jeunesse pour s’assurer un avenir radieux. L’émission s’est démarquée au milieu d’un contenu qui dit à plusieurs reprises aux jeunes de suivre leurs rêves non conventionnels et, étonnamment, connecté avec un large public. Alors que les aspirants sont parfois devenus indulgents, cela a quand même eu un impact.

Pleins feux, Ray (Netflix)

Spotlight de Vasan Bala est un autre court métrage de Ray qui a vraiment impressionné. L’histoire d’une star de cinéma narcissique menant une bataille perdue contre une femme-dieu était surréaliste. Le court métrage prend le fandom comme thème et comment cela se traduit différemment pour une star de cinéma et une femme-dieu. Radhika Madan a joué et demande de l’attention à chaque fois qu’elle est à l’écran et il est facile de comprendre pourquoi le personnage de Harshvardhan Kapoor est fasciné par elle.

Grahan (Disney + Hotstar)

Admirable tentative de présenter une histoire d’amour au milieu des émeutes de 1984 à Bokaro. L’exécution par Grahan d’une histoire d’amour interdite était élégante. Il faut noter qu’une grande partie de son succès était due au bon casting. La chronologie actuelle, qui s’est déroulée comme une enquête, a rappelé les histoires de ceux qui ont tout perdu dans les émeutes. L’angle politique avait besoin de plus de poids, mais Grahan est un récit pensif avec des moments déchirants.

Usine de Kota 2 (Netflix)

L’une des émissions les plus populaires lors de sa sortie initiale, il y avait beaucoup d’attentes de la deuxième saison. Bien que le spectacle ait mordu plus qu’il ne pouvait mâcher, c’était une tentative admirable de raconter l’histoire d’adolescents indiens sans exploiter leurs faiblesses. Kota Factory aurait également pu explorer encore plus les problèmes systémiques, mais elle n’a jamais voulu déclencher une révolution. Au lieu de cela, il raconte l’histoire de tous ceux qui suivent le troupeau.

