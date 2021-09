Meilleures enceintes intelligentes Alexa en 2021 : dites ce dont vous avez besoin

in

L’assistant vocal d’Amazon Alexa n’était pas le premier assistant personnel virtuel à être lancé, mais il ne fait aucun doute qu’il est devenu le meilleur à ce stade. Alexa est disponible gratuitement pour tous les développeurs et fabricants d’appareils connectés afin qu’ils puissent s’intégrer à leurs produits, et les appareils compatibles Alexa peuvent désormais être trouvés n’importe où et partout. C’est pourquoi il est si important d’avoir accès à Alexa partout où vous allez. Vous pouvez même avoir Alexa dans votre voiture.

Il existe de nombreuses options que vous pouvez acheter pour obtenir Alexa. Les haut-parleurs intelligents sont le meilleur moyen de le faire. Si vous voulez savoir lesquels sont les meilleurs, nous sommes là pour vous aider. Nous mettrons en évidence l’Echo, comme vous pouvez l’imaginer, mais il y en a plus. Lisez ci-dessous pendant que nous vous montrons les meilleurs haut-parleurs intelligents Alexa du moment.

Meilleurs haut-parleurs intelligents Alexa pour le prix : Echo Dot

Avantages: Contrôlez votre divertissement par la voix, connectez-vous avec d’autres avec des appels téléphoniques

Les inconvénients: La qualité du son n’est pas la plus claire

L’Echo Dot a toujours été l’une des meilleures enceintes Alexa d’Amazon pour une raison simple : c’est l’enceinte Alexa la moins chère d’Amazon. Echo Dot d’Amazon est idéal pour placer des haut-parleurs Alexa tout autour de votre maison afin qu’ils soient toujours à portée. Il s’agit du modèle de 4ème génération et est conçu pour protéger votre vie privée.

Les options précédentes de l’Echo Dot ne vous permettaient pas de jouer beaucoup de musique. Vous pouvez diffuser Amazon Music, Apple Music, Spotify, SiriusXM et autres. Vous pouvez contrôler votre maison intelligente avec cela, car vous pouvez synchroniser d’autres appareils compatibles Alexa pour les allumer et les éteindre avec votre voix. La qualité sonore n’a jamais été meilleure pour un Echo Dot auparavant et cela reste incroyablement abordable.

Les meilleurs haut-parleurs intelligents Alexa au son : Echo Studio

Avantages: Cinq haut-parleurs, s’adapte à n’importe quelle pièce

Les inconvénients: Nécessite une certaine personnalisation pour obtenir les meilleurs réglages d’aigus

S’il ne fait aucun doute que l’Echo Dot est le moyen le meilleur et le plus abordable de diffuser Alexa dans toute votre maison, il y a quelques pièces qui méritent quelque chose de plus. Le Dot de 4e génération a une meilleure qualité sonore que ses prédécesseurs, mais il ne peut toujours pas tenir une bougie à l’Echo Studio. Cette enceinte Alexa premium offre le même accès mains libres à Alexa.

Il dispose de cinq haut-parleurs qui produisent des basses puissantes, des médiums dynamiques et des aigus nets. Cela a la technologie Dolby Atmos qui ajoute de l’espace, de la clarté et de la profondeur. Il existe plusieurs formats à écouter, notamment les formats HD, Ultra HD et 3D. Vous pouvez contrôler les appareils compatibles Zigbee. Cela a les mêmes plates-formes musicales qu’il peut

Meilleure enceinte Alexa pour votre voiture : Roav Viva d’Anker

Avantages : Deux ports USB, offre une navigation

Inconvénients : la version mise à jour n’est pas compatible avec Alexa

Tout le monde sait qu’Amazon fabrique une large gamme d’enceintes intelligentes Alexa pour votre maison, mais que se passe-t-il lorsqu’il est temps de partir et de se diriger quelque part dans votre voiture ? Devriez-vous vraiment vous passer d’Alexa chaque fois que vous n’êtes pas chez vous ? Bien que vous puissiez obtenir l’Echo Auto, ce n’est pas notre préféré et l’un des meilleurs haut-parleurs intelligents Alexa pour votre voiture. Découvrez le Roav Viva d’Anker. C’est un petit appareil qui ressemble beaucoup à un chargeur de voiture.

Il s’adapte à n’importe quelle prise d’alimentation de voiture et comprend deux ports USB pour que vous puissiez charger vos téléphones pendant que vous conduisez, mais il transforme également le système audio de votre voiture en un grand haut-parleur Alexa ! Diffusez de la musique, obtenez une navigation pas à pas ou donnez à votre voiture toutes les commandes Alexa que vous souhaitez avec cet accessoire génial. Faites-nous confiance, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans. La charge rapide Qualcomm n’est pas prise en charge.

Meilleure enceinte intelligente premium : Bose Home Speaker 500

Avantages : Fonctionne avec Alexa et Google Assistant, plusieurs façons de contrôler le haut-parleur

Inconvénients : cher

Le Bose Home Speaker 500 est un haut-parleur que vous allez entendre. Il remplit la pièce d’un son immersif, offrant une expérience mur à mur. Cela a Amazon Alexa et Google Assistant intégrés. Cela a une commande vocale mains libres. Le système de micro anti-bruit écoute dans toutes les directions votre voix et celles qui vous entourent. Il existe de nombreuses façons de coupler vos appareils au haut-parleur. Il peut se connecter avec Bluetooth, Wi-Fi, Apple AirPlay 2 ou Spotify Connect.

Vous pourrez passer ou prendre vos appels avec Alexa. Vous pourrez vous connecter avec des appareils Amazon Echo pour les synchroniser ensemble. À l’aide de l’application Bose Music, vous pouvez la configurer rapidement avec des invites. Il existe trois façons différentes de gérer ce que vous entendez, car cela fonctionne avec votre voix, l’application Bose Music ou six préréglages à une touche.

Meilleurs paramètres sonores : Marshall Stanmore II Wireless Wi-Fi Alexa Voice Smart Speaker

Avantages: Bonnes options pour la tension d’entrée, bouton de sourdine vocale

Les inconvénients: Cher, pas aussi portable que les autres

Épatez vos invités avec le haut-parleur intelligent sans fil Alexa Voice Wi-Fi de Marshall Stanmore II. Cela offre un son révolutionnaire. Vous pouvez personnaliser votre son avec l’application Marshall ou les commandes analogiques. L’application dispose de commandes de lecture, de préréglages personnalisables à une touche et peut se connecter à d’autres appareils compatibles Alexa. Cela vous permet de contrôler la musique sans lever le petit doigt.

Il y a des lumières LED à l’avant pour le service Alexa intégré. Vous pouvez donc lui parler et les lumières s’allumeront. Cela comporte également un bouton de sourdine vocale. Écoutez votre musique de plusieurs manières et connectez-la à votre réseau Wi-Fi.

