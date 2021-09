Meilleures guirlandes LED d’extérieur 2021

Meilleur

Guirlandes lumineuses LED extérieures Android Central 2021

L’éclairage de votre jardin, de votre sentier, de votre cour arrière ou de votre patio ne doit pas être un problème important. Que vous prévoyiez d’organiser de nombreuses fêtes, d’aider les caméras de sécurité extérieures ou que vous souhaitiez voir où vous allez, investir dans des guirlandes lumineuses à LED extérieures peut faciliter les choses. Il existe des tonnes d’options, des guirlandes de base aux lumières arc-en-ciel programmables en passant par les options intelligentes comme les meilleures ampoules Govee, et il peut être intimidant d’essayer de trouver la bonne lumière pour vous et votre maison. Voici donc les meilleurs choix pour les meilleures guirlandes lumineuses à LED d’extérieur.

Qualité commerciale : Guirlandes lumineuses d’extérieur à DEL Banord – Lumières de patio de 48 pieds



Choix du personnel

Si vous voulez organiser des fêtes qui illuminent la nuit, vous aurez besoin de guirlandes lumineuses qui peuvent faire le travail. Les guirlandes lumineuses d’extérieur à DEL Banord font exactement cela avec un brin de 48 pieds qui comprend 15 ampoules pendantes pour aider à ajouter de l’atmosphère à votre terrasse. Ces lampes de qualité commerciale sont résistantes aux intempéries, vous pouvez donc les laisser allumées toute l’année si vous le souhaitez et avoir une belle apparence afin qu’elles ne semblent pas déplacées, même lors d’occasions haut de gamme.

À partir de 39 $ sur Amazon (paquet de 2)

Changement de couleur: guirlandes lumineuses extérieures Omika 66ft LED Rope Lights



La moitié du plaisir des lumières LED sur votre maison ou dans la cour est de voir toutes les couleurs différentes dans lesquelles elles peuvent changer. Les lampes à corde à LED Omika offrent un brin de 66 pieds avec 200 LED et 16 autres options de couleurs, vous donnant un contrôle total sur la teinte de vos lumières. Vous pouvez utiliser la télécommande ou le contrôleur pour affiner leur apparence dans la cour après les avoir branchés, et il existe quatre modes, dont une option de minuterie de 6 heures. Cela signifie que vous pouvez programmer vos lumières pour qu’elles s’éteignent à un moment donné afin que votre facture d’électricité ne dépasse pas toujours le plafond.

38 $ sur Amazon

Sécurité incassable : Brighttown – Guirlandes lumineuses d’extérieur LED G40



Si vous avez des lumières pour un mariage, une fête ou une occasion spéciale, la dernière chose que vous voulez est de vous retrouver avec du verre brisé par terre. Les lampes de patio extérieures de Brighttown éclairent non seulement tout ce qui se passe à l’extérieur, mais elles sont également une option incassable qui a fière allure lorsqu’elles s’allument. Cela les rend plus sûrs que certaines alternatives, et comme ils sont disponibles en longueurs de 25, 50 et 100 pieds, vous pouvez toujours trouver la bonne taille pour votre événement.

À partir de 24 $ sur Amazon

Couleur imperméable: Guirlandes lumineuses extérieures ELlight – 39ft 100LED



La dernière chose dont vous voulez vous soucier après avoir enfilé les lumières est de savoir si elles peuvent survivre à une averse soudaine de pluie. Les guirlandes lumineuses d’extérieur ELlight offrent des couleurs fantastiques et, comme elles sont imperméables, vous n’avez jamais à vous soucier de les abaisser avant une tempête pour les protéger. Cette guirlande lumineuse de 39 pieds comprend 100 ampoules LED et vous offre un contrôle inégalé sur la couleur, la luminosité et même le motif affiché par les lumières à l’aide d’une application sur votre smartphone.

55 $ sur Amazon

Éclairage chaleureux : guirlandes lumineuses d’extérieur Ollny



Auparavant, si vous utilisiez des lumières LED la nuit, vous obteniez une teinte froide de lumière qui projetait des ombres nettes et n’avait pas l’air particulièrement attrayante. Ce n’est plus vrai, et ce n’est jamais plus évident qu’en utilisant les guirlandes lumineuses d’extérieur d’Ollny. Cette chaîne de 330 pieds a 800 LED et émet une lumière dorée chaude qui rend n’importe quel événement plus beau. Des ampoules de haute qualité signifient que les lumières ne chauffent jamais trop, ce qui les rend sûres à utiliser toute l’année et lors d’événements, petits et grands. Mieux encore, puisqu’il s’agit d’une chaîne massive de 330 pieds, vous pouvez en acheter une sans avoir à faire des tonnes de calculs pour savoir si vous aurez suffisamment de lumières pour votre événement.

34 $ sur Amazon

Un choix plus intelligent : les guirlandes lumineuses d’extérieur Govee



Les guirlandes lumineuses d’extérieur Govee n’offrent pas seulement jusqu’à 96 pieds de 16 millions de variations de couleurs vives et 40 modes de scène parmi lesquels choisir. Ces guirlandes lumineuses sont intelligentes et peuvent être utilisées avec une application ou des commandes vocales avec Google Assistant ou Alexa via Wi-Fi ou Bluetooth, ce qui en fait la solution idéale pour les maisons intelligentes. Ces lumières sont étanches et incassables avec un indice de protection IP65, vous n’avez donc pas à vous soucier de les laisser dehors pendant une tempête, et elles sont même livrées avec un mode musique pour que vous puissiez synchroniser vos lumières avec votre musique. Ils sont parfaits pour organiser une fête d’anniversaire dans le jardin ou pour créer l’ambiance parfaite à l’extérieur.

70 $ sur Amazon

Beaucoup de longueur: ZAECANY – Guirlandes lumineuses à LED ultra longues 500 LED de 165 pieds



Le seul gros écueil avec de nombreuses options de guirlandes lumineuses à LED est la longueur des guirlandes. Si vous essayez de décorer une grande cour arrière ou d’éclairer la piste de danse pour un mariage en plein air, 30 ou 40 pieds ne suffiront pas. ZAECANY propose une option plus longue avec une chaîne de lumières dorées chaudes de 165 pieds pour un prix imbattable. Cette chaîne brille avec 500 LED lumineuses parfaites pour s’enrouler autour des rampes ou attacher à votre porche. Ces lumières sont également douces et flexibles, ce qui en fait une excellente option pour éclairer votre marche avant.

27 $ sur Amazon

Illuminez la nuit avec les meilleures guirlandes lumineuses à LED d’extérieur

Il existe des tonnes d’options différentes pour éclairer votre espace extérieur avec les meilleures guirlandes lumineuses à LED d’extérieur, et elles couvrent toute la gamme des ampoules de style Edison aux lumières arc-en-ciel. Toutes les options ne conviendront pas à chaque personne ou à chaque événement, mais si nous devions suggérer une seule option, ce serait la guirlande lumineuse d’extérieur Banord. Ces ampoules de style Edison ont fière allure, sont très durables et ajoutent une touche de design à n’importe quel espace.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus coloré, pensez aux guirlandes lumineuses extérieures ELLight. Vous obtenez 35 pieds de lumières qui sont résistantes aux intempéries et peuvent être programmées directement à partir de votre téléphone. Bien sûr, si vous en voulez le plus pour votre argent, vous ne pouvez pas vous tromper avec les guirlandes lumineuses ZAECANY qui offrent une chaîne de 165 pieds pour un prix très abordable. Et si vous recherchez une option d’extérieur intelligente, ne cherchez pas plus loin que les guirlandes lumineuses d’extérieur de Govee.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

RVB partout

Ce sont les meilleures lumières intelligentes pour les jeux

Les lumières intelligentes ne sont pas seulement pour le salon. Ils peuvent également être utilisés pour améliorer votre configuration de jeu, que vous souhaitiez rendre votre bureau plus flashy ou installer des lumières qui réagissent au jeu auquel vous jouez. Voici quelques-unes de nos options préférées.

éclaire ta maison

Quelles ampoules C by GE conviennent le mieux à ma maison ?

Les meilleures ampoules C by GE sont un excellent choix pour choisir un éclairage intelligent pour votre maison. Soutenues par une marque de confiance, ces ampoules fonctionneront à la fois avec Alexa et Google et offriront la possibilité non seulement d’économiser de l’énergie, mais aussi de créer des scènes lumineuses qui conviennent à votre humeur et à votre atmosphère.