Meilleures idées de cadeaux pour le 7e anniversaire en 2021 – Cadeaux d’anniversaire en cuivre

Eh bien, merde, tu as survécu sept années entières. Félicitations, les tourtereaux ! Il s’agit d’une étape importante qui mérite d’être reconnue, donc si vous êtes à la recherche d’un cadeau sucré ou de quelque chose pour compléter cette soirée romantique ou un cadeau d’expérience avec lequel vous avez déjà prévu, alors vous êtes au bon endroit. Ici, vous trouverez des idées de cadeaux bien pensées pour le septième anniversaire – et oui, elles sont toutes sur le thème.

ICYMI, le thème traditionnel pour un cadeau d’anniversaire de sept ans est le cuivre et la laine (le cuivre pour représenter la durabilité et le sens de la protection de votre mariage et la laine pour représenter la chaleur et le confort de votre amour — AWW !). Et bien que nous soyons toujours un cadeau malhonnête qui est déterminé à briser la tradition, offrir à votre conjoint un cadeau que vous pouvez tous les deux regarder et reconnaître instantanément comme étant pour votre septième année de mariage est … méchant doux. Alors allez-y et parcourez ces idées de cadeaux d’anniversaire ci-dessous!

1

cette œuvre d’art

7e anniversaire cuivre musique Art cadeau BrooklynBurlapArt etsy.com

66,80 $

Voici un cadeau d’anniversaire en cuivre super doux qu’ils adoreront avoir à la maison. Personnalisez cette œuvre d’art pour présenter * votre * chanson (qu’il s’agisse de votre première mélodie de danse ou d’une autre mélodie qui vous tient à cœur et qui vous tient à cœur) et vos noms dessus.

2

cette tasse intelligente

Tasse intelligente de contrôle de la température

Une tasse intelligente toujours chaude pour la personne qui réchauffe toujours votre cœur. Awww.

3

ce soutien-gorge douillet

Soutien-gorge en maille Adelie Camila Coelho révolution.com

118,00 $

Un soutien-gorge en tricot de laine confortable pour que votre amoureux se détende.

4

cet enlumineur de corps lumineux

Body Lava Body Luminizer FENTY BEAUTY de Rihanna sephora.com

24,00 $

Bon, ce n’est pas vraiment du cuivre. Mais cet enlumineur corporel ajoutera certainement une lueur cuivrée chatoyante à leur corps.

5

ce kit de lessive

Kit Laine & Cachemire La Blanchisseuse thelaundress.com

19,00 $

Si votre partenaire tient à ce que ses articles en laine et en cachemire aient l’air neufs, faites leur journée avec ce kit de détergent à lessive sophistiqué.

6

ces draps douillets

Ensemble de draps en lin 100% lin rouille Fils de lit bedthreads.com

220,00 $

Les draps sont un cadeau tellement romantique et intime. Et c’est certainement celui que vous pouvez apprécier tous les deux.

7

ces belles lunettes

Coupe à champagne (Ensemble de 6) Verre coloré Estelle westelm.com

195,00 $

Vous adorerez tous les deux sortir ces coupes de champagne aux teintes cuivrées chaque fois que vous avez des invités.

8

cette pince à billets personnalisée

Pince à billets en cuivre personnalisée woobiebeans etsy.com

29,99 $

Une pince à billets personnalisée est le cadeau sentimental parfait lorsque vous ne voulez pas en faire trop avec quelque chose d’énorme et de flashy.

9

cette batterie de cuisine en cuivre

Batterie de cuisine Cuivre Chef 9 pièces Ensemble de casseroles rondes Cuivre Chef amazon.com

119,99 $

Si vous êtes tous les deux toujours en train de préparer de délicieux repas ensemble dans la cuisine, améliorez votre batterie de cuisine avec cette superbe batterie en cuivre.

dix

ces UGG moelleux

Bottes Ultra Mini Classiques

Vous pourriez ne plus jamais revoir votre conjoint sans ces gros seins. Ils sont si confortables.

Onze

ce tricot douillet

Gilet Marina Outerknown outsideknown.com

67,20 $

Un cardigan épais pour que votre bien-aimé se réchauffe en tout automne / hiver.

12

ce porte-bière

Glacière isotherme sous vide Frosty Beer 2 Go avec ouvre-bière

C’est comme un koozie mais beaucoup plus avancé technologiquement. Non seulement il est à double isolation, mais il est également livré avec un ouvre-bouteille.

13

cette veste

Veste Layton SAYLOR révolution.com

286,00 $

La tendance chemise-veste est forte, mes amis. Et celui-ci à carreaux est tout simplement trop beau pour être laissé de côté.

14

cet accessoire indispensable

Écharpe skinny réversible en soie et laine Tb Monogram Burberry nordstrom.com

170,00 $

C’est de la laine ! C’est cuivré ! C’est tellement chic !

quinze

ce chapeau chic

Chapeau en feutre de laine Ava Hat Attack hatattack.com

128,00 $

Préparez votre amoureux pour l’automne avec ce chapeau. Il a même une bande de python pour une touche élevée supplémentaire.

16

ces tasses de mule de moscou

Tasses Mule de Moscou en cuivre Ayesha Curry Ustensiles de cuisine amazon.com

29,99 $

Apprenez à faire une mule de Moscou méchante et servez-la dans ces jolies tasses à votre partenaire.

17

ce tapis en laine

Tapis Leela Oatmeal de Justina Blakeney® X Loloi Jungalow jungalow.com

99,00 $

Ou relookez votre salon avec ce tapis neutre.

