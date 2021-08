Meilleures idées de cadeaux pour les fans d’Animal Crossing en 2021 – Idées cadeaux Animal Crossing

Courtoisie

Que vous soyez un autre fan obsédé d’Animal Crossing ou que vous cherchiez simplement à gâter votre joueur préféré qui n’arrête pas de parler de sa “cote d’île” (quoi que cela signifie), bienvenue ! Internet est un endroit grandiose et vaste rempli de tonnes d’idées cadeaux pour les amoureux d’Animal Crossing, et j’ai compilé toutes les meilleures pour vous !

Ci-dessous, vous trouverez de nombreux cadeaux incontournables sur le thème d’Animal Crossing – des accessoires Nintendo Switch qui amélioreront leur configuration de joueur aux jolis t-shirts et sweat-shirts Animal Crossing et même des décorations d’intérieur très chics qui vous aideront sans aucun doute. faire progresser leur rang IRL Happy Home Academy. (C’est une chose New Horizons ; nous ne nous attendons pas à ce que les non-joueurs comprennent.)

Écoutez, Tom Nook souhaite avoir une boutique organisée aussi bonne que celle-ci. Donc, si vous êtes à la recherche d’un cadeau digne d’un cri, alors bon shopping !

1

ce commutateur en édition spéciale

Nintendo Switch – Animal Crossing : Édition New Horizons Nintendo amazon.fr

298,99 $

Les vrais fans d’Animal Crossing savent qu’il s’agit du commutateur de tous les commutateurs. Les couleurs pastels ! La console sur le thème de Timmy et Tommy ! Le battage médiatique quand il a été publié pour la première fois et s’est vendu en environ 0,2 seconde ! Eh bien, c’est de retour, bébé. Et n’importe quel amateur de courant alternatif deviendrait fou pour ça.

2

cette bougie à thème

“Pour toujours dans la dette de Tom Nook” je suis la bougie de cire CandECraftCo etsy.com

17,00 $

Aidez à apaiser leurs problèmes de jeu avec cette bougie qui ne dit que la vérité.

3

ce portrait personnalisé

Couples Animal Crossing Illustration personnalisée

Excusez-moi pendant que je pleure des larmes de gentillesse. Si vous êtes un heureux couple Animal Crossing, immortalisez votre amour pour toujours dans une illustration personnalisée.

4

cette jolie tasse

Tasse de café de joueur

Nous aimons Rihanna, nous aimons Animal Crossing, et certains d’entre nous aiment peut-être Tom Nook et son cul frugal. Cette tasse effrontée englobe assez bien ce sentiment.

5

ces cartes amiibo

91 Animal Crossing: Cartes Amiibo New Horizons

Écoutez, la technologie est INCROYABLE. Votre cadeau peut invoquer pratiquement n’importe lequel de ses villageois de rêve sur son île en scannant simplement sa carte Amiibo. Ce pack contient 91 cartes, ils obtiendront donc sans aucun doute leur favori. Et, oui, cela inclut ces personnages Sanrio très recherchés !

6

cette pièce de déco

Fanion Happy Home Academy TheHappyCraftCompany etsy.com

32,00 $

Voici : un objet de jeu mignon, mais conçu pour l’IRL. Maintenant, votre cadeau peut signifier que sa maison réelle est conforme aux normes HHA (même si celle d’Animal Crossing ne l’est pas …).

7

ce sweat à capuche chic

Pull à capuche « Semble légitime » UpOwlNight etsy.com

37,00 $

Obtenez l’escroc préféré de tout le monde sur un sweat à capuche mignon et minimaliste pour votre bien-aimé.

8

ce porte-clés personnalisé

Animal Crossing personnalisé : porte-clés joueur New Horizons deadcraftyco etsy.com

21,65 $

Pour le cadeau ultime, vous pouvez obtenir leur personnage Animal Crossing sur un porte-clés personnalisé. Je ne panique pas, vous l’êtes !

9

ce coffret cadeau inspiré du jeu

Coffret cadeau avec ruban et nœud TrashGoblinCo etsy.com

7,00 $

Si vous voulez augmenter la mise sur votre cadeau, placez-le dans une boîte blanche avec un ruban rouge sur le dessus, tout comme les cadeaux ressemblent dans le monde Animal Crossing.

dix

ce sweat rigolo

Blathers Scream Sweat-shirt

Blathers, quel insecte vous a blessé ? Pas pour se moquer totalement de ses traumatismes, mais ce sweat-shirt est vraiment mignon et puant et carrément filé.

Onze

ce trio de bougies

Animal Crossing Bougie Votive Trio thepeachycrafterUK etsy.com

31,75 $

Un trio de bougies Animal Crossing déjà pré-emballées dans un coffret cadeau sur le thème d’Animal Crossing ?? Vendu.

12

ces jolies casquettes

Capuchons Joy-con pour Nintendo Switch / Switch Lite

Habillez leur Nintendo Switch ou Switch Lite avec ces jolis petits capuchons de boutons pour leurs contrôleurs.

13

ce lot d’accessoires

Ensemble d’accessoires Nintendo Switch pour Animal Crossing

En fait, allez au pied du mur avec cet ensemble qui comprend un étui de transport, des capuchons joy-con et une housse.

14

ce t-shirt graphique

T-shirt Animal Crossing DAL

Laissez votre cadeau rendre hommage à Dodo Airlines avec ce joli t-shirt. Merci de les faire voler partout.

quinze

ces jardinières

Jardinière gyroïde Animal Crossing

Je ne peux tout simplement pas avec ces précieuses petites jardinières gyroïdes.

16

cette chemise boutonnée

Animal Crossing: Bouton tissé panoramique New Horizons Nintendo boxlunch.com

35,92 $

De loin, ça ressemble à ta vieille chemise de vacances ordinaire. Et de près, eh bien. C’est parfait pour tout superfan AC.

