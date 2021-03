Meilleures imprimantes 2021: les meilleures imprimantes à jet d’encre, couleur, monochrome et laser pour tous les budgets

Bienvenue dans notre guide des meilleures imprimantes disponibles à l’achat en 2021.

Beaucoup d’entre nous travaillant désormais à domicile, les meilleures imprimantes sont devenues des appareils essentiels dans nos maisons et nos bureaux. Cependant, le marché des imprimantes est absolument percuté avec différentes marques et modèles. Vous pouvez choisir des imprimantes par fabricant, comme Epson ou HP. Non seulement cela, mais il y a aussi des considérations pour les imprimantes à jet d’encre, laser ou noir et blanc.

Il existe également des situations dans lesquelles vous pouvez avoir besoin d’un autre type d’imprimante, telle que sans fil ou même portable, ou même spécifiquement pour un Mac.

Cette abondance de choix est bonne à certains égards – cela signifie que quel que soit le type d’imprimante dont vous avez besoin, vous serez en mesure de trouver celle qui vous convient. Cependant, comme il y a tellement de choix, cela signifie que trouver l’imprimante parfaite peut être beaucoup plus difficile. Cependant, c’est là qu’intervient notre guide des meilleures imprimantes.

Qu’il s’agisse d’une imprimante domestique ou professionnelle pour votre bureau, les meilleures imprimantes de cette page peuvent vous aider à imprimer rapidement et facilement des documents avec une qualité parfaite, tout en réduisant les coûts de fonctionnement.

Pour votre bien et votre santé mentale, nous avons dressé une liste des meilleures imprimantes. Nous avons des imprimantes tout-en-un qui peuvent effectuer des numérisations et des photocopies, des imprimantes photo qui peuvent produire des impressions de qualité laboratoire de vos images, et même des imprimantes laser noir et blanc solides pour des impressions rapides et bon marché pour le bureau,

Alors, laissez notre sélection des meilleures imprimantes vous aider à trouver l’appareil idéal pour vos besoins et votre budget. Nous avons également inclus un outil de comparaison de prix, afin que vous puissiez trouver rapidement les offres d’imprimantes les moins chères sur ces super petits appareils.

Xerox B215 est une imprimante multifonction d’entrée de gamme bien adaptée aux petits bureaux. (Crédit d’image: Future)

1. Imprimante Xerox B215 4-en-1 abordable pour les petits bureaux Caractéristiques Vitesse d’impression: 30 ppm (mono) Formats de papier: 250 feuilles Capacité papier: jusqu’à A4 Poids: 8,1 kg Raisons d’acheter +Écran tactile pratique+Vitesse d’impression rapide Raisons à éviter –Lent à se réveiller

Le Xerox B215 est un laser quatre en un à impression rapide destiné aux petits bureaux. Elle s’insère à l’extrémité abordable de la gamme de produits Xerox et est uniquement monochrome, mais elle ressemble, se sent et fonctionne comme une imprimante multifonction haut de gamme. Avec une vitesse d’impression de 30 pages par minute et de la place pour 250 feuilles de papier à bord, il peut faire face à une charge de travail assez exigeante, tandis que sa taille étonnamment compacte lui permet de s’intégrer facilement dans presque tous les petits bureaux. Il est également livré avec une interface à écran tactile particulièrement conviviale.

Lire la critique complète: Xerox B215

Brother MFC-J5330DW est un appareil multifonction étonnamment compact. (Crédit d’image: Crédit d’image: Brother)

2. Imprimante Brother MFC-J5330DW Un MFD riche en fonctionnalités avec capacité A3 Caractéristiques Vitesse d’impression: 22 ppm Formats de papier: jusqu’à A3 Capacité papier: 300 feuilles Poids: 16,9 kg Raisons d’acheter +Impression A3 compacte+Impressions aux couleurs vives Raisons à éviter –Certaines photos prennent du temps à s’imprimer –Impossible de mettre à jour le micrologiciel via Wi-Fi

Compte tenu de sa capacité à imprimer sur du papier A3, il s’agit d’un appareil multifonction étonnamment compact, qui partagera avec plaisir un bureau avec votre PC. Il imprime clairement en monochrome, tandis que les photos couleur sont assez vives sur du papier photo. L’écran tactile est plutôt petit et ce n’est pas l’imprimante recto-verso la plus rapide du marché, mais il atteint un équilibre presque parfait entre la qualité, les performances et les fonctionnalités.

Lire la critique complète: Brother MFC-J5330DW

Canon i-SENSYS MF742Cdw est une imprimante tout-en-un évolutive qui prend en charge l’impression recto-verso et sécurisée. (Crédit d’image: Future)

3. Imprimante Canon i-SENSYS MF742Cdw Laser entièrement chargé avec confort d’écran tactile Caractéristiques Vitesse d’impression: 27 ppm (mono) Formats de papier: jusqu’à A4 Capacité papier: jusqu’à A4 Poids: 26,7 kg Raisons d’acheter +Grand écran tactile+Conception extensible Raisons à éviter –Pas le laser le plus rapide–Le scanner n’est pas recto verso

Le Canon i-SENSYS MF742Cdw intègre des fonctionnalités clés telles que l’impression recto verso, un chargeur automatique de documents de cinquante feuilles et un port USB avant tout en offrant une vitesse et une qualité d’impression suffisantes pour toutes les petites et moyennes entreprises. Il y a beaucoup de place pour le papier et la possibilité d’ajouter d’autres bacs à papier si nécessaire. Son fonctionnement est assez économique et cette interface tactile proéminente le rend particulièrement facile à utiliser.

Lire la critique complète: Canon i-SENSYS MF742Cdw

Le système à cinq encres de Canon Pixma TR8550 offre des impressions photo de grande qualité. (Crédit d’image: Canon)

4. Imprimante Canon Pixma TR8550 Fonctionnalités professionnelles et impressions fines dans un écran multifonction compact Caractéristiques Vitesse d’impression: 15 ppm Formats de papier: jusqu’à A4 Capacité papier: 100 feuilles Poids: 8 kg Raisons d’acheter +Écran tactile généreux +Photos vives à 5 encres Raisons à éviter –Cartouches coûteuses–Pas de port USB avant

Canon a réussi à réduire toutes les fonctionnalités dont une petite entreprise pourrait avoir besoin dans un appareil multifonction pouvant tenir dans un classeur. Le système à cinq encres donne des impressions photo de grande qualité et le grand écran tactile le rend particulièrement facile à utiliser. La vitesse d’impression est un peu lente, même pour un jet d’encre, mais elle est bien équipée avec une connectivité Bluetooth et Wi-Fi et un emplacement pour carte SD pratique à l’avant.

Lire la critique complète: Canon Pixma TR8550

HP LaserJet Pro MFP M227fdw offre un mélange attrayant de fonctionnalités et de performances. (Crédit d’image: HP)

5. Imprimante HP LaserJet Pro MFP M227fdw Impression et photocopie laser de première classe Caractéristiques Vitesse d’impression: 28 ppm Formats de papier: jusqu’à A4 Capacité papier: 300 feuilles Poids: 16,9 kg Raisons d’acheter +Qualité d’impression nette +Vitesse d’impression rapide Raisons à éviter –Coûteux–Volumineux

Si vous avez l’espace pour cela, cet appareil multifonction sera bien utile aux petites entreprises grâce à sa qualité d’impression toujours nette, son chargeur automatique de documents utile de 35 feuilles et ses compétences en photocopie automatisée. Il s’agit d’une machine mono et ce n’est pas le laser le plus rapide du bloc, mais il est plus rapide que n’importe quel jet d’encre et offre un mélange attrayant de fonctionnalités et de performances.

Lire la critique complète: Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M227fdw

Kyocera Ecosys P6230cdn imprime très rapidement et assez silencieusement. (Crédit d’image: Kyocera)

6. Imprimante Kyocera Ecosys P6230cdn Impression haute vitesse, haute capacité et haute qualité Caractéristiques Vitesse d’impression: 30 ppm Formats de papier: jusqu’à A4 Capacité papier: 500 feuilles Poids: 28,3 kg Raisons d’acheter +Bac à papier profond +Vitesse d’impression rapide Raisons à éviter –Panneau d’affichage minuscule–Pas de Wi-Fi intégré

Ce qui ressemble à une corbeille à pain surdimensionnée est en fait une imprimante laser couleur très efficace et fiable. Vous pouvez placer 500 feuilles dans le bac à papier principal profond et avec les cartouches de toner haute capacité de Kyocera installées, le coût par page est favorable. L’interface est exiguë et difficile à voir, mais elle s’imprime très rapidement et assez silencieusement aussi.

Lire la critique complète: Kyocera Ecosys P6230cdn

Oki C650 est une imprimante couleur haute performance dans un format compact. (Crédit d’image: Oki)

7. Imprimante Oki C650 Cette imprimante robuste est un bourreau de travail pour les groupes de travail Caractéristiques Vitesse d’impression: 35 ppm (mono) Formats de papier: jusqu’à A4 Capacité papier: 250 + 100 feuilles Poids: 28,2 kg Raisons d’acheter +Vitesse d’impression rapide+Conception extensible Raisons à éviter –Pas d’écran tactile–Pas de port USB avant

Avec la prétention d’être la plus petite imprimante couleur haute performance au monde, l’Oki C650 est destinée aux PME ayant des demandes d’impression élevées et un espace limité. C’est une petite unité lourde et robuste qui promet de produire jusqu’à 100 000 pages par mois avec un minimum d’entretien. Il y a de la place pour 250 feuilles dans le bac à papier principal, mais vous pouvez ajouter trois bacs supplémentaires si nécessaire et une base de chariot. Avec une vitesse d’impression rapide de 35 ppm pour les pages monochromes ou couleur, cette imprimante robuste conviendrait à un groupe de travail occupé.

La qualité photo est excellente avec l’Epson EcoTank ET-7750. (Crédit d’image: Epson)

8. Imprimante Epson EcoTank ET-7750 Réservoirs d’encre rechargeables pour une impression nette et rentable Caractéristiques Vitesse d’impression: 13 ppm Formats de papier: jusqu’à A3 Capacité papier: 100 feuilles Poids: 10,5 kg Raisons d’acheter +Photos A3 vives+Faible coût par page Raisons à éviter –Prix ​​élevé –Pas d’ADF, NFC ou fax

La deuxième génération d’imprimantes EcoTank d’Epson affine son système d’encre rechargeable et est déployée ici par un MDF jet d’encre hautement performant. La qualité photo est excellente et la possibilité d’imprimer sur du papier A3 est une véritable aubaine. L’interface n’a pas d’écran tactile et l’impression est lente, mais les pages valent bien la peine d’attendre. Si l’étiquette de prix semble prohibitive, c’est parce qu’il y a deux jeux de bouteilles d’encre dans la boîte. De quoi imprimer 3600 photos!

Lire la critique complète: Epson EcoTank ET-7750

Lexmark MB3442adw est un tout-en-un compact qui imprime des pages monochromes nettes. (Crédit d’image: Future)

9. Imprimante Lexmark MB3442adw 4-en-1 rapide et riche en fonctionnalités Caractéristiques Vitesse d’impression: 42 ppm Formats de papier: jusqu’à A4 Capacité Papaer: 350 + 50 feuilles Poids: 12,8 kg Raisons d’acheter +Taux d’impression très rapide+Impression et numérisation recto verso Raisons à éviter –Pas le toner le moins cher–La vitesse de traitement varie

L’imprimante Lexmark MB3442adw atteint une vitesse d’impression impressionnante de 42 ppm tout en offrant une multitude de fonctionnalités utiles qui incluent non seulement l’impression recto verso, mais aussi la numérisation recto verso. Il y a beaucoup de place pour le papier (350 feuilles dans le bac principal), mais vous pouvez également ajouter d’autres bacs à papier et un support à rouler si le besoin s’en fait sentir. Il a bien fonctionné lors de nos tests, produisant des pages monochromes nettes dignes d’un modèle haut de gamme.

Lire la critique complète: Lexmark MB3442adw

La qualité constante des impressions couleur et monochrome de Xerox WorkCentre 6515 est impressionnante. (Crédit d’image: Xerox)

10. Imprimante Xerox WorkCentre 6515 Photocopie laser sophistiquée à un prix Caractéristiques Vitesse d’impression: 28 ppm Formats de papier: jusqu’à A4 Capacité papier: 300 feuilles Poids: 30,7 kg Raisons d’acheter +Contrôle intuitif de l’écran tactile+Impression riche en fonctionnalités Raisons à éviter –Pas le plus rapide–Capacité papier limitée

Selon les normes Xerox, il s’agit d’une machine modeste, mais elle possède les spécifications et les fonctionnalités adaptées à presque toutes les petites et moyennes entreprises. La vitesse d’impression n’est que moyenne, mais la qualité constante des impressions couleur et mono est impressionnante. Il en va de même pour l’interface tactile intuitive qui vous donne un accès facile à une multitude de fonctionnalités telles que la numérisation recto verso et un large choix de fonctions de sécurité. Cela ressemble à un produit haut de gamme et il est bien pris en charge par des mises à niveau modulaires.