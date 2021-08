Meilleures imprimantes AirPrint 2021 | iPlus

Meilleur

Bien que les imprimantes puissent sembler être une vieille technologie dans le monde d’aujourd’hui, elles restent un moyen fiable d’obtenir une copie physique des documents, et les meilleures imprimantes AirPrint vous permettront d’imprimer à partir de votre iPhone ou iPad. Il existe de nombreux types d’imprimantes AirPrint, y compris certaines des meilleures imprimantes laser, et que vous ayez besoin d’une imprimante AirPrint juste pour votre maison ou votre petit bureau, ce sont les meilleures imprimantes AirPrint que vous puissiez obtenir.

Impression monochrome rapide : Brother HL-L2370DW



Elle n’a pas de nom accrocheur, mais la Brother HL-L2370DW est l’une des meilleures imprimantes minimalistes que vous trouverez. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 36 pages par minute et dispose d’un bac d’une capacité de 250 feuilles. Pour une impression en noir et blanc pur, vous ne trouverez pas de meilleure option.

Imprimante laser tout-en-un abordable : Brother – Imprimante laser tout-en-un sans fil noir et blanc MFC-L2750DW – Gris



Il est parfait pour un petit environnement de bureau, offrant des fonctionnalités d’économie de papier comme l’impression recto verso et des fonctionnalités de gain de temps, comme un chargeur de documents d’une capacité de 35 pages pour la numérisation ou la télécopie sans surveillance. Vous pouvez charger le MFCL2710DW avec jusqu’à 250 feuilles, vous n’avez donc pas à remplir le bac à papier en permanence (sauf si vous imprimez beaucoup). C’est la solution tout-en-un parfaite pour votre petit bureau.

Jet d’encre tout-en-un économique : Canon – Imprimante jet d’encre tout-en-un sans fil Pixma TR8620 avec télécopieur – Noir



Si vous préférez un scanner, une imprimante et un fax qui utilisent de l’encre pour fournir une qualité d’image un peu meilleure, le Canon Pixma TR8620 est une excellente option qui est facile sur votre portefeuille. La connectivité sans fil signifie que vous avez un accès facile à AirPrint, et son écran tactile de 4,3 pouces facilite la navigation dans les paramètres et les options d’impression.

Tout-en-un couleur haut de gamme : Canon Color imageCLASS MF743Cdw – Imprimante laser recto verso tout-en-un, sans fil, mobile,



Bien que la Canon Color imageCLASS MF743Cdw ne soit pas l’option la moins chère, c’est l’une des meilleures imprimantes laser couleur tout-en-un sur le marché. Avec une vitesse d’impression allant jusqu’à 19 pages par minute, des toners haute capacité et des capacités sans fil, cette imprimante s’adaptera à vous et à vos besoins d’impression. Il dispose même d’une numérisation en un seul passage pour que vous puissiez numériser les deux côtés d’un document simultanément !

Idéal pour l’impression photo : Epson Expression Photo XP-8600



Lorsqu’il s’agit d’imprimer des photos, vous voulez une imprimante spécialement conçue pour cela, et l’Epson Expression Photo XP-8600 est l’une des meilleures. Son écran LCD de 4,3 pouces permet de modifier facilement les options et les paramètres de votre imprimante, et en plus d’imprimer, il peut également numériser et copier des pages. De plus, il peut imprimer des photos directement à partir d’un lecteur USB ou d’une carte SD avec des ports intégrés, ce qui le rend idéal pour les photographes.

Imprimante couleur abordable : Imprimante sans fil compacte tout-en-un HP DeskJet 3755



Si vous n’avez besoin d’une imprimante que pour un usage personnel et que vous ne ressentez pas le besoin de dépenser beaucoup d’argent, cette imprimante tout-en-un bon marché fait l’affaire. Avec seulement quelques boutons, vous pouvez configurer votre imprimante en quelques minutes ! Impression, copie et numérisation et toute la connectivité sans fil dont vous pourriez avoir besoin. Quel que soit le périphérique à partir duquel vous imprimez, la HP OfficeJet 3830 est là pour vous.

Laser, encre, couleur ou monochrome

Que vous ayez besoin d’une imprimante couleur à jet d’encre tout-en-un ou d’une imprimante laser monochrome, les meilleures imprimantes AirPrint sont le moyen le plus simple d’imprimer depuis votre iPhone, iPad, Macbook ou Mac ! Une fois que vous aurez connecté votre imprimante AirPrint, vous pourrez imprimer des photos, des documents et tout ce que vous voulez. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous ne devriez pas savoir dans quoi vous vous embarquez avant d’en acheter un.

Les imprimantes laser sont plus rapides et moins chères au fil du temps que leurs homologues à encre ; cependant, ils sont généralement plus chers au départ. Si vous imprimez de nombreux documents, formulaires, devoirs scolaires ou tout autre élément qui ne nécessite pas de couleur, la Brother HL-L2370DW est probablement l’une des imprimantes les plus simples et les plus utiles que j’ai jamais utilisées.

Les imprimantes à encre sont généralement moins chères à l’achat, mais le coût des remplacements d’encre peut généralement réduire ces économies au fil du temps. Bien sûr, si l’impression en couleur est importante pour vous, les imprimantes à encre peuvent vous offrir des photos assez éclatantes. La HP DeskJet 3755 peut être une imprimante à encre, mais elle peut faire tout ce que vous pouvez souhaiter qu’une imprimante domestique fasse, y compris la copie et la numérisation.

