Meilleures imprimantes photo pour iPhone 2021

Imprimantes photo pour iPhone iMore 2021

Nous prenons un tas de photos avec nos iPhones tous les jours. Parfois, nous voulons réellement imprimer ces souvenirs sur, vous savez, du papier. De nombreuses imprimantes photo nous permettent de nous connecter sans fil à notre iPhone pour imprimer des photos et les mettre dans un album photo ou simplement sur le réfrigérateur. Nous pensons que la nouvelle Fujifilm Instax Mini Link est l’une des meilleures imprimantes photo pour iPhone pour la plupart des gens. Lisez la suite pour savoir pourquoi.

Meilleur dans l’ensemble : Fujifilm Instax Mini Link – Imprimante photo

Source : Fujifilm

Les photos de votre iPhone adoreront les couleurs Fujifilm. Le très apprécié Fujifilm Instax Mini Link se connecte à vos appareils via Bluetooth et produit des photos de 2 x 3 pouces au format d’une carte de crédit.

L’Instax Mini Link imprime des photos via l’application gratuite pour smartphone Mini Link. À l’aide de votre iPhone ou iPad, vous pouvez ajouter des filtres et des cadres aux photos avant l’impression, donnant à chaque image un aspect unique. Le Fujifilm Instax Mini Link peut même imprimer des photos à partir de captures vidéo.

Les photos prennent environ 12 secondes pour s’imprimer et 90 secondes pour se développer. Le Mini Link est disponible en six couleurs et styles amusants et est suffisamment compact pour se glisser dans votre poche arrière.

Les couleurs Fujifilm brillent avec le Mini Link, et c’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous pensons que c’est la meilleure imprimante photo pour iPhone cette année. C’est cher, mais nous pensons que cela vaut chaque centime.

Avantages:

Compact Couleurs Fujifilm vibrantes Les retouches photo Bluetooth sont faciles à faire Fonctionne avec les iPhones, iPads et appareils Android

Meilleur dans l’ensemble

Fujifilm Instax Mini Link – Imprimante photo

Transforme les photos en chefs-d’œuvre

Le Mini Link se connecte à votre téléphone ou tablette, offre de superbes photos et est suffisamment petit pour tenir dans un sac.

Meilleur prix : Kodak Step – Imprimante photo

Source : Kodak

L’une des meilleures imprimantes photo pour votre iPhone est la Kodak Step, un modèle miniaturisé qui tient dans votre poche. Disponible en blanc ou noir, le Kodak Step est compatible avec les iPhones, iPads, appareils Android, NFC et appareils Bluetooth.

Le Kodak Step utilise ZINK, une technologie sans encre qui supprime les cartouches d’encre et les toners coûteux. Les couleurs sont vives et chaudes, imprimées sur du papier brillant 2×3. Avec le Step, il n’y a pas besoin d’une connexion informatique ou de fils. Les connexions sont établies simplement et en toute sécurité via Bluetooth, déplaçant vos images de votre iPhone vers l’imprimante en quelques secondes.

Ma seule plainte est que le Step utilise des profils de couleurs Kodak, qui ont toujours été un peu chauds. Ils ne reproduiront pas parfaitement les couleurs de votre iPhone sans retouche. Heureusement, une suite complète de logiciels d’édition est incluse pour faire exactement cela. Si vous voulez la meilleure imprimante photo pour iPhone, optez pour la Kodak Step abordable.

Avantages:

Compact Utilise la technologie ZINK zéro encre Abordable Les retouches photo sont faciles à faire Fonctionne avec les iPhones et les iPads

Meilleur prix

Kodak Step – Imprimante photo

Simple et abordable

La Kodak Step est une imprimante sans fil abordable, suffisamment petite pour être emportée partout.

Meilleure innovation : Lifeprint – Imprimante photo

Source : Empreinte de vie

Vous recherchez une imprimante capable de faire plus que simplement imprimer des photos ? Si tel est le cas, envisagez alors Lifeprint – il applique une magie Harry Potter terriblement cool à vos impressions pour leur donner vie grâce à la réalité augmentée (AR).

L’imprimante Lifeprint est suffisamment petite et compacte pour que vous puissiez l’emporter partout et épater vos amis, tant que vous êtes connecté via Wi-Fi et Bluetooth sur votre iPhone. Avec Lifeprint, vous pouvez imprimer des photos depuis votre appareil depuis l’application Lifeprint ou simplement la connecter à vos comptes de réseaux sociaux et imprimer directement à partir de là. L’application vous permet également de partager vos vraies photos avec vos amis et votre famille (tant qu’ils ont l’application), afin qu’ils puissent également imprimer vos photos où qu’ils se trouvent.

Les impressions avec Lifeprint utilisent la technologie ZINK, vous n’avez donc pas besoin de cartouches d’encre ou de toner. L’imprimante Lifeprint de taille 3×4,5 signifie également que vous obtenez des impressions plus grandes que les tailles standard 2×3 des autres imprimantes, bien que Lifeprint soit également disponible dans une taille plus petite si vous le souhaitez.

Le vrai plaisir avec Lifeprint se trouve derrière la technologie AR. Cela fonctionne en faisant en sorte que l’application intègre une vidéo dans votre impression photo, puis vous pouvez visualiser la vidéo en pointant l’appareil photo de votre appareil vers elle via l’application Lifeprint. Pensez aux images animées du monde de Harry Potter parce que c’est à cela que cela ressemble.

C’est définitivement différent, mais l’élément AR ajouté pimente les choses par rapport à la norme.

Avantages:

Taille petite et compacte Grandes et belles impressions Élément AR unique Se connecte via Wi-Fi et Bluetooth Utilise la technologie ZINK

Meilleure innovation

Lifeprint – Imprimante photo

Impressions créatives

L’implémentation AR de Lifeprint vous permet d’être plus créatif. C’est cher mais très amusant à utiliser.

Idéal pour tous les âges : Kodak Smile – Imprimante photo

Source : Kodak

Certaines imprimantes portables sont livrées avec un manuel d’un kilomètre et demi, et elles sont toujours déroutantes à utiliser. L’imprimante Bluetooth Kodak Smile Instant Digital est différente. Que vous soyez un débutant ou un photographe chevronné, vous pouvez prendre des photos sur votre téléphone et les transférer sur le Kodak Smile avec l’application Kodak gratuite et tout imprimer en quelques secondes.

Le Kodak Smile produit des photos brillantes et lumineuses sur du papier ZINK 2×3. Les photos sont modifiables dans l’application Smile. Vous pouvez ajuster la couleur, l’éclairage, recadrer les photos et appliquer des effets amusants avant d’imprimer ou de publier sur les réseaux sociaux. Le seul échec possible ici est que les photos ont un aspect vieillot. Ceci est intentionnel mais peut ne pas être pour tous.

La Kodak Smile est une mini imprimante simple et amusante à utiliser. Il se charge en moins de deux heures et imprime jusqu’à 40 photos par charge. Vous pouvez l’obtenir en blanc, bleu, noir, rouge ou vert.

Avantages:

Facile à utiliser Retouchez des photos dans l’application Disponible en cinq couleurs Se connecte via Bluetooth

Meilleur pour tous les âges

Kodak Smile – Imprimante photo

Amusant et adapté aux débutants

Le Kodak Smile fonctionne via Bluetooth, produisant des impressions instantanées d’aspect antique en quelques secondes.

Meilleure taille : Imprimante photo HP Sprocket

Source : HP

Certaines imprimantes portables sont si petites qu’elles lésinent sur des fonctionnalités importantes telles que l’ergonomie. D’autres sont si gros qu’ils ne sont pas portables du tout. Le HP Sprocket est parfait et est un superbe compagnon pour votre iPhone ou iPad.

Un grand avantage du HP Sprocket est qu’il dispose d’une application gratuite qui permet de partager des albums photo. Vous pouvez également personnaliser les impressions à l’aide du logiciel gratuit de HP. Une fois imprimées, vous pouvez utiliser des photos pour décorer des murs, des casiers, des albums photo, etc. Le papier glacé 2×3 pouces est doté d’un autocollant pour que vous puissiez montrer vos impressions où vous le souhaitez.

Un mot d’avertissement: la durée de vie de la batterie est insuffisante. Vous pourrez imprimer pendant environ une heure, mais après cela, vous aurez besoin d’une recharge. Si cela ne vous inquiète pas, la HP Sprocket est un doozy d’une imprimante compacte qui satisfera vos besoins.

Avantages:

Petit et compact Beau rendu des couleurs Les albums sont partageables Impressions de haute qualité sur papier ZINK à dos collant Logiciel d’édition inclus

Meilleure taille

HP Sprocket – Imprimante photo

Grande valeur et qualité

Le HP Sprocket obtient des notes élevées pour sa taille, son prix et sa qualité de construction, bien qu’il lui manque une batterie puissante.

Idéal pour les grands tirages : Liene – Imprimante photo

Source : Liene

L’imprimante photo Liene 4×6 pouces est fraîchement arrivée sur le marché cette année. J’utilise ce modèle exclusivement depuis un mois et je trouve que tout, de la qualité de l’image au processus d’impression, est exceptionnel. Je me suis vanté de la qualité d’impression et de l’abordabilité des cartouches d’encre dans mon avis sur l’imprimante Liene

Contrairement aux autres imprimantes de notre liste, cette unité de Liene imprime de grandes photos couleur 4×6 pouces en utilisant la sublimation thermique. L’impression est rapide, les couleurs éclatantes et l’application gratuite vous permet de faire des ajustements et d’ajouter des cadres et des filtres à votre travail. La finition photo est plastifiée, donnant aux images un aspect et une sensation professionnels.

L’imprimante Liene possède son propre module Wi-Fi, la connexion et l’impression sont donc plus faciles que jamais. L’application est un peu fastidieuse à utiliser mais pas nécessaire pour l’impression. J’ai imprimé directement à partir de Photos sans problème et j’ai complètement ignoré l’application.

Avantages:

Imprime au format 4×6 Belles couleurs Possède son propre réseau Wi-Fi Impressions de haute qualité L’application vous permet de personnaliser et d’éditer des photos avant l’impression Comprend du papier et une cartouche d’encre

Idéal pour les grands tirages

Liene – Imprimante photo

Grands tirages de la maison

Le Liene peut faire des tirages au format 4×6. Les photos sont modifiables dans l’application et le rendu est magnifique !

En bout de ligne

Il existe de nombreuses imprimantes mobiles de haute qualité sur le marché, mais aucune n’est à la hauteur du Fujifilm Instax Mini Link. L’imprimante miniature fonctionne avec votre iPhone, iPad et même votre Nintendo Switch. Si vous êtes un joueur qui aime célébrer les réalisations, vous allez adorer cette imprimante. Prenez une capture d’écran de l’action, et grâce à l’application Fujifilm, vous pouvez éditer et imprimer ces souvenirs. Vous pouvez faire la même chose à partir de presque n’importe quel appareil Bluetooth, y compris votre iPhone.

Les photographes du monde entier adorent les couleurs Fujifilm pour leur dynamisme. Le Mini Link conserve toute la magie impressionnante de Fujicolor et les images sont modifiables dans une application avant l’impression.

C’est une imprimante chère, mais elle vaut chaque centime de notre livre.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Christine Romero Chan est une grande fan de la photographie sur iPhone et adore sortir et prendre des photos avec son iPhone. Elle aime faire imprimer ces photos de temps en temps, alors elle connaît les imprimantes photo iPhone comme sa poche.

