Meilleures imprimantes pour Chromebook et Google Cloud 2022

imprimantes pour Chromebook et Google Cloud Android Central 2022

Contrairement à ce que vous pourriez entendre, vous pouvez imprimer à partir d’un Chromebook, mais ce n’est pas aussi facile qu’avec d’autres ordinateurs. Heureusement, cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais imprimer à partir de votre Chromebook. Les imprimantes suivantes font partie des meilleures imprimantes Google Cloud. Même si la fonctionnalité Google Cloud Print n’est plus prise en charge, vous pouvez toujours connecter ces imprimantes à un Chromebook pour imprimer à partir de l’appareil sans configuration complexe.

Simple et économique : imprimante à jet d’encre tout-en-un sans fil Epson EcoTank ET-2720



Non seulement vous pouvez imprimer sans fil, mais les réservoirs d’encre rechargeables durent jusqu’à deux ans, ce qui vous permet d’imprimer sans avoir à vous soucier de vous rendre au magasin pour acheter de l’encre lorsque vous êtes sur une date limite.

Idéal pour le bureau : Canon Office Products MAXIFY IB4120 Imprimante photo couleur sans fil



Conçue spécifiquement pour le bureau avec sa capacité de 500 papiers, l’imprimante Canon Office IB4120 fonctionne avec plusieurs appareils et est également idéale à la maison.

Avantages en noir et blanc : Imprimante laser monochrome compacte Brother HLL2395DW – Gris



La Brother HLL2395DW vous permettra d’imprimer où que vous soyez, et avec la vitesse de 36 pages par minute de l’imprimante, vous aurez des impressions en un tournemain.

Idéal pour les photos : Imprimante sans fil Canon Pixma MG 3620 Series



Cette imprimante est non seulement sans fil, mais elle peut imprimer, numériser et faire des copies de documents et de photos à une résolution allant jusqu’à 4 800 x 1 200 et imprimer des photos sans marge jusqu’à 8,5 pouces de large.

Fonctionne avec plusieurs appareils : HP OfficeJet Pro 8210 – Imprimante couleur sans fil



La HP OfficeJet est une imprimante capable pour votre Chromebook de se connecter à votre téléphone ou appareil photo via son port USB.

Respectueux de l’environnement : Imprimante tout-en-un sans fil HP Envy Pro 6455



Un best-seller et fonctionne avec Alexa, cette imprimante tout-en-un sans fil peut également effectuer des numérisations et des copies sur du papier ordinaire ou glacé, et elle est fabriquée à partir de 20 % de plastique recyclé, ce qui vous fait du bien.

Ce dont vous avez besoin pour imprimer à partir d’un Chromebook

Avoir un Chromebook peut être incroyable, mais cela peut aussi être stressant lorsque certaines choses ne sont pas conçues en pensant à votre appareil. Heureusement, ces imprimantes sont compatibles, sans parler de la rapidité, de la sécurité et de l’utilisation d’encre/toner de qualité. Si nous devions choisir un favori, nous opterions pour l’Epson EcoTank ET-2720. Depuis leur sortie, j’utilise une imprimante Epson EcoTank, et c’est tellement pratique de ne pas changer les cartouches d’encre si souvent. De plus, la connectivité sans fil et la possibilité de faire des copies et des numérisations ainsi qu’un bonus. Bien que cela coûte plus cher au départ que les autres, cela finira par rapporter lorsque vous n’aurez qu’à acheter des recharges d’encre toutes les quelques années plutôt que tous les mois environ.

L’imprimante HP Envy Pro 6455 est également une bonne affaire. Il vous permet d’imprimer à partir de nombreux services cloud différents, y compris Google et plus encore, et vous pouvez même commander automatiquement de l’encre à l’aide d’un abonnement HP Instant Ink, afin de ne jamais en manquer.

Notez que même si Google Cloud Print a été interrompu en décembre 2020, vous pouvez toujours imprimer à partir d’un Chromebook sans fil ou en utilisant une connexion USB, le cas échéant.

