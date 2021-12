Meilleures introductions en bourse de 2021 : Paras Defence, MTAR Tech, Laxmi Organic, d’autres actions grimpent jusqu’à 318% depuis la cotation

L’année 2021 s’est avérée être la meilleure année pour les marchés primaires indiens, avec un total de 63 sociétés levant collectivement 1,18 crore de lakh Rs grâce à des introductions en bourse, le montant le plus élevé levé par le biais d’émissions publiques en une seule année civile.

L’année 2021 s’est avérée être la meilleure année pour les marchés primaires indiens, avec un total de 63 sociétés levant collectivement 1,18 crore de lakh Rs grâce à des introductions en bourse, le montant le plus élevé levé par le biais d’émissions publiques en une seule année civile. Faisant fi des préoccupations liées au COVID-19, en particulier au cours du premier trimestre de l’exercice en cours 2021-22, l’année a également été témoin des problèmes publics de sociétés Internet telles que Paytm, Zomato, Nykaa, Policybazaar, entre autres.

Selon les données de Prime Database, rien qu’en décembre, les marchés primaires ont vu 11 entreprises procéder à leurs introductions en bourse. Même si l’année civile 2021 offrait des rendements mitigés, un total de 41 émissions publiques se négociaient actuellement bien au-dessus de leurs prix d’introduction en bourse respectifs.

IPO la plus performante de 2021

Paras Defence et technologies spatiales: Paras Defence and Space Technologies a été le plus performant du CY21 avec le cours de l’action à Rs 732,40 pièce, une prime de 318,51% par rapport à son prix d’émission de Rs 175.

IPO qui ont triplé ou quadruplé l’argent des investisseurs

Technologies MTAR: MTAR Technologies a été la deuxième meilleure performance de cette année. Le prix d’introduction en bourse de cette émission était de 575 Rs pièce et était coté à 1 063,90 Rs pièce. Actuellement, les actions se négociaient à 2 236,95 Rs, ce qui donne un rendement jusqu’à présent cette année de 289,03 %.

Nureca: Nureca IPO a été lancé en février de cette année. Le prix d’émission a été fixé à Rs 400, qui a été coté en prime à Rs 634,95 chacun. Actuellement, les actions se négociaient à 1 390 roupies chacune, soit un rendement de 247,5 %.

Laxmi Industries Biologiques: L’introduction en bourse a été lancée au troisième mois de cette année, à un prix d’émission de Rs 130 pièce. L’action a été cotée avec prime à Rs 156,20, un gain de 20% par rapport au prix de l’introduction en bourse. Actuellement, les actions de Laxmi Organic Industries régnaient à 396,45 Rs, offrant aux investisseurs un rendement de 204,95 %.

Des introductions en bourse qui ont plus que doublé l’argent des investisseurs

Les entreprises qui ont plus que doublé l’argent des investisseurs comprennent Easy Trip Planners, Clean Science and Technology, Macrotech Developers, Latent View Analytics, Stove Kraft, Sigachi Industries, Sona BLW Precision Forgings, Barbeque-Nation Hospitality, Tatva Chintan Pharma Chem et Nazara Technologies.

