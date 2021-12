Meilleures lumières intelligentes pour les jeux 2021

Meilleur

lumières intelligentes pour les jeux Android Central 2021

L’éclairage intelligent ne se limite pas à allumer et éteindre vos ampoules depuis votre téléphone ou à changer leurs couleurs en demandant à Alexa. Avec les meilleures ampoules intelligentes, vous pouvez même compléter votre plate-forme de jeu avec des lumières qui suivent le rythme et les battements de vos jeux, transformant toute votre pièce en un visualiseur vivant. Ce sont quelques-unes des meilleures lumières intelligentes à prendre en compte pour les jeux.

Ampoules pour vos lampes : Philips Hue White and Color Ambiance – LED Smart Bulb



Si vous n’avez pas déjà une installation d’éclairage intelligente élaborée, pourquoi ne pas commencer simplement avec quelques ampoules ? Vous pouvez commencer avec une, deux ou autant d’ampoules Philips Hue White et Color Ambiance que vous voulez et vous connecter directement à votre téléphone via Bluetooth. Aucun hub nécessaire. Philips Hue s’associe à des marques de jeux comme Razer afin que vos lumières puissent correspondre aux couleurs changeantes de vos périphériques alimentés par Chroma.

Lueur ambiante : Philips Hue Bluetooth Smart Lightstrip



Tout comme les ampoules, le LightStrip Plus de Philips Hue peut se connecter aux appareils Razer Chroma comme les souris et claviers de jeu RVB de Razer et assortir leurs couleurs pour donner une ambiance unique à votre pièce. Vous pouvez coller cette bande lumineuse supérieure au bas ou aux bords de votre bureau, la garniture le long de vos murs ou n’importe où ailleurs qui pourrait sembler intéressant avec une lueur colorée.

Illuminez votre mur : Philips Hue Play White & Color Smart Light



Peut-être préférez-vous faire briller des lumières colorées sur votre mur au lieu de les émettre à partir d’une lampe ou de l’arrière de votre bureau. La barre lumineuse Hue Play est un autre système d’éclairage intelligent de Philips Hue qui est vendu individuellement ou est livré en paquet de deux et est incliné sur votre bureau pour éclairer votre mur – il fonctionne particulièrement bien avec les deux lumières pointées derrière votre écran d’ordinateur .

Panneaux d’éclairage : Nanoleaf Rhythm Edition Smarter Kit



Bien que le kit standard de Nanoleaf ne soit pas correctement équipé pour les jeux, le kit Rhythm Edition comprend un module sonore qui écoute de la musique et propose un mode de jeu spécialisé qui réagit à divers sons du jeu. Comme Philips Hue, les lumières intelligentes Nanoleaf fonctionnent avec Razer Chroma, ainsi qu’avec Cooler Master, pour faire correspondre les couleurs à vos périphériques de jeu.

215 $ chez Amazon 216 $ chez Walmart

Une autre bande lumineuse : LIFX Light Strip



La bande lumineuse LIFX est une longue bande de lumières LED à intensité variable avec des combinaisons de couleurs et des effets riches. Vous pouvez le contrôler avec votre téléphone et sélectionner l’un des thèmes prédéfinis de LIFX ou créer le vôtre, et il est également lié à Razer Chroma. Il se connecte à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez donc le contrôler même lorsque vous n’êtes pas chez vous.

90 $ chez Amazon 90 $ chez Best Buy

Ventilateurs colorés : Nzxt AER RGB 2



Pendant que vous éclairez la configuration autour de votre plate-forme de jeu, pourquoi ne pas coloriser votre tour d’ordinateur elle-même ? Le ventilateur 120 mm RBG 2 de Nzxt est disponible en pack simple, double ou triple et garde votre ordinateur au frais, dans les deux sens du terme. Vous pouvez enchaîner plusieurs ventilateurs ensemble pour créer différents effets d’éclairage.

29 $ sur Amazon

Immersion totale : Govee Immersion TV LED Backlight



Le rétroéclairage Immersion TV de Govee utilise la technologie ColorSense et une caméra HD 1080p pour capturer les couleurs sur votre écran et les appliquer à vos rétroéclairages, créant une expérience de jeu vraiment immersive. En plus de personnaliser chaque segment de lumière, vous pouvez également synchroniser vos lumières avec votre musique et choisir parmi plusieurs modes différents comme le mode jeu.

71 $ sur Amazon

Trait fin : Kit plus intelligent Nanoleaf Lines



Les dernières barres lumineuses intelligentes de Nanoleaf ajouteront une touche cool à n’importe quel salon ou espace de jeu. Neuf pièces individuelles en forme de lignes se connectent les unes aux autres à des angles de 60 degrés, vous permettant de créer la forme géométrique personnalisée ou le design de votre choix. Dotées de zones bicolores, ces barres lumineuses sont capables de se synchroniser avec la musique en temps réel ainsi que de refléter l’écran pour une expérience de jeu immersive.

200 $ chez Best Buy

C’est payant de rester dans un écosystème

Faire correspondre la couleur et l’intensité de vos lumières à vos jeux et périphériques peut faire une différence étonnamment notable dans votre expérience de jeu. Par exemple, faire rebondir des lumières colorées sur le mur derrière votre moniteur peut ajouter à l’ambiance de votre jeu et même alléger la fatigue de vos yeux en maintenant la quantité de lumière relativement uniforme entre le premier plan et l’arrière-plan.

La plupart des meilleures lumières intelligentes pour les jeux prennent en charge les normes telles que Razer Chroma, qui leur permet de changer de couleur avec votre jeu sans avoir besoin de configuration supplémentaire de votre part. Les ampoules White and Color Ambiance de Philips Hue sont les ampoules Philips Hue les plus populaires et les meilleures et fonctionnent parfaitement avec Chroma. Une fois que vous avez un produit Hue, pourquoi ne pas continuer avec de plus en plus de lumières de la gamme ? La meilleure partie: alors que les lumières Hue nécessitaient un concentrateur pour contrôler, elles peuvent désormais fonctionner indépendamment via Bluetooth.

LIFX est une autre grande marque de maison intelligente dont les lumières ne nécessitent pas de concentrateur se connectant directement à votre réseau Wi-Fi. Si vous recherchez quelque chose d’unique, les panneaux lumineux Rhythm Edition de Nanoleaf ou les nouvelles barres lumineuses intelligentes peuvent être disposés comme vous le souhaitez pour une configuration vraiment personnelle.

