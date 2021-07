Meilleures lumières prenant en charge Google Assistant 2021

Meilleur

Les lumières intelligentes sont un élément essentiel de toute maison intelligente, et les options sont apparemment infinies, même lorsque vous recherchez les meilleures lumières prenant en charge Google Assistant. Ils sont fonctionnels, économes en énergie et peuvent être très amusants à utiliser, alors pourquoi ne pas les connecter à votre assistant intelligent préféré ? Si vous avez besoin d’aide pour réduire certaines des meilleures lumières et ampoules LED intelligentes équipées de Google Assistant, voici nos principales recommandations.

Kit de démarrage coloré : Kit de démarrage Philips Hue Multicolor A19



Ce kit de démarrage pour Philips Hue est cher, mais c’est l’un des meilleurs que vous puissiez acheter. Inclus ici sont le moyeu nécessaire et quatre ampoules A19 qui prennent toutes en charge plus de 16 millions de couleurs. Vous pouvez faire en sorte que toutes les ampoules émettent la même couleur ou que chacune fasse sa propre chose. Philips annonce 25 000 heures d’utilisation par ampoule, et bien sûr, elles fonctionnent parfaitement avec Google Assistant.

180 $ chez Amazon 150 $ chez Best Buy

Emportez-le n’importe où : Philips Hue Go White and Color Portable Dimmable LED



Les lampes Philips Hue vont bien au-delà des ampoules, l’une des meilleures étant la Hue Go. Le Hue Go fonctionne entièrement sans fil et peut rester allumé jusqu’à trois heures à la fois avant de devoir se recharger. Il peut présenter de nombreuses couleurs, se connecter à votre hub Philips existant et constitue un magnifique éclairage d’accentuation pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Belle bande lumineuse : Philips Hue LightStrip Kit



Le LightStrip est un autre excellent élément d’accent de la gamme Philips Hue, celui-ci étant mieux adapté à une utilisation intérieure permanente. Vous pouvez fixer le LightStrip sur n’importe quelle surface solide et le couper pour obtenir la longueur parfaite. Si vous achetez des extensions, vous pouvez faire le LightStrip jusqu’à 10 mètres de long. Il présente différentes nuances de blanc et toutes les couleurs que vous pourriez demander.

Changements tout au long de la journée : C by GE Full Color Direct Connect



Le C by GE Full Color Direct Connect se démarque pour plusieurs bonnes raisons. D’une part, c’est une ampoule A19 intelligente qui ne nécessite aucun concentrateur. Juste à côté de l’ampoule, vissez-la, connectez-la à l’application C by GE, et vous êtes prêt à partir. Il est disponible en couleur, en blanc accordable et en blanc doux, et vous pouvez vous procurer une ou plusieurs ampoules pour commencer.

Alternative à la teinte: Kit de démarrage d’ampoule intelligente Sengled



Vous aimez l’idée des ampoules Philips Hue mais vous voulez quelque chose d’un peu plus abordable ? Avec ce kit Sengled, vous obtenez deux ampoules multicolores A19 et le hub intelligent qui permet le contrôle vocal avec Google Assistant. Vous pouvez régler les lumières sur des horaires, les contrôler manuellement et créer des scènes personnalisées. Avec un hub, vous pouvez avoir jusqu’à 64 ampoules connectées à la fois.

49 $ chez Amazon 49 $ chez Best Buy

Aucun hub requis : LIFX Clean, A19 1100 lumens



Chez AC, nous aimons beaucoup les ampoules LIFX, comme le font de nombreux passionnés de la maison intelligente. L’ampoule intelligente LIFX A19 peut afficher 16 millions de couleurs, des nuances de blanc chaudes et froides, et a une durée de vie prévue d’environ 22,8 ans. La meilleure partie? Il fonctionne avec Google Assistant et peut être contrôlé via votre téléphone, le tout sans hub.

70 $ sur Amazon

Blanc doux : Kit de démarrage Philips Hue White A19



Les ampoules intelligentes colorées sont très amusantes, mais si vous voulez juste une ampoule blanche traditionnelle que vous pouvez contrôler depuis votre téléphone ou avec votre voix, vous feriez mieux d’économiser de l’argent et d’obtenir les ampoules Philips Hue White. Ce kit comprend le moyeu et quatre ampoules A19 avec la possibilité de définir plusieurs nuances de blanc. Donc, si vous n’avez pas besoin de couleurs supplémentaires, c’est la voie à suivre.

Quelque chose de différent : le rythme Nanoleaf



Le Nanoleaf Rhythm est peut-être l’une des lumières intelligentes les plus cool que vous puissiez acheter. Il a des panneaux qui se fixent à votre mur et peuvent être placés dans n’importe quel motif à l’aide d’un système de connexion simple. Vous pouvez placer les panneaux sur n’importe quelle surface à l’aide de ruban de montage, ils émettent 16,7 millions de couleurs et vous pouvez avoir jusqu’à 30 panneaux dans un seul système. Ce pack vous permet de démarrer avec 9, et ils peuvent être configurés pour pulser et changer en synchronisation avec votre musique.

197 $ sur Amazon

Bandes sans teinte : Kit de démarrage de bande LED LIFX Z



Si vous n’aimez pas les bandes lumineuses Philips Hue ou si vous voulez quelque chose d’encore plus lumineux, vous voudrez peut-être essayer la version LIFX. Vous pouvez contrôler les motifs lumineux depuis votre téléphone ou via Google Assistant, et la bande fonctionne également avec Razer Chroma.

105 $ sur Amazon

Style rétro : Philips Hue White Dimmable Filament ST19



Les ampoules intelligentes sont incroyablement fonctionnelles, mais elles n’apportent généralement pas grand-chose à la table en termes de design. Si vous préférez que vos ampoules soient aussi belles qu’elles fonctionnent, vous voudrez vous procurer cette ampoule Philips Hue White Dimmable Filament ST19. L’ancien design Edison est fantastique, tout comme la lumière blanche chaude 2100K qu’il émet. Il peut être installé via l’application Hue, intégré à votre hub Hue si vous en avez un, et il est entièrement contrôlable à l’aide de l’assistant.

28 $ chez Amazon 28 $ chez Best Buy

Pour les petites lumières: Ampoules LOHAS E12 LED Candelabra



Les ampoules A19 sont parmi les plus populaires et les plus courantes, mais qu’en est-il des lampes de votre maison qui nécessitent des ampoules E12 plus petites ? Pour ceux-là, l’une de nos meilleures recommandations va à l’ampoule LOHAS Candelabra. Avec le filetage E12, il est équipé de nuances de blanc doux ou de lumière du jour, ne nécessite pas de concentrateur, peut être contrôlé de n’importe où et est configuré avec des minuteries personnalisées.

13 $ sur Amazon

Lanterne d’extérieur : Philips Hue Econic Smart Outdoor White & Color Lanterne murale



Vous voulez que votre éclairage extérieur soit aussi beau que ce que vous avez à l’intérieur ? Philips vous a couvert avec sa série d’appareils d’éclairage extérieur Econic. Vous avez le choix entre trois modèles : un mur/plafond carré, une lanterne murale et une lanterne murale (photo). Il se connecte à votre hub Hue et offre un éclairage impressionnant, des couleurs et toutes les fonctionnalités intelligentes que vous pourriez demander.

150 $ chez Amazon 170 $ chez Best Buy

Tant de lumières au choix

Au cours des quelques années qui ont suivi les grands débuts de l’assistant Google en 2016, il a rapidement rassemblé une tonne de soutien de gadgets pour la maison intelligente de toutes sortes, en particulier en ce qui concerne les lumières intelligentes.

L’un de nos meilleurs choix pour les meilleures lumières prenant en charge Google Assistant doit aller au kit de démarrage Philips Hue Multicolor A19. Le prix initial est plus élevé, mais c’est le meilleur endroit pour commencer si vous voulez plonger dans l’écosystème de Hue. Les quatre ampoules A19 que vous obtenez peuvent afficher la couleur de votre choix, et comme elles sont également livrées avec le hub et le bouton intelligent, vous pouvez ensuite acheter des pièces d’éclairage d’accentuation telles que le Philips Hue LightStrip.

Si vous souhaitez que les choses restent un peu plus abordables, l’ampoule C by GE est un excellent kit d’éclairage à découvrir. Nous aimons qu’il ne nécessite aucun hub d’aucune sorte pour être utilisé, et vous pouvez opter pour cette version en couleur ou pour des versions moins chères en blanc doux ou en blanc accordable. Mais si le vintage est votre saveur, vous ne pouvez pas vous tromper avec le filament Philips Hue White Dimmable ST19, qui vous permet de créer le réglage de lumière parfait.

