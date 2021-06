Meilleures marques livrant le jour même

Oui

ous savez comment ça se passe : vous avez un événement encerclé en rouge sur votre calendrier, pourtant life/news/ Netflix trouve le moyen de déjouer toutes les bonnes intentions pour s’organiser le plus possible.

Qu’il s’agisse d’un anniversaire, d’un mariage, d’un voyage ou de toute autre grande occasion à venir, il y a des dates qui, bien qu’elles soient dans le journal, glissent simplement dans l’esprit jusqu’à ce que, tout à coup, l’avenir devienne très présent – et c’est alors que la panique s’installe .

C’est là que les achats en ligne galope sur un cheval blanc et sauve la journée. Vous pouvez trouver le cadeau parfait ou l’article de dernière minute en quelques clics.

S’il est facile de trouver ce dont vous avez besoin, les délais de livraison sont le dernier obstacle pour sauver votre peau à la onzième heure.

Avec une rivalité acharnée pour les acheteurs en ligne, de plus en plus de marques font un effort supplémentaire en proposant non seulement la livraison le lendemain, mais également la livraison le jour même. Plus courant pour les citadins et les citadins, vous pouvez commander dès le matin et l’avoir en main avant la fin de la journée. La magie.

Le service extrêmement pratique signifie que vous pouvez vous consacrer à des tâches plus importantes que de courir comme un poulet sans tête dans les magasins.

Encore une chose pour remercier Internet.

Livraison le jour même sur… TOUT

Amazon

Le géant de la vente au détail est depuis longtemps la référence pour la livraison le lendemain, mais il propose depuis un certain temps une expédition le jour même dans la Big Smoke. Pas seulement Londres ; Amazon a étendu les services de livraison le jour même à Édimbourg, Glasgow, Birmingham, Bristol, Manchester, Liverpool et Leeds, entre autres villes britanniques. Si vous êtes abonné à Prime, la livraison gratuite et illimitée n’est qu’un des avantages – et aucune commande minimale n’est requise non plus. Commande avant midi et vous devriez avoir ce dont vous avez besoin entre les mains avant 22h. Utilisez l’outil de code postal pour vérifier si vous pouvez obtenir une livraison le jour même à votre adresse.

Livraison le jour même sur les marques de luxe

Net à porter

Anissa Kermiche

L’emporium de la mode en ligne offre de la haute couture à plus d’un titre. Les Londoniens peuvent profiter d’un service le jour même jusqu’à 18h pour des centaines de vêtements, chaussures, accessoires et produits de beauté de luxe tant que la commande est passée avant 10h. Ou, vous pouvez commander avant 14h pour une livraison le jour même dans toute la capitale avant 21h. Les services de livraison Premier Daytime et Premier Evening facturent des frais de 12 £, mais c’est un petit changement si vous avez une urgence de mode majeure à rectifier avec seulement quelques heures à perdre.

Correspond à la Mode

Commandé par: pour les commandes passées entre 6h30 et 20h30 du lundi au samedi et 9h30 et 19h le dimanche.

Bottega Veneta

La mode en un clin d’œil est un rêve devenu réalité chez Matches, qui s’associe à Addison Lee pour expédier des livraisons express à l’adresse de Londres souhaitée en seulement 90 minutes, à condition qu’elle soit en stock dans le centre de distribution de la marque. Ils peuvent même l’envoyer à votre hôtel pour ceux qui profitent d’un séjour dans notre belle ville. Cela signifie que les dernières gouttes de D&G, Céline, Gucci et Valentino sont à un peu plus d’une heure – dangereux pour votre solde bancaire, mais indéniablement utile dans une crise de style à part entière.

Selfridges

Selfridges

Que vous ayez besoin d’une touche finale à une tenue de rendez-vous, que vous ayez besoin d’un cadeau de fantaisie rapidement ou que vous souhaitiez quelque chose de gastronomique et délicieux à emporter pour une pendaison de crémaillère, Selfridges vous soutient avec la livraison le jour même pour les adresses à l’intérieur de l’orbite M25 de Londres. Passez votre commande avant midi, choisissez une livraison programmée et attendez-vous à ce qu’un coursier DPD frappe à la porte entre 18h00 et 22h00 – vous pouvez choisir un créneau de livraison de deux heures pour rendre les choses encore plus faciles. Vous pouvez également commander via Click & Collect si vous avez le temps de passer en magasin avant la fermeture.

Livraison le jour même sur la nourriture

Fortnum & Mason

F&M

Le détenteur du mandat royal est l’endroit où aller pour une nourriture de luxe qui coupe vraiment la moutarde. Bien que la livraison le jour même soit disponible, il convient de noter quelques mises en garde : adresses à Londres uniquement, vous devez leur laisser suffisamment de temps pour s’organiser, et les articles seront envoyés par les services de livraison avec un coût minimum de 20 £.

Fleuristes livraison le jour même

Fleurs de pommier

Fleurs de pommier

Les fleurs fraîches sont le cadeau fourre-tout à toute épreuve, parfaites pour toutes les occasions et presque tous les destinataires (à l’exception des personnes souffrant d’allergies les plus extrêmes). Pour des bouquets luxueux de beauté saisonnière, faites de Appleyard Flowers votre incontournable. Son emplacement au cœur de la ville signifie que l’équipe peut obtenir des tiges attachées à la main (ainsi que du champagne et des chocs si vous avez envie d’ajouter des extras) à votre adresse préférée sur le le jour même si vous finalisez votre commande avant midi.

Vous avez manqué la coupure ? Commandez avant minuit pour une livraison le lendemain.

Floom

Floom

Vous avez oublié l’anniversaire de votre mère ou le premier jour de votre meilleur ami dans un nouvel emploi ? Regardez le fleuriste Floom, qui peut envoyer des fleurs artisanales avec livraison le jour même à Londres. Floom utilise un réseau de petits fleuristes indépendants dans toute la ville, vous pouvez donc en trouver un le plus proche possible de l’adresse de livraison. Votre bien-aimé recevra de jolies fleurs fraîches qui n’auront pas le temps de se faner pendant le transport.

Tant que tu commande avant 13h, Floom jure que votre destinataire aura le bouquet dans ses mains à 17 heures – comment est-ce pour le pouvoir des pétales ?

Interflore

Interflore

Fleuriste qui fait plus que des fleurs abondantes, Interflora propose également des cadeaux de luxe dans le cadre de son service de livraison le jour même. Achetez des paquets de chocolat belge, des coffrets cadeaux de champagne et du vin rosé pétillant. Si vous remplissez votre commande avant 15h, vous pouvez bénéficier d’un retour le jour même (sauf le dimanche).

FLOWERBX

FLOWERBX

Des pivoines parfaites, des roses anglaises classiques et de joyeuses célébrations d’œillets sont tous à portée de main le jour même chez les fleuristes de luxe FLOWERBX. La marque Cherry sélectionne les meilleures tiges de plus de 300 variétés saisonnières directement du producteur afin que vos fleurs restent plus fraîches et en fleurs plus longtemps. Commandez avant 13h pour une livraison le jour même à Londres effectuée via une flotte de camionnettes frigorifiques.

Fleuriste

Besoin d’horticulture pressée ? Flowerstation sauve les oublieux avec un service de livraison le jour même sur des grappes sélectionnées. Passez votre commande avant 18h et ils s’occuperont du reste. L’entreprise fabrique également des ballons de célébration et des plantes en pot si vous cherchez quelque chose en plus ou à la place des fleurs que vous avez choisies.

Fleurs comestibles

Pour des paniers sucrés rapides, rendez-vous chez Edible Blooms où vous pouvez vous faire livrer des bouquets de fruits frais et des bouquets de beignets dans la plupart des codes postaux de Londres. Un supplément de 11,95 £ s’applique, mais si vous avez besoin d’un cadeau, stat, ces gars-là pourront vous aider. Attendez-vous à ce que votre livraison soit effectuée avant 17 heures dans la plupart des cas.

Livraison d’alcool le jour même

Boutique Cuvée

Boutique Cuvée

Né des incendies du verrouillage, ce magasin d’alcools en ligne est une excellente escale pour tout, du vin naturel et du mezcal aux cocktails pré-mélangés pour votre prochain barbecue. Les propriétaires, amis de longue date, sont là pour étancher la soif des Londoniens du nord et de l’est grâce à une flotte de coursiers à vélo qui livreront le jour même si vous commandez avant 20h.

Il y a aussi des produits de charcuterie (pensez à Neal’s Yard Dairy, aux chips chics et aux grosses boîtes d’olives farcies aux anchois) pour endiguer votre gueule de bois. Non seulement vous bénéficierez d’un service rapide, mais les débutants pourront également bénéficier de 10 % de réduction sur leur commande initiale.

