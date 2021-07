Meilleures montres connectées TicWatch 2021 | Android Central

Meilleur

Montres connectées TicWatch Android Central 2021

Lorsque vous essayez de trouver la meilleure montre intelligente Android pour vos besoins, vous devez prendre en compte quelques facteurs. Vous constaterez que de nombreux appareils portables fonctionnent sur Wear OS, y compris les montres intelligentes Mobvoi TicWatch. Que vous préfériez robuste ou élégant, simple ou robuste, les options ne manquent pas. Notre préféré de cette marque est le TicWatch Pro 3. C’est cher, mais ce sera de l’argent bien dépensé pour la plupart des utilisateurs. Vous bénéficierez de nombreuses fonctionnalités intelligentes, d’une autonomie de plusieurs jours et d’un magnifique double écran. Si vous n’êtes toujours pas sûr, nous avons rassemblé certaines des meilleures montres intelligentes TicWatch parmi lesquelles vous pouvez choisir.

Meilleur dans l’ensemble : TicWatch Pro 3

Source : Chris Wedel/Android Central

Pendant que vous vous émerveillez devant le TicWatch Pro 3, n’oubliez pas de soulever votre mâchoire du sol. Cette montre intelligente fait vraiment tout avec un nombre généreux de fonctionnalités, une autonomie incroyable et des tonnes d’avantages de suivi de la condition physique. Ce que vous remarquerez probablement en premier, cependant, est l’affichage exceptionnellement brillant. Le TicWatch Pro 3 utilise une technologie d’affichage en couches, ce qui permet de prolonger encore plus la durée de vie de la batterie. Par exemple, le mode quotidien vous permet d’utiliser toutes les fonctionnalités de votre montre, mais vous devrez la recharger tous les soirs. Il existe également un mode étendu, qui vous permet d’utiliser des fonctionnalités essentielles et ne nécessitera une charge que tous les deux jours environ.

En ce qui concerne les fonctionnalités et le suivi, il y a beaucoup de choses à déballer. Pour commencer, vous adorerez disposer de l’assistant Google à commande vocale, des paiements mobiles avec Google Pay, du GPS intégré, de la surveillance de la fréquence cardiaque, du suivi de l’activité/du sommeil, des notifications sur smartphone, etc. Bien que le design soit plus mince et plus léger que les modèles Pro précédents, il est toujours livré dans un boîtier de 47 mm. Cela peut être un peu trop grand pour certains poignets, alors c’est quelque chose à penser. Si vous pouvez supporter le prix élevé, c’est l’une des meilleures montres intelligentes TicWatch.

Avantages:

Performances incroyables Durée de vie de la batterie imbattable Double affichage innovant Snapdragon Wear 4100 Capteurs de santé améliorés

Les inconvénients:

Trop volumineux pour certains poignets Une seule option de couleur Cher

Meilleur dans l’ensemble

Montre intelligente GPS TicWatch Pro 3

Soyez imparable

Rien ne peut vous arrêter lorsque vous disposez des performances rapides du TicWatch Pro 3, de capteurs de santé améliorés et d’un design mince.

Meilleur rapport qualité/prix : TicWatch E3

Source : Chris Wedel/Android Central

L’une des montres les plus récentes de Mobvoi est la Ticwatch E3, qui a beaucoup à offrir. Cela est particulièrement vrai si vous êtes un acheteur à petit budget qui ne veut pas dépenser une fortune pour une montre connectée. Pour commencer, vous obtenez le nouveau chipset Snapdragon Wear 4100 pour des performances incroyables. La conception légère vous semblera familière car elle suit vaguement ce que nous avons vu dans les précédents modèles TicWatch E. Vous obtenez un écran HD de 1,3″ avec une grande lunette autour du cadran de la montre. Ce modèle est compatible avec les bracelets interchangeables de 20 mm et est livré avec une résistance à l’eau IP68 qui convient à la natation en piscine.

Il y a aussi une grande sélection de fonctionnalités de santé/fitness sur le TicWatch E3. Vous disposerez d’un GPS intégré, d’un suivi de l’activité/du sommeil, d’une surveillance de la fréquence cardiaque, d’un suivi de l’oxygène dans le sang, etc. En ce qui concerne les fonctionnalités de la montre intelligente, vous aurez un haut-parleur micro intégré, Google Assistant et NFC pour Google Pay. Outre la lunette volumineuse que vous aimez ou détestez, vous devrez également accepter la durée de vie médiocre de la batterie. Il durera généralement 2 jours avec une seule charge, mais vous pouvez opter pour le mode Essentiel. Cela limitera certaines fonctionnalités pour aider à prolonger la durée de vie de la batterie si nécessaire.

Avantages:

Conception légère Snapdragon Wear 4100 Suivi de la condition physique solide Surveillance de l’oxygène dans le sang

Les inconvénients:

La lunette est un peu encombrante Durée de vie de la batterie médiocre

Meilleure valeur

Montre connectée TicWatch E3

Valeur imbattable

Le TicWatch E3 offre un suivi de la condition physique solide et un design élégant. Plus important encore, vous obtenez des performances ultra-douces.

Meilleur choix de mise à niveau : TicWatch Pro S

Source : Courtney Lynch / Android Central

La version la plus récente de la montre intelligente Mobvoi est la TicWatch Pro S, qui est une version améliorée du TicWatch Pro (2020). Cette montre est idéale pour les fans de la gamme TicWatch Pro et souhaite disposer des derniers appareils portables de la série. Certaines des applications existantes ont été actualisées et il y en a même de nouvelles. Par exemple, TicExercise 3.0 offre désormais un suivi Vo2 Max pendant les courses, un indicateur de plage de fréquence cardiaque amélioré, une interface utilisateur mise à jour, etc. TicBreathe est l’une des nouvelles applications qui suit votre fréquence cardiaque, les changements de stress et la relaxation grâce à des séances de respiration.

La vraie déception avec cette “nouvelle” version est qu’elle utilise un processeur sérieusement obsolète. À présent, vous avez compris que le nouveau processeur Snapdragon Wear 4100 est bel et bien vivant. Après tout, Mobvoi l’a inclus avec le TicWatch Pro 3. Cependant, lancer une montre dite mise à niveau avec un processeur aussi ancien semble contre-productif. Si vous pouvez vivre avec le fait que le TicWatch Pro S n’offrira aucune amélioration des performances, les applications mises à niveau pourraient en valoir la peine.

Avantages:

Durabilité de qualité militaire Bonne autonomie de la batterie Fonctionnalités nouvelles et améliorées

Les inconvénients:

Old Snapdragon Wear 2100 Cher pour ce que c’est Pas très différent de son prédécesseur

Meilleur choix de mise à niveau

TicWatch Pro S

Un peu une mise à niveau

Si vous aimez avoir la dernière montre, vous adorerez la TicWatch Pro S. Elle contient l’essentiel ainsi que de nouvelles applications actualisées.

Idéal pour l’extérieur : TicWatch S2

Source : Android Central

Vous ne trouverez pas de meilleure montre connectée spécialement conçue pour le style de vie en plein air que la TicWatch S2. Après tout, il est doté d’une durabilité certifiée de qualité militaire. Qu’est-ce que cela veut dire exactement? Votre montre sera capable de résister à des variations de température extrêmes, aux chocs, à la poussière et à l’eau. Où que vous alliez, le S2 peut aussi vous accompagner. Il n’y a pas d’aventure trop difficile pour ce modèle. Lorsque vous combinez ce niveau de durabilité avec des capacités de suivi illimitées, y compris des modes sportifs proactifs, une surveillance de la nage et une détection du style de nage, un GPS intégré, un capteur de fréquence cardiaque et un suivi du sommeil, il n’y a pas grand-chose que le S2 ne puisse pas faire .

Les modes sportifs proactifs vous permettent de continuer à votre rythme sans avoir à ralentir et à manipuler votre montre. Il est alimenté par TicMotion, qui est la suite d’algorithmes d’IA propriétaires de Mobvoi. Il détecte de manière proactive vos mouvements, suit vos activités de natation et fournit vos enregistrements de condition physique sans que vous ayez à appuyer ou à faire quoi que ce soit. Allez-y simplement, et il suivra.

Avantages:

Résistance à l’eau 5 ATM Durabilité de qualité militaire Choix de deux couleurs

Les inconvénients:

Manque de NFC Plus cher que E2 La conception robuste est distrayante

Idéal pour l’extérieur

TicWatch S2

Aller dehors

Cette montre suit vos entraînements, votre fréquence cardiaque et fournit des notifications. La durabilité de qualité militaire est également une belle touche.

Idéal pour la mode : TicWatch C2+

Source : Chris Wedel/Android Central

Tout ce que vous avez aimé du TicWatch C2 original est disponible sur le nouveau TicWatch C2+. En fait, vous serez à peine en mesure de faire la différence en regardant les deux dans une comparaison côte à côte. Le design n’a peut-être pas beaucoup changé, mais la mise à niveau que vous obtenez avec cette nouvelle montre est la performance. Vous obtenez deux fois plus de RAM à 1 Go, ce qui fait une différence remarquable dans les performances globales.

Il va probablement sans dire que le TicWatch C2+ et son prédécesseur sont les deux options les plus élégantes de Mobvoi. Si vous voulez faire une déclaration de mode avec votre smartwatch, ce sont les deux montres que vous devriez envisager. Ceux qui veulent également les meilleures performances possibles devraient passer à la TicWatch C2+. Vous profiterez également de nombreux autres avantages tels que le GPS intégré, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi des activités, les paiements mobiles, etc.

Avantages:

Design élégant Profil mince et léger RAM augmentée, meilleures performances

Les inconvénients:

La durée de vie de la batterie n’est pas excellente Plus cher que son prédécesseur

Meilleur pour la mode

Montre intelligente TicWatch C2 Plus 1 Go de RAM

Mise à niveau

Faites passer votre mode au niveau supérieur avec une montre connectée plus performante. Le C2+ est une version améliorée de son prédécesseur.

Meilleur pour LTE : TicWatch Pro 4G/LTE

Source : Android Central

Au fur et à mesure que le temps passe et que la technologie des montres intelligentes devient de plus en plus avancée, nous voyons de plus en plus de dispositifs portables offrir une connectivité LTE. La première (et unique) tentative de Mobvoi est le TicWatch Pro 4G/LTE. Ce n’est pas la montre intelligente la plus récente ou la plus mise à jour, mais c’est la seule à offrir une connectivité LTE. Cela vous permet de rester connecté à tout moment sans avoir à transporter votre téléphone. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est un énorme avantage pour ceux qui passent beaucoup de temps à l’extérieur ou à s’entraîner dans la salle de gym.

Le TicWatch Pro 4G/LTE est bon pour bien plus que de rester connecté. Mobvoi n’a fait aucun compromis en ce qui concerne les fonctionnalités. Ce modèle possède tous les éléments essentiels, y compris un capteur de fréquence cardiaque PPG, un accéléromètre, un gyroscope, une boussole électronique, un capteur de lumière ambiante et un capteur hors corps à faible latence. Vous disposez également d’un microphone et d’un haut-parleur intégrés à la montre, ce qui facilite la prise d’appels et l’utilisation de Google Assistant. Gardez à l’esprit qu’à 45 mm, il s’agit toujours d’une montre assez épaisse. Si vous pensez que le prix vaut la connectivité supplémentaire, cela pourrait être la meilleure option pour vous.

Avantages:

Connectivité LTE GPS, HRM, NFC Micro/haut-parleur Assistant Google

Les inconvénients:

Ancien processeur assez encombrant cher

Idéal pour LTE

TicWatch Pro 4G/LTE

Toujours connecté

À ce prix, vous obtenez de nombreuses fonctionnalités clés de la montre intelligente. Plus important encore, vous disposerez d’une connectivité LTE, de sorte que vous ne manquerez jamais un battement.

Meilleures montres connectées TicWatch : lesquelles devriez-vous acheter ?

De nos jours, le marché des montres connectées regorge d’options. Il peut être difficile de passer au crible toutes les options lorsque vous essayez de trouver une correspondance appropriée. Il existe une multitude de gammes de prix, d’avantages de suivi de la santé/de la forme physique, de fonctionnalités de montre intelligente et de conceptions. Nous pouvons affirmer avec confiance que la collection de montres connectées Mobvoi TicWatch mérite votre attention. Cette gamme impressionnante offre une option idéale pour à peu près tous les types d’amateurs de fitness.

Si nous parlons de favoris, nous visons le TicWatch Pro 3. Il est difficile de se tromper avec son brillant écran économisant la batterie associé à la longue liste de fonctionnalités intelligentes et de capacités de suivi de la condition physique. C’est cher, surtout quand on le compare à certains des autres sur cette liste. Cependant, faites vos recherches et vous constaterez que c’est une bonne affaire compte tenu de tous les avantages et mises à niveau que vous obtenez. La TicWatch Pro 3 est facilement l’une des meilleures montres intelligentes TicWatch que vous pouvez acheter en ce moment.

Peu importe à quoi ressemble votre montre connectée de fitness idéale, vous pouvez probablement trouver une correspondance pour vos besoins sur cette liste. Vous pouvez être assuré que vous serez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs avec l’un de ces modèles TicWatch à votre poignet. Lorsque vous combinez l’une de ces montres intelligentes prometteuses avec l’application TicHealth facile à utiliser, le succès sera au coin de la rue !

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Courtney Lynch est un écrivain indépendant chez Android Central. Elle est obsédée par tout ce qui touche à la santé, au fitness et à la musique. À tout moment, on peut la trouver en train de vérifier les derniers et les meilleurs gadgets tout en caressant son chien et en sirotant un café glacé.

