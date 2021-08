Meilleures montres intelligentes hybrides 2021 | Android Central

Meilleur

Même si nous aimons les fonctionnalités offertes par les meilleures montres intelligentes Android, il est indéniable que les montres traditionnelles non intelligentes ont tendance à être beaucoup plus belles au poignet. Grâce au marché très concurrentiel des appareils portables hybrides, vous avez la possibilité de trouver quelque chose qui ressemble à une montre ordinaire tout en offrant certaines des meilleures fonctionnalités d’une montre intelligente. Si vous pensez que c’est le type de portable que vous recherchez, découvrez ci-dessous quelques-unes des meilleures montres intelligentes hybrides !

Un hybride bien fait : Fossil Men’s Collider Hybrid HR



Fossil est l’une des marques de montres les plus populaires sur le marché et ses modèles hybrides ne font pas exception. Le Fossil Men’s Collider Hybrid HR offre plus de 2 semaines d’autonomie et dispose d’une surveillance de la fréquence cardiaque, d’un suivi d’activité, de notifications sur smartphone et de commandes musicales. Le boîtier de 42 mm est également disponible dans une variété de styles à la mode.

195 $ chez Amazon 195 $ chez Walmart

La vie en or rose : Fossil Carlie Hybrid Smartwatch



Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus féminin et chic, le Fossil Carlie est un excellent choix. Vous aurez accès aux notifications sur smartphone, au suivi des activités, à la définition d’objectifs personnalisés, à la surveillance du sommeil et bien plus encore. Ces montres sont également étanches jusqu’à 50 mètres.

À partir de 112 $ sur Amazon

Idéal pour le fitness : Withings Steel HR Hybrid



La Withings Steel HR est la montre hybride à adopter si le suivi de la condition physique est votre priorité absolue. Il peut surveiller votre fréquence cardiaque, dispose d’un suivi d’activité 24h/24 et 7j/7, d’une surveillance du sommeil et même d’une intégration Alexa. Toutes vos données sont synchronisées avec l’application Health Mate, et en ce qui concerne la durée de vie de la batterie, vous devriez voir jusqu’à 25 jours par charge.

180 $ sur Amazon

Gardez la forme : montre intelligente hybride Garmin Vívomove HR



Une autre excellente montre hybride axée sur le fitness est la Garmin Vívomove HR. Cette montre est capable de surveiller la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, de suivre les activités, de surveiller le stress et d’avoir une autonomie de batterie longue durée qui vous offrira jusqu’à cinq jours en mode intelligent et deux semaines en mode montre.

159 $ chez Amazon 130 $ chez Walmart

Un design audacieux : Fossil Men’s Latitude Hybrid HR



Un autre choix populaire est le Fossil Men’s Latitude Hybrid HR. Cette montre connectée présente un design audacieux dans un boîtier de 50 mm avec des combinaisons de couleurs uniques telles que argent/noir, or/or, bronze/bleu, et plus encore. Vous profiterez de la surveillance de la fréquence cardiaque, du suivi des activités et des notifications.

À partir de 195 $ sur Amazon

Toujours à la mode : Fossil Women’s Monroe Hybrid HR



La montre intelligente Monroe Hybrid HR pour femmes de Fossil est à la fois belle et efficace. Le boîtier en acier inoxydable de 38 mm est disponible en plusieurs finitions. Cette magnifique montre peut durer 2 semaines entre les charges tout en offrant un suivi de l’activité/du sommeil, une surveillance de la fréquence cardiaque, etc.

À partir de 180 $ sur Amazon

Choix de valeur : Withings Move



Enfin et surtout, la Withings Move est la meilleure montre connectée hybride pour les acheteurs à petit budget. Ne vous y trompez pas, cette montre regorge de fonctionnalités, notamment le suivi d’activité 24h/24 et 7j/7, le suivi du sommeil, le GPS connecté, etc. Vous pouvez également compter sur 18 mois d’autonomie. Économisez de l’argent sans sacrifier les fonctionnalités les plus importantes.

70 $ chez Amazon 70 $ chez Best Buy

Soyez fantaisiste : Garmin Vivomove 3S



Cette montre intelligente hybride de luxe de Garmin est fabriquée en acier inoxydable de haute qualité et est disponible dans une variété de couleurs flashy. Cela peut ressembler à rien de plus qu’une montre de fantaisie, mais il y a plus sous la surface. Vous aurez un GPS connecté, une surveillance du sommeil, un suivi de la fréquence cardiaque et jusqu’à cinq jours d’autonomie.

Fossil Collider Hybrid HR pour hommes

Fossil Collider Hybrid HR pour hommes

C’est pour qui?

Ceux qui recherchent une montre élégante dotée de nombreuses fonctionnalités apprécieront la Fossil Men’s Collider Hybrid HR. Ce modèle n’est pas équipé d’un écran tactile, vous naviguerez donc avec les trois boutons latéraux. Il est disponible dans de nombreuses variantes, y compris le brun noir avec un bracelet en cuir, le fumé avec un bracelet en acier inoxydable et l’argent avec un bracelet en silicone noir.

Comme son nom l’indique, vous aurez accès à un capteur de fréquence cardiaque avec cette montre connectée hybride. En dehors de cela, cette montre intelligente Fossil Hybrid HR fournit également un suivi d’activité de base, des notifications sur smartphone et un affichage personnalisable. L’un des avantages les plus attrayants est la durée de vie de la batterie de deux semaines.

Carlie fossile

Carlie fossile

C’est pour qui?

Si vous pensiez que les montres connectées Fossil étaient réservées aux hommes, devinez encore. Cette élégante option en or rose convient à la fois à une journée pleine d’activités et à une soirée pleine de glamour. Il est sûr de dire que vous obtiendrez le meilleur des deux mondes avec la montre intelligente hybride Fossil Carlie.

Vous n’aurez jamais à vous soucier de charger ou d’être limité à une seule bande. Ce modèle offre également tout le suivi d’activité de base que vous attendez d’une montre intelligente hybride. C’est la meilleure montre connectée Fossil pour ceux qui ne veulent pas sacrifier la mode pour la fonction.

Withings Steel RH

Withings Steel RH

C’est pour qui?

Les amateurs de fitness seront entre de bonnes mains avec le Withings Steel HR. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit, y compris la surveillance de la fréquence cardiaque et le GPS connecté qui affiche une carte de votre session avec la distance, l’altitude et l’allure.

L’écran OLED discret vous fournira toutes les données essentielles : pas, distance, calories, fréquence cardiaque, heures d’alarme, etc.

Garmin Vivomove HR

Garmin Vivomove HR

C’est pour qui?

Si vous cherchez à prendre au sérieux votre santé et votre forme physique dans leur ensemble, vous avez peut-être trouvé votre bonheur avec le Garmin Vívomove HR.

En plus du suivi des activités et de la surveillance de la fréquence cardiaque, cette montre propose également des outils de surveillance du bien-être. Vous aurez accès à un suivi du stress toute la journée et à une minuterie de relaxation pour vous aider à gérer le stress. N’oubliez pas qu’il comprend une surveillance avancée du sommeil avec des détails sur le sommeil paradoxal.

Fossil Latitude Hybrid HR pour hommes

Source : Fossile

C’est pour qui?

C’est facilement la meilleure montre connectée hybride pour ceux qui veulent un portable avec un design original qui se démarque de la foule. Le Latitude Hybrid HR de Fossil pour hommes vous permet de contrôler votre musique, de recevoir des notifications de smartphone, de suivre vos activités et bien plus encore.

Que vous achetiez une montre intelligente hybride Fossil pour garder un œil sur vos notifications et les événements de votre calendrier à venir ou que vous souhaitiez suivre votre fréquence cardiaque et vos entraînements, vous pouvez tout faire avec le Latitude Hybrid HR.

Fossil Monroe Hybrid HR pour femmes

Source : Fossile

C’est pour qui?

Il n’est pas surprenant que le Fossil Women’s Monroe Hybrid HR fasse tout ce dont vous avez besoin avec une touche de mode avec un design féminin intemporel. tout comme les autres options Fossil de la liste. C’est idéal pour ceux qui se soucient de l’apparence de leur montre mais qui veulent tout de même des fonctionnalités.

Vous profiterez de plus de 2 semaines d’autonomie de la batterie, d’une surveillance de la fréquence cardiaque, d’un suivi d’activité, de boutons personnalisables et de notifications sur smartphone annoncées avec un léger bourdonnement au poignet. Vous pouvez choisir parmi une gamme de modèles époustouflants, notamment des mailles argentées, des mailles or rose, des mailles dorées ou des cuirs or rose et noir.

Déménagement Withings

Déménagement Withings

C’est pour qui?

Il n’y a aucun moyen de contourner le fait que le Withings Move a pris d’assaut le monde avec tout ce qu’il a à offrir à un prix aussi bas.

Profitez d’un suivi d’activité 24h/24 et 7j/7, d’un suivi du sommeil, d’un réveil intelligent avec une alarme silencieuse, d’un GPS connecté, d’une autonomie de 18 mois et plus encore. Vous pourrez suivre les calories brûlées et la distance parcourue. Vous ne pouvez pas battre toutes ces fonctionnalités lorsqu’elles sont proposées à un prix exceptionnellement abordable.

Garmin Vivomove 3S

Garmin Vivomove 3S

C’est pour qui?

Vous pouvez profiter d’une montre classique tout en ayant un accès secret aux fonctionnalités de la montre connectée. Le Garmin Vivomove 3S vous offre exactement cela. Ce superbe hybride en acier inoxydable a un écran tactile caché qui n’apparaît que lorsque vous en avez besoin. Le 3S est une variante plus petite du Garmin Vivomove Style. Ces deux montres intelligentes hybrides sont respectivement disponibles dans des boîtiers de 39 mm et 42 mm.

En plus d’une autonomie impressionnante de cinq jours, vous avez également accès au GPS connecté, à la surveillance de la fréquence cardiaque, au suivi de l’activité/du sommeil/du stress, etc. Cela peut sembler cher pour un hybride, mais quand on voit les matériaux de haute qualité et la longue liste de fonctionnalités, il est difficile de se plaindre.

Fossil Collider Hybrid HR pour hommes

Vivre le style de vie hybride

Si vous êtes un fan de montres traditionnelles mais que vous souhaitez disposer d’une poignée de fonctionnalités de smartwatch utiles, ne cherchez pas plus loin que le Fossil Men’s Collider Hybrid HR. Vous bénéficiez d’une autonomie de plus de 2 semaines, d’un suivi d’activité, de notifications et d’une surveillance de la fréquence cardiaque.

Montre à la mode

Fossil Monroe Hybrid HR pour femmes

Suivez les bases avec style

Si vous voulez une montre élégante qui a sa juste part de fonctionnalités, optez pour la Fossil Women’s Monroe Hybrid HR. Vous aurez accès au suivi de l’activité et du sommeil, à plusieurs fuseaux horaires, à plus de 2 semaines d’autonomie, et plus encore. Il est également disponible dans de nombreuses couleurs. C’est la meilleure montre connectée hybride pour les femmes passionnées de mode !

Option économique

Déménagement Withings

Déménagement et suivi à un prix raisonnable

Vous n’avez pas besoin de casser votre tirelire pour avoir accès à une montre intelligente hybride dotée de fonctionnalités utiles. Le Withings Move offre un suivi transparent, une synchronisation automatique et un GPS connecté. C’est tout ce dont vous avez besoin et votre portefeuille vous en remerciera.

