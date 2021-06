Meilleures montures Amazon Echo Dot 2021

Meilleur

Comme certains des meilleurs haut-parleurs Alexa autour de l’Echo Dot, c’est un moyen très abordable d’avoir l’assistant intelligent dans votre maison. Mais lorsque vous voulez le ranger, assurez-vous d’avoir l’une des meilleures montures Echo Dot disponibles. Cela permet de désencombrer vos comptoirs et vos surfaces afin que vous puissiez vous tenir au courant des dernières nouvelles, mettre des articles sur votre liste de courses, écouter de la musique, lire des livres audio et bien plus encore sans occuper inutilement de l’espace sur le comptoir. Nous avons rassemblé les meilleures options de montage Echo Dot pour rendre votre maison élégante et bien rangée. Que vous ayez le dernier Echo Dot de 4e génération ou un modèle plus ancien, nous avons ce qu’il vous faut.

Ce support universel est conçu pour être utilisé par tous les Echo Dot fabriqués à ce jour, y compris la 1re génération. Il s’installe sur une prise et fournit un perchoir pour garder votre appareil Alexa à l’écart, de sorte que l’autre moitié de la prise est utilisable. Comme il est si proche de la prise, vous n’aurez pas à vous soucier des câbles disgracieux qui descendent le long de votre mur. Il vient en noir et blanc.

Placez votre 3e génération Echo Dot dans n’importe quel plafond ou mur de votre maison pour une expérience Alexa plus moderne. Ce kit de montage est livré avec une cavité en forme de rondelle, un câble d’extension d’alimentation de 6 pieds et une grille de haut-parleur. Vous pourrez voir les lumières de votre Echo Dot à travers les trous et même appuyer sur les boutons à travers la grille.

Ce support de prise vous permet de garder les câbles laids cachés pour une pièce plus propre. Il a un design élégant qui aura l’air chic dans n’importe quelle chambre, salon ou cuisine. Aucune vis ou clou n’est requis pour l’installation – il suffit de tout brancher en place et ce sera prêt.

Ce support est livré avec une paire de bandes adhésives similaires à celles que vous obtenez avec les crochets de commande. Appliquez les bandes à l’arrière du support et appuyez-le sur votre mur pour un maintien fiable. Cela fonctionnera pour le montage sur votre plafond ou un mur sans avoir besoin de percer des trous.

Parfois, le problème n’est pas l’espace de comptoir, mais le fait que votre Echo Dot n’est pas aussi facilement accessible et ne peut pas être entendu aussi. Ce support réglable à 360 degrés résout ce problème, vous permettant de mieux voir et entendre votre Echo Dot de n’importe quelle direction.

Ce support d’aspect épuré a une astuce astucieuse dans sa manche – vous pouvez enrouler l’excès de cordon derrière le support pour une configuration plus transparente. De plus, si vous préférez ne pas percer le mur en vissant le support, vous pouvez le fixer sur n’importe quelle surface avec les bandes adhésives 3M incluses.

Comme vous pouvez le voir, il existe plusieurs montures différentes, en particulier les Echo Dots de deuxième, troisième et quatrième génération (les montures de 1ère génération sont très rares). Au moment de décider lequel acheter, vous devrez tenir compte du prix, que cela vous dérange ou non de voir les câbles si vous voulez que votre appareil Alexa soit à proximité d’une prise, comment vous voulez le monter exactement. Il existe de nombreuses options, et vous pouvez avoir un mélange dans toute votre maison.

Nous aimons vraiment l’étagère de sortie EchoGear car elle peut contenir n’importe quel point d’écho de génération sorti jusqu’à présent. À moins qu’Amazon ne change radicalement l’apparence de l’Echo Dot, cette monture sera toujours utilisable pour de nombreuses générations à venir. Il aide également à cacher les câbles en se branchant directement sur une prise et gardera votre espace bien rangé. Si vous souhaitez quelque chose qui ne se monte pas autour d’une prise, vous devriez envisager le montage encastré Mount Genie pour la 2e ou la 3e génération. Il vous aide à cacher complètement l’appareil comme un haut-parleur ordinaire dans votre mur ou votre plafond. Super élégant, hein?

