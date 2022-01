Meilleures nouvelles émissions de télévision à diffuser cette semaine sur Netflix, HBO Max et plus

Ryan Haines / Autorité Android

Si vous êtes abonné à HBO Max, vous avez une tonne de nouvelles saisons d’émissions à regarder cette semaine. Il y a aussi quelque chose que le public peut regarder ce week-end sur Netflix et Paramount Plus. Voici un aperçu des meilleures nouvelles émissions de télévision à diffuser cette semaine.

Meilleures nouvelles émissions en streaming

Euphoria Saison 2 (HBO Max – 9 janvier)

Zendaya a connu une excellente année 2021, avec des rôles majeurs dans deux grands films : Dune et Spider-Man : No Way Home. Maintenant, sa célèbre série HBO revient pour une deuxième saison ce dimanche 9 janvier sur le réseau câblé et sur HBO Max. Elle reprend le rôle de Rue Bennett, une adolescente et aussi une toxicomane en convalescence. Comme auparavant, la série jette un regard mûr sur la vie des adolescents à l’époque moderne.

The Righteous Gemstones Saison 2 (HBO Max – 9 janvier)

Cela fait plus de deux ans que la première saison de cette série a fait ses débuts sur HBO. Ce dimanche, nous avons enfin la deuxième saison de cette comédie-satire, centrée sur une famille de télévangélistes plutôt gourmande et matérialiste. Danny McBride a créé et joue dans la série en tant que Jesse Gemstone, tout comme John Goodman en tant que son père Eli, le chef de cette famille. Cherchez beaucoup de commentaires cinglants sur ces prédicateurs télévisés qui semblent toujours avoir besoin de plus d’argent.

Search Party Saison 5 (HBO Max – Disponible maintenant)

Les premiers épisodes de la cinquième et dernière saison de cette série comique culte sont désormais disponibles en streaming sur HBO Max. Alia Shawkat revient une fois de plus en tant que Dory Sief, qui dans la quatrième saison a été kidnappée et détenue contre son gré. Cette dernière saison voit Dory essayer de se rétablir dans un hôpital psychiatrique, et elle croit maintenant qu’elle peut mener l’humanité vers une vie meilleure. Cependant, les amis de Dory pensent qu’elle est folle. Jeff Goldblum a également un rôle récurrent cette saison en tant que gourou de la technologie qui fait équipe avec Dory pour l’aider dans ses efforts.

Hype House Saison 1 (Netflix – 7 janvier)

TikTok ne va pas disparaître. En fait, le réseau de médias sociaux et ses applications aident à créer de nouveaux influenceurs et célébrités qui comptent des millions de followers. Cette nouvelle série Netflix se concentre sur plusieurs de ces influenceurs sociaux adolescents de tous horizons qui vivent ensemble dans la « Hype House », un manoir à Los Angeles. La série jettera un coup d’œil derrière le monde des applications TikTok alors que ces personnes essaient d’augmenter leur nombre d’abonnés ; L’émission se penchera également sur leur vie personnelle.

Star Trek Prodigy Saison 1 (Paramount Plus – Débuts de nouveaux épisodes le jeudi)

Après une course de cinq semaines à l’automne 2021, cette série animée se déroulant dans l’univers principal de Star Trek revient cette semaine à Paramount Plus pour une autre séquence de cinq semaines. C’est peut-être le meilleur des nombreuses nouvelles séries Trek qui ont fait leurs débuts sur le service au cours des dernières années. Pour récapituler : un groupe de jeunes extraterrestres s’échappe d’une planète minière dans le quadrant Delta, grâce à la découverte d’un vaisseau abandonné de la Fédération. Ils obtiennent de l’aide d’une représentation holographique de l’IA du capitaine Janway de Star Trek: Voyager.

The Amazing Race Saison 33 (Paramount Plus – Débuts de nouveaux épisodes jeudi)

Voici une autre émission populaire qui est en pause depuis plus de deux ans. Maintenant, vous pouvez enfin regarder de nouveaux épisodes de cette série de compétitions de téléréalité sur Paramount Plus tous les jeudis après ses débuts sur CBS. Les premiers épisodes de la nouvelle saison montreront à nouveau un groupe d’équipes de deux personnes faisant le tour du monde et essayant de terminer des défis en cours de route, afin de terminer premier à la fin pour gagner 1 million de dollars. Cependant, vous pouvez voir quelques différences après le troisième épisode, car il a été filmé juste avant que Covid-19 ne commence à fermer le monde au début de 2020. L’émission a pris une pause de 19 mois (ou « pit stop » si vous voulez), mais la saison s’est finalement terminée selon de nouvelles règles.

