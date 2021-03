Meilleures œuvres de Bach: 10 pièces essentielles du grand compositeur

Johann Sebastian Bach (31 mars 1685 – 28 juillet 1750) serait probablement étonné de sa réputation comme l’un des plus grands compositeurs – peut-être le plus grand compositeur – de tous les temps. À son époque, il était principalement célèbre pour ses compétences en clavier, et une grande partie de son temps était consacré à écrire pour les églises où il travaillait. Pourtant, en ce qui concerne la qualité de son travail, il a produit plus de bijoux que Bvlgari. Faites défiler vers le bas pour découvrir notre sélection des 10 meilleures œuvres de Bach présentant l’incroyable gamme du compositeur.

Écoutez le meilleur de Bach sur Apple Music et Spotify et faites défiler vers le bas pour découvrir notre sélection des 10 meilleures œuvres de Bach.

Recevez les dernières nouvelles classiques directement dans votre boîte de réception!

Meilleures oeuvres de Bach: 10 pièces essentielles du grand compositeur Brandenburg Concertos

De nombreux compositeurs baroques ont écrit des dizaines, voire des centaines, de concertos, mais Bach a réussi à résumer tout le genre avec seulement six, chacun présentant un line-up différent de solistes avec un large éventail d’ambiances et même de structures (choquant à une époque où les concertos étaient censés avoir trois mouvements: rapide-lent-rapide). Alors nous sautons des hauteurs vertigineuses de l’écriture de trompette étrangement difficile qui colore la seconde Concerto de Brandebourg, au n ° 6, qui tire ses teintes sombres du manque de violons. Et, pour une pure virtuosité, essayez le brillant N ° 5 dans lequel flûte, violon et clavecin volent la vedette.

Quatre suites orchestrales

Parallèlement au concerto, l’autre genre en vogue à l’époque de Bach était la suite orchestrale (ou «ouverture» comme il l’appelait). Alors que le concerto est issu d’une tradition italienne, la suite est à l’origine une séquence de danses françaises. Alors que les quatre de Bach ont une sorte de noblesse courtoise au-delà de cela, ils varient énormément: de la gracieuse séquence de danses du Premier; via la « Badinerie » accrocheuse pour flûte qui termine la seconde; à l’ouverture des trompettes et des tambours de la Troisième; et enfin la grandeur enivrante de la Quatrième, facilement l’une des meilleures œuvres de Bach, rivalisant avec les créations les plus opulentes de Haendel en termes de pure pompe.

Passion selon saint Matthieu

Les passions sont des œuvres chorales de grande envergure racontant la souffrance et la mort du Christ, et aucune n’est plus belle que celles de Bach, dont deux nous sont parvenues: la St-Jean et le Saint Matthieu. Ce dernier est l’une des grandes icônes de la musique, mais après la mort de Bach, il n’a pas été interprété pendant près de 80 ans jusqu’à ce qu’un jeune Félix Mendelssohn l’a réintroduit dans le monde. Sa combinaison d’échelle, de solennité et d’humanité touchante (résumée dans l’air gravement douloureux ‘Erbarme Dich’ pour alto et violon) lui confère un attrait durable qui captive les croyants et les non-croyants.

Cantate n ° 21

Les cantates de Bach (près de 200 sacrées et une bonne poignée de laïques survivent) sont d’autant plus remarquables quand on pense qu’il s’agissait de véritables trucs de pain et de beurre, produits pour les offices religieux chaque semaine. Cela signifiait qu’ils devaient être exécutables sans trop de répétitions; alors soit la congrégation a enduré un joli jeu de corde, soit les musiciens de Bach étaient hors du commun, car ils sont loin d’être faciles. La cantate n ° 21 est l’une des plus belles. Son texte est un sujet populaire dans la tradition luthérienne: «Dieu m’a-t-il abandonné? Ouf, non, il ne l’a pas fait. C’est d’une ampleur inhabituelle et, parmi les meilleures œuvres de Bach, démontre que personne n’exprime l’angoisse plus délicieusement que Bach.

Fantaisie d’orgue et fugue en sol mineur, BWV542

Bach était particulièrement admiré pour ses talents de clavier, notamment son talent pour l’improvisation; une grande partie de sa musique d’orgue a probablement commencé sa vie comme ça – un doodle s’est transformé en quelque chose de puissant. Laissant de côté l’œuvre pour orgue la plus célèbre de toutes, la Toccata et la Fugue en ré mineur (dont certains doutent du tout de Bach), l’une des œuvres les plus brillantes est sa Fantaisie et Fugue en sol mineur. Le Fantasia fluide a une beauté angulaire et une humeur sombre qui vient du goût de Bach pour la dissonance croquante, tandis que la Fugue est un tour de force qui se développe jusqu’à un point culminant tremblant de firmament.

Le clavier bien tempéré – Le 48

Bach n’était pas simplement l’un des plus grands génies de la composition de l’histoire; il était également un père de famille dévoué et écrivait fréquemment de la musique pour clavier comme outil pédagogique pour ses nombreux enfants. Le Clavier bien tempéré est un ensemble de préludes et de fugues dans les 24 touches majeures et mineures (48 œuvres en tout). Si cela semble un peu sec, rappelez-vous simplement que nous parlons de Bach. Les 48 sont aussi captivants à écouter qu’à jouer, gagnant leur place parmi les meilleures œuvres de Bach. Et, étant donné que cette musique n’a jamais été destinée à un public, il n’est pas surprenant qu’il y ait un sentiment d’intimité même dans les morceaux les plus longs et les plus grandioses.

Variations Goldberg

En fin de compte, avec Bach, vous pouvez passer des siècles à essayer d’analyser pourquoi sa musique est si fascinante à l’infini ou, comme avec le Variations Goldberg (prétendument écrit pour apaiser un noble insomniaque à dormir), vous pouvez simplement en profiter. Conçu pour le clavecin, mais tout aussi revendiqué avec enthousiasme par les pianistes, il se compose d’un thème lyrique avec 30 variations, d’une durée d’environ une heure. Bach met le thème à travers une myriade de permutations d’humeur et de vitesse, et lorsque le thème revient sans fioriture à la fin, le sentiment d’un voyage mémorable est complet.

Six suites pour violoncelle

Bien qu’il soit assez facile pour le clavier de se tenir seul, les instruments à cordes ont plus de mal à le faire. Les suites pour violoncelle solo de Bach sont extrêmement difficiles, notamment parce qu’il était déterminé à rendre l’instrument autonome. Ils ont disparu pendant des années du répertoire, pour être redécouverts et célébrés par la suite lorsque le grand violoncelliste catalan Pablo Casals a commencé à les jouer, prouvant qu’ils n’étaient pas, comme certains le pensaient auparavant, de simples études. Depuis, les suites ont intimidé les joueurs et ravi le public. Ils transforment le violoncelle en un véritable orchestre, et vont du n ° 1 glorieusement affirmatif, en passant par l’introspection du n ° 2, au brillant sixième de haut vol.

Sonates et partitas pour violon

Les violonistes n’ont pas à envier les Suites pour violoncelle, puisque Bach leur a laissé une œuvre solo équivalente: les Sonates et Partitas. La plus célèbre d’entre elles est la «D Minor Partita», avec sa finale diabolique et épique «Chaconne», dans laquelle un thème simple est varié pas moins de 64 fois, avec un effet émotionnel extraordinaire. Tout aussi efficace est le «E Major Partita», qui danse avec un esprit irrépressible rarement menacé pendant les mouvements restants. L’auditeur ne désire jamais un accompagnement avec aucune de ces pièces, car le violon est placé sous les projecteurs de manière si convaincante.

Concerto en ré mineur pour deux violons

Bach n’a pas laissé beaucoup de concertos en solo, mais celui-ci est un joyau, facilement là-haut avec les meilleures œuvres de Bach de tous les temps. Mettant en vedette deux violonistes avec un simple accompagnement à cordes et clavecin, il est particulièrement apprécié pour son mouvement lent rhapsodique (pillé sans vergogne par une myriade de réalisateurs pour des moments de grande émotion), dans lequel les deux solistes s’entrelacent de manière confiante, ressemblant plus à des chanteurs qu’à des instrumentistes. . Cela contraste avec les mouvements extérieurs énergiques dans lesquels les deux joueurs se déclenchent avec brio. Rien d’étonnant à ce que les grands violonistes de l’histoire se soient associés pour ce double acte irrésistible.

Découvrez plus de nos meilleures œuvres de compositeur.

Voulez-vous être le premier à entendre les dernières nouvelles du monde classique? Suivez uDiscover Classical sur Facebook et Twitter.