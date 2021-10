Franz Liszt (22 octobre 1811 – 31 juillet 1886) était un pianiste virtuose hongrois et l’un des compositeurs les plus importants de l’époque romantique. Il est surtout connu pour ses compositions virtuoses pour piano qui sont parmi les plus exigeantes techniquement du répertoire. Liszt était un ami de nombreux compositeurs importants de son temps, y compris Frédéric Chopin, Hector Berlioz, Camille Saint-Saëns, et Richard Wagner. L’influence la plus décisive, cependant, est venue du violoniste virtuose Nicolò Paganini qui l’a inspiré à devenir le plus grand pianiste de son époque et à pousser la technique du piano à travers des difficultés jusque-là inimaginables pour atteindre un nouvel éclat et de nouvelles sonorités. Liszt a réalisé de superbes transcriptions pour piano de symphonies, d’opéras et de grandes œuvres orchestrales d’autres compositeurs, notamment Beethoven, Berlioz, Mozart et Wagner. Il a également composé et interprété de la musique orchestrale, y compris des poèmes symphoniques. Ses œuvres pour piano, dont les Études, les Rhapsodies hongroises et les Valses de Méphisto, sont de brillantes pièces maîtresses exigeant à la fois compétence technique et expressivité. La Sonate pour piano en si mineur (1853) est généralement reconnue comme le chef-d’œuvre de Liszt et est un modèle de sa technique de transformation thématique qui est également prédominante dans les poèmes symphoniques. Faites défiler vers le bas pour découvrir notre sélection des meilleures œuvres de Liszt avec 10 chefs-d’œuvre du grand compositeur.

Meilleures œuvres de Liszt : 10 pièces essentielles du grand compositeur

Études transcendantales, nos 1-12

Les Études transcendantales sont un ensemble de douze compositions très variées et techniquement exigeantes qui ont poussé les pianos (et les pianistes !) contemporains à leurs limites. Ils couvrent un large éventail d’ambiances et nécessitent la maîtrise d’une variété de techniques virtuoses. La troisième et dernière version des Études transcendantales a été publiée en 1852 et dédiée au pianiste et compositeur Carl Czerny, professeur de piano de Liszt, qui était également un compositeur prolifique d’études.

Rhapsodies hongroises nos 1-19

Les Rhapsodies hongroises sont un ensemble de 19 pièces pour piano basées sur des thèmes folkloriques hongrois et connues pour leur difficulté. Liszt a également arrangé des versions pour orchestre, duo avec piano et trio avec piano. Liszt a incorporé de nombreux thèmes qu’il a entendus dans sa Hongrie occidentale natale, qu’il croyait être de la musique folklorique, bien que beaucoup soient en fait des airs écrits par des membres de la classe moyenne supérieure hongroise souvent joués par des groupes roms (tsiganes). Liszt a incorporé un certain nombre d’effets uniques au son des groupes tsiganes dans les pièces pour piano, notamment le tintement du cymbalum et des rythmes syncopés.

Rhapsodies hongroises nos 1-6

Les Rhapsodies hongroises nos 1 à 6 comptent parmi les œuvres orchestrales les plus extraverties et les plus populaires de Liszt. Les Rhapsodies sont basées sur des thèmes folkloriques hongrois et, dans leur forme originale pour piano, se distinguent par leur difficulté. La Rhapsodie hongroise n° 2 en ut dièse mineur est de loin la plus célèbre de la série. Dans les arrangements originaux pour piano solo et orchestre, la composition a été largement utilisée dans les dessins animés et ses thèmes ont également servi de base à plusieurs chansons populaires.

Télécabine de la Lugubre

La Lugubre Gondola (The Black Gondola) est l’une des meilleures pièces tardives de Liszt. La pièce profondément introspective a d’abord été inspirée par une prémonition que Liszt avait de la mort de Wagner à Venise en 1882 en réponse aux visions saisissantes des gondoles funéraires sur les lagunes de Venise. Wagner, le gendre vénéré de Liszt, a été transporté à sa dernière demeure lors d’une telle procession en février 1883, moins de deux mois après que Liszt ait composé l’œuvre.

Valse Méphisto n°1

Mephisto Waltz No. 1 est la plus populaire des quatre Mephisto Waltzes composées par Liszt. Les Valses portent le nom du diable, Méphisto, dans la légende allemande de Faust. Le style musical virtuose de Liszt est brillamment exposé dans ces pièces qui reflètent également sa fascination pour le diable et la musique à programme.

Sonate pour piano en si mineur

La Sonate pour piano en si mineur est généralement reconnue comme le chef-d’œuvre de Liszt et est un modèle de sa technique musicale de transformation thématique. Cette vaste sonate en un seul mouvement pour piano seul exige le maximum de l’interprète musicalement et techniquement et est l’une des meilleures œuvres de Liszt. Liszt a dédié sa Sonate à Robert Schumann en échange de la dédicace par Schumann de sa Fantaisie en ut majeur, op. 17, à Liszt.

Une symphonie de Faust

A Faust Symphony In Three Character Pictures a été inspiré par le drame Faust de Goethe. Liszt ne tente pas de raconter l’histoire de Faust mais crée des portraits musicaux des trois personnages principaux. Il a développé sa technique musicale de transformation thématique dans laquelle une idée musicale est développée en subissant divers changements. Hector Berlioz vient de composer La Damnation de Faust qu’il dédie à Liszt et Liszt lui rend la pareille en dédiant sa symphonie à Berlioz.

Concerto pour piano n°1

Franz Liszt a composé son Concerto pour piano n°1 en mi bémol majeur sur une période de 26 ans. Il écrivit les thèmes principaux de son premier concerto pour piano en 1830, alors qu’il avait dix-neuf ans. Le puissant motif d’ouverture contient les éléments essentiels à partir desquels tous les thèmes ultérieurs sont dérivés. Les trois mouvements du concerto s’unissent harmonieusement en une seule structure à grande échelle.

Concerto pour piano n°2

Le Concerto pour piano n° 2 en la majeur de Liszt se compose d’un seul long mouvement, divisé en six sections, ce qui a incité certains musicologues à le considérer comme un poème symphonique avec piano. Comme le Concerto pour piano n° 1, l’ensemble de ce concerto dérive de sa mélodie d’ouverture qui se transforme tout au long de la pièce.

Totentanz

Des scènes horribles pendant l’épidémie de choléra à Paris en 1832 ont inspiré Liszt à utiliser la mélodie de plain-chant grégorienne Dies Irae dans un certain nombre d’œuvres, notamment dans Totentanz (Danse de la mort) pour piano et orchestre. Comme il est basé sur du matériel grégorien, le Totentanz de Liszt contient des passages médiévaux avec un contrepoint canonique, mais l’aspect le plus innovant de l’arrangement est la partie de piano extrêmement moderne et percussive.

