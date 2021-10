Ralph Vaughan Williams (12 octobre 1872 – 26 août 1958) est un modèle de dualité : synthèse parfaite de l’ancien et du nouveau, de la tradition et de l’innovation, de la lumière et de l’obscurité. Son style de composition néo-nationaliste est distinctement et uniquement Vaughan Williamsian, et pourtant résonne profondément comme un symbole de l’anglais. Son mélange innovant de modernisme musical est enraciné dans le passé, s’inspirant fortement des traditions de la musique chorale anglaise et imprégné des sonorités rustiques de la musique folk. Avec une vie et une carrière tissées entre deux guerres mondiales, sa musique peut être aussi festive et joyeuse que sombre et tumultueuse. Faites défiler vers le bas pour découvrir le monde sonore sublime du meilleur compositeur britannique avec notre sélection des meilleures œuvres de Vaughan Williams.

Meilleures œuvres de Vaughan Williams: 10 pièces essentielles

10 : Au pays des marais (1907)

L’une des premières compositions de Vaughan Williams, In the Fen Country est un magnifique poème symphonique orchestral évocateur, peignant le paysage sombre d’un marais dense. Bien qu’il s’agisse de l’une de ses premières œuvres, les débuts de son style de composition unique sont déjà évidents. La partition dépeint sans effort des espaces ouverts sauvages dans des couleurs vives et une orchestration atmosphérique, rappelant l’impressionnisme français. En 1907, Vaughan Williams collectionnait des chansons folkloriques depuis plusieurs années ; l’importance de cette œuvre se manifeste déjà dans Fen Country, avec des touches de modalité et des allusions chatoyantes à des airs folkloriques.

9 : Pastorale sombre (orch. David Matthews, 2010)

Cette belle pièce pour orchestre et violoncelle est basée sur un fragment survivant du Concerto pour violoncelle de Vaughan Williams (1942). Le concerto original n’a jamais été complètement achevé, et c’est grâce à David Matthews, en collaboration avec la fondation RVW, que nous pouvons vivre cette œuvre merveilleuse et élégiaque comme une pièce à part entière. En 2010, Dark Pastoral a été créé au bal des finissants de la BBC à Londres, interprété par Steven Isserlis, et fait maintenant partie du catalogue de Vaughan Williams.

8 : Fantaisie sur un thème de Thomas Tallis (1910)

Vaughan Williams était un maître de la réincarnation et s’est souvent inspiré du passé lointain pour exercer une influence créative. Tallis était un compositeur anglais du XVIe siècle et le thème de la fantaisie de Vaughan Williams a été écrit à l’origine pour une mise en musique d’un psaume, composé à l’origine en 1567. Vaughan Williams réinvente ingénieusement ce thème comme une pièce pour orchestre à cordes, tout en préservant ses qualités intrinsèques de la Renaissance. . Ce bel équilibre entre l’ancien et le nouveau aboutit non seulement à l’une des meilleures œuvres de Vaughan Williams, mais démontre véritablement son génie de la composition.

7 : La marche du pèlerin (1951)

Pilgrim’s Progress représente une autre dichotomie chez Vaughan Williams : un athée autoproclamé avec un intérêt profond et constant pour le christianisme et la spiritualité sacrée. En effet, il a qualifié cette œuvre de « moralité » plutôt que d’opéra : le livret associe une partition complexe et convaincante à l’allégorie éponyme de 1678 de John Bunyan, à des extraits de la Bible et à des vers écrits par la femme de Vaughan William, Ursula. Depuis l’accueil mitigé de sa première en 1951, Pilgrim’s Progress a divisé les opinions. Cependant, des représentations plus récentes ont tenté de réhabiliter et de moderniser la production, gagnant sa place en tant que chef-d’œuvre de l’opéra du 20e siècle.

6 : Suite de chansons folkloriques anglaises (1924)

L’amour de Vaughan Williams pour la musique folk imprègne chaque recoin de son répertoire ; en particulier, English Folk Song Suite, l’une de ses meilleures œuvres, est une célébration du patrimoine folklorique comprenant des chansons telles que Seventeen Come Sunday, My Bonny Boy et Folk Songs from Somerset. Cette charmante suite a été composée pour un orchestre militaire, mais est largement jouée aujourd’hui sous sa forme entièrement orchestrée. Les chansons folkloriques réincarnées dansent sur cette partition, vivantes avec le cœur et l’âme qui caractérisent tant le travail de Vaughan Williams.

5 : Symphonie n° 1 ‘Sea Symphony’ (1910)

Les neuf symphonies de Ralph Vaughan William sont toutes, à leur manière, des pièces remarquables dans un portfolio prolifique. La première symphonie est une partition épaisse et brillante, remplie de l’idiome somptueux et folklorique de Vaughan Williams que nous connaissons et aimons, mais à une échelle immense. Les vastes forces d’exécution comprennent un orchestre complet et un chœur de masse avec des solistes individuels. Écrit après que le compositeur a étudié l’orchestration à Paris avec Effilochage, le « Sea Symphony » est magnifiquement orchestré pour imiter la puissance pure de l’océan, avec une masse de cordes tourbillonnantes et gonflées, de cuivres épiques et de percussions dramatiques. Le chœur ouvre le premier mouvement de façon spectaculaire en s’écriant : « Voici la mer ! »

4: Cinq chansons mystiques (1911)

Les œuvres vocales de Vaughan Williams sont toujours particulièrement spéciales. Cinq chansons mystiques pour baryton, chœur et orchestre sont basées sur des poèmes sacrés de George Herbert. Chaque chanson a son propre caractère et son propre sentiment : « Easter » est joyeux et exultant, « I Got Me Flowers » a une qualité plus douce et plus éthérée, tandis que les mouvements finaux « The Call » et « Antiphon » ont plus un caractère hymnal et festif. sentir pour eux. Envoûtant tout simplement.

3: Fantaisie sur ‘Greensleeves’ (1928)

Encore une fois, l’historique se heurte au contemporain dans l’étonnante adaptation de Vaughan William de la célèbre chanson « Greensleeves ». Écrit à l’origine pour l’opéra Sir John in Love, mais maintenant interprété comme une pièce de concert à part entière, Vaughan Williams fait revivre le style de polyphonie Tudor qu’il vénérait tant aux côtés des airs folkloriques « Greensleeves » et « Lovely Joan », enfermés dans son style musical scintillant et vibrant de signature. Il y a une qualité paisible et sereine dans cette partition, mais elle est imprégnée d’un esprit fort et patriotique.

2 : Cinq variantes de « Dives et Lazare » (1938)

Une mise en scène exquise et poignante de l’air folklorique ‘Dives and Lazarus’. Le lyrisme ample monte et descend doucement avec des touches sensibles de modalité et des heurts doux de tonalités lointaines, se transformant en une éventuelle effusion d’émotion sans retenue et sans limite. Dives and Lazarus, l’une des meilleures œuvres de Vaughan Williams, a été jouée lors des funérailles du compositeur en 1958 en hommage à son amour de la chanson folklorique ; cela rend une pièce aussi glorieuse encore plus poignante.

1: L’Alouette Ascendante (1914)

Est-ce qu’un morceau de musique, encore une fois, sera près de capturer le cœur d’une nation entière comme L’alouette ascendante? La « romance pastorale » de Vaughan Williams pour violon solo et orchestre a été élue meilleure pièce musicale du Hall of Fame de Classic FM, le plus grand sondage au monde sur les goûts de la musique classique, pour la onzième fois en 2021 – avec sa qualité pastorale idyllique et sereine , solo de violon mélodieux et traces de modalité rustique, on comprend aisément pourquoi. Bien que The Lark Ascending ait été écrit avant la Première Guerre mondiale, la première a été reportée à 1921. À cette époque, The Lark Ascending était devenu plus qu’un morceau exquis de musique néo-nationaliste : il offrait une fenêtre sur la Grande-Bretagne d’avant-guerre. C’est peut-être pourquoi il a résonné, et continue de résonner, auprès du public d’après-guerre. Comme l’a si bien dit Vaughan Williams : « L’art de la musique est avant tout l’expression de l’âme de la nation ».

