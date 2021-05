Sir Edward Elgar (2 juin 1857 – 23 février 1934) était l’un des plus grands compositeurs britanniques et l’un des principaux compositeurs européens de sa génération. Bien qu’Elgar soit souvent considéré comme un compositeur typiquement anglais, la plupart de ses influences musicales n’étaient pas d’Angleterre mais d’Europe continentale. Les meilleures œuvres d’Elgar comprennent Variations de l’énigme, The Dream Of Gerontius, the Pomp and Circumstances Marches, concertos pour violon et violoncelle et deux symphonies.

Elgar était en grande partie un autodidacte en tant que musicien et compositeur et se sentait comme un étranger, non seulement dans les cercles musicaux dominés par les universitaires, mais aussi socialement. Il a lutté pour atteindre le succès jusqu’à la quarantaine quand, après une série d’œuvres à succès modéré, ses Variations Enigma, composées entre octobre 1898 et février 1899, ont marqué sa percée en tant que compositeur d’importance nationale. Sa réputation se consolide l’année suivante avec l’oratorio The Dream Of Gerontius considéré comme l’une des plus grandes pièces chorales anglaises de tous les temps. Elgar a obtenu une reconnaissance nationale encore plus grande pour ses marches Pomp and Circumstance – la première d’entre elles comprend “ Land of Hope and Glory ” qui est devenue un hymne national anglais non officiel. Son dernier chef-d’œuvre est le Concerto pour violoncelle, achevé en juin 1919. Après la mort de sa femme en 1920, il prend une retraite virtuelle, mais il travaille sur une troisième symphonie, un concerto pour piano et un opéra à sa mort en 1934.

Meilleures œuvres d’Elgar : 10 pièces essentielles du grand compositeur Salut d’Amour

Edward Elgar a composé Salut d’Amour, l’une de ses œuvres les plus connues, en 1888 lorsqu’il a eu une relation amoureuse avec Caroline Alice Roberts et il lui a offert la pièce en cadeau de fiançailles. La dédicace était en français : « à Carice » – « Carice » était une combinaison des prénoms de sa fiancée, Caroline Alice, et du prénom donné à leur fille née deux ans plus tard.

Sérénade pour cordes

La Sérénade pour cordes d’Elgar est une pièce pour orchestre à cordes en trois mouvements courts et l’une des meilleures pièces du compositeur. Écrit et joué pour la première fois en 1892, il était dédié au facteur d’orgues et musicien amateur passionné Edward W Whinfield. C’était censément le premier des travaux d’Elgar qu’il s’est déclaré satisfait. L’œuvre reste parmi les plus jouées de toute sa musique.

Variations de l’énigme

Ce sont les Variations Enigma d’Elgar, composées entre octobre 1898 et février 1899, qui ont catapulté le compositeur vers une renommée internationale relativement tard dans sa vie, alors qu’il était au début de la quarantaine. Le thème énigmatique est compris comme une mélodie célèbre qui, si elle était jouée avec les Variations Enigma, s’adapterait parfaitement et de nombreuses suggestions ont été faites concernant l’identité du thème caché. La plus connue des Variations est le n° 9, « Nimrod », un portrait musical de l’éditeur et ami d’Elgar, August Jaeger.

Photos de la mer

Sea Pictures est un cycle de chansons composé de cinq chansons, basées sur cinq poèmes d’auteurs différents, sur la mer, dont une de l’épouse d’Elgar, Alice. Elgar a composé Sea Pictures en 1899, suite au succès de ses Variations Enigma, pour la célèbre contralto Clara Butt, qui a donné la première déguisée en sirène ! C’est le seul cycle de chansons qu’Elgar a écrit pour voix et orchestre.

Le rêve de Gérontius

The Dream Of Gerontius, composé en 1900, est largement considéré comme la meilleure œuvre chorale d’Elgar et certains la considèrent comme son chef-d’œuvre. L’œuvre est basée sur un poème victorien du cardinal John Henry Newman qui raconte l’histoire du voyage de l’âme d’un homme pieux de son lit de mort à son jugement devant Dieu et à son installation au purgatoire. À la dernière page du manuscrit, Elgar a écrit « c’est le meilleur de moi » et l’œuvre est considérée comme l’un des plus grands oratorios.

Marches de pompe et de circonstance

Les Pomp and Circumstance Marches sont une série de cinq marches (une sixième était prévue mais jamais achevée) pour orchestre composées entre 1901 et 1930. Les marches ont été composées sur une période de près de trente ans et comprennent certaines des œuvres les plus connues d’Elgar. Chaque marche est dédiée à un ami particulièrement proche. Le premier de la série, en ré majeur, est le plus célèbre et comprend « Land of Hope and Glory » qui est devenu un hymne national anglais non officiel.

Symphonie n ° 1

La Symphonie n° 1 en lab majeur d’Elgar a été saluée comme la meilleure symphonie britannique jamais écrite lors de ses débuts en 1908. La symphonie a été un succès immédiat et près de 100 représentations ont été données dans le monde en un an. La Symphonie n° 1 reste un standard du répertoire classique et est encore jouée régulièrement aujourd’hui. Elgar a expliqué: “Il n’y a pas de programme au-delà d’une vaste expérience de la vie humaine avec une grande charité (amour) et un espoir massif dans l’avenir.”

Concerto pour violon

Concerto pour violon d’Elgar, l’une de ses meilleures œuvres, a été composée pour le violoniste Fritz Kreisler, considéré comme l’un des plus grands violonistes de tous les temps. Kreisler a donné la première, qu’Elgar a dirigée, à Londres en 1910. Elgar était un autocritique sévère mais avait une très haute opinion de ce travail et a admis: «C’est bien! Terriblement émotif ! Trop émotif, mais j’adore ça. Le concerto est dédié à Kreisler mais Elgar a écrit une inscription en espagnol, «Aqui está encerrada el alma de…» («Ici est consacrée l’âme de…»), une citation du roman Gil Blas d’Alain-René Lesage, et plusieurs des noms ont été proposés pour correspondre à l’inscription mystérieuse.

Symphonie n°2

La Symphonie n° 2 d’Elgar, achevée en 1911, était officiellement dédiée à la mémoire du roi Édouard VII, décédé en mai 1910, mais de nombreux chercheurs pensent que son amie proche Alice Stuart Wortley, avec qui il aurait eu une liaison amoureuse, était l’inspiration. Bien que relativement bien accueillie, la Symphonie n° 2 n’a pas eu le succès immédiat des œuvres antérieures et Elgar s’est plaint que le public « était assis là comme des cochons en peluche ». Ce n’est qu’après la Première Guerre mondiale que la Symphonie n° 2 a été pleinement appréciée et elle est maintenant acclamée au moins autant que sa Première Symphonie.

Concerto pour violoncelle

Edward Elgar a composé son Concerto pour violoncelle en mi mineur, l’une de ses meilleures œuvres, au lendemain de la Première Guerre mondiale et un profond sentiment de mélancolie imprègne l’œuvre. La première exécution du Concerto pour violoncelle d’Elgar en 1919, sous la baguette du compositeur avec Felix Salmond comme soliste, fut un désastre en raison d’un temps de répétition insuffisant. L’œuvre n’a connu une grande popularité que dans les années 1960, lorsque l’enregistrement par Jacqueline du Pré du chef-d’œuvre mélancolique d’Elgar a attiré l’imagination du public. Le Concerto pour violoncelle fut la dernière œuvre majeure d’Elgar et au cours des 15 dernières années de sa vie, il écrivit très peu.

