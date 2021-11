Meilleures offres AirPods bon marché pour novembre 2021

C’est la saison des remises AirPods à gogo. La semaine dernière, Apple a finalement lancé sa troisième génération d’AirPods, introduisant une nouvelle gamme d’AirPods et faisant passer le prix de départ des AirPods d’entrée de gamme de deuxième génération de 159 $ à 129 $. Le Black Friday et le Cyber ​​Monday sont également à nos portes, ce qui signifie que de nombreux détaillants commencent également à réduire les AirPods Pro, les AirPods Max et même le modèle de troisième génération susmentionné.

Même si loin avant les vacances de magasinage, il existe des remises importantes sur les AirPods de deuxième génération ainsi que sur les AirPods Pro et Max plus chers, qui offrent une suppression du bruit et une meilleure qualité sonore que le modèle standard.

Ici, nous passerons en revue les meilleures offres disponibles sur les AirPods d’entrée de gamme, les AirPods Pro, les AirPods de troisième génération et les AirPods Max.

En un coup d’œil

Modèle Prix catalogue Prix de vente Détaillants Modèle Prix catalogue Prix de vente Détaillants AirPods (deuxième génération) avec étui de recharge filaire 160 $ ​​119 $ Amazon Best Buy AirPods (deuxième génération) avec étui de recharge sans fil 199 $ 150 $ Amazon Walmart AirPods (troisième génération) 179 $ 175 $ Amazon AirPods Pro (modèle 2021) 249 $ 190 $ Amazon Walmart AirPods Pro (modèle d’origine) 249 $ 175 $ Amazon AirPods Max 549 $ 479 $ Amazon Best Buy

Les meilleures offres AirPods d’entrée de gamme (deuxième génération)

Une fois 159 $, Apple a récemment abaissé le prix catalogue des AirPod de deuxième génération – maintenant le modèle d’entrée de gamme – à 129 $. De plus, il ne vend que le modèle avec un boîtier de charge filaire, qui se charge via un câble Lightning standard. Ce qui est génial, cependant, c’est que cette version est fréquemment remise, vous pouvez donc l’acheter pour encore moins. À l’heure actuelle, par exemple, vous pouvez trouver la paire d’AirPods la plus abordable d’Apple pour 120 $ sur Amazon, Walmart et Best Buy.

Bien que vous ne puissiez pas les acheter chez Apple, vous pouvez toujours acheter les AirPod d’entrée de gamme avec un étui de chargement sans fil ailleurs, que vous pouvez charger via un pad sans fil Qi ou un câble Lightning. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir une paire pour 150 $ chez Amazon et Walmart au lieu de leur prix catalogue typique de 199 $. Cependant, étant donné que les derniers AirPod – dans lesquels nous allons plonger juste une minute – coûtent 30 $ de plus et sont livrés avec le support MagSafe ainsi que d’autres avantages, cela peut ne pas valoir la peine d’acheter ce modèle à moins que vous ne soyez vraiment à court d’argent.

Comme mentionné précédemment, la dernière paire d’écouteurs sans fil prend en charge la technologie MagSafe d’Apple. Les tiges courtes permettent une conception plus subtile, tandis qu’un son amélioré et des fonctionnalités telles que la résistance à la sueur et à l’eau, la prise en charge de l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête et l’amélioration de la durée de vie de la batterie en font une belle amélioration par rapport au modèle de dernière génération. Les offres sont actuellement difficiles à trouver sur le modèle de troisième génération étant donné leur lancement récent, cependant, Amazon les vend actuellement pour 175 $. C’est une petite remise, mais aussi leur prix le plus bas à ce jour.

AirPods (troisième génération)

D’apparence similaire à leur frère plus élégant, les AirPods Pro, les derniers AirPods d’entrée de gamme sont dotés d’un nouvel étui de chargement et de tiges plus courtes. Contrairement au modèle 2019, ils sont également résistants à l’eau et offrent une meilleure autonomie de batterie.

Nous pensons que les vrais écouteurs sans fil premium d’Apple, les AirPods Pro, sont les meilleurs écouteurs sans fil que les propriétaires d’iPhone peuvent acheter, quel que soit le prix. Ils ont une meilleure qualité sonore que les modèles ci-dessus, offrent une suppression active du bruit et sont livrés avec un étui de chargement sans fil. Les écouteurs prennent également en charge la fonction audio spatiale d’Apple, qui ajoute un effet de son surround immersif pour sélectionner le contenu, et est livré avec des embouts en silicone interchangeables. De plus, ils ont récemment reçu une mise à jour du firmware qui a ajouté Conversation Boost, une fonction d’accessibilité pour les malentendants.

De plus, Apple a récemment lancé une nouvelle version des AirPods Pro avec un boîtier de chargement sans fil prenant en charge la technologie MagSafe d’Apple, tout comme les AirPods de troisième génération. Ceux-ci commencent à 249 $, mais vous pouvez les acheter dès maintenant pour 190 $ sur Amazon. Si vous préférez, vous pouvez également acheter l’ancienne version sans compatibilité MagSafe – qui prend toujours en charge les chargeurs sans fil compatibles Qi – pour un prix réduit de 175 $ sur Amazon.

AirPods Pro

Les écouteurs phares d’Apple s’améliorent par rapport aux AirPod classiques avec une meilleure qualité sonore, une excellente suppression active du bruit et un son spatial immersif.

Les AirPods Max ne sont pas le style intra-auriculaire emblématique qui est devenu synonyme du nom des AirPods. Ils sont grands et luxueux, enveloppés d’aluminium, d’acier et de tissu maillé qui reste confortable pendant les sessions d’écoute prolongées. Ils présentent également une excellente suppression du bruit, la fonction audio spatiale d’Apple et un son large et équilibré, même s’ils sont à la traîne de certains de leurs pairs en ce qui concerne la réponse des basses. Ce ne sont pas les meilleurs écouteurs antibruit pour la plupart des gens – blâmez le prix de l’autocollant de 550 $ – mais il est difficile de trouver une paire d’écouteurs Bluetooth qui sonnent mieux et disposent de commandes plus intuitives.

Apple AirPods Max

Les AirPods Max d’Apple offrent une qualité de construction exemplaire, un son phénoménal et restent à la pointe de la suppression du bruit.

Bien que les AirPods Max aient été réduits à 449 $ chez Amazon au cours du mois dernier, il n’y a actuellement aucune vente aussi importante à proprement parler. Les Max sont cependant actuellement disponibles dans tous les coloris sur Amazon et Best Buy pour 479 $, l’un de leurs meilleurs prix ces derniers mois.

