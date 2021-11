À peu près partout où vous allez ces jours-ci, vous verrez quelqu’un utiliser les AirPod d’Apple en public. Les offres AirPods sont presque aussi courantes de nos jours, car les détaillants à tous les niveaux semblent constamment réduire toutes les différentes variantes du matériel, en particulier avec le Black Friday qui n’est pas trop loin. C’est une excellente nouvelle pour les acheteurs qui cherchent à économiser de l’argent.

Offres AirPods du Black Friday :

Nous n’avons pas encore vu grand-chose des offres AirPods 3, car le nouveau modèle vient tout juste de sortir, bien que les nouveaux AirPods Pro avec MagSafe aient déjà vu jusqu’à 59 $ de réduction. Nous ne savons pas encore si ceux-ci diminueront plus tard ce mois-ci, mais, étant donné la popularité des AirPods, nous nous attendons à voir des offres vraiment tentantes pour attirer les acheteurs.

Que vous recherchiez le prix AirPods le moins cher ou que vous souhaitiez la meilleure offre Black Friday AirPods Pro que vous puissiez trouver, vous n’avez pas à chercher beaucoup plus loin qu’ici. Nous gardons un œil sur les prix des AirPods toute l’année afin que nous puissions vous faire savoir quelles offres AirPods de vacances valent la peine de profiter

Où trouver les meilleures offres AirPods du Black Friday

Les AirPods sont un produit phare tout au long de l’année et les détaillants proposent souvent des offres pour attirer les acheteurs. Avec la saison des achats des Fêtes qui approche à grands pas, nous prévoyons que les meilleures offres AirPods du Black Friday commenceront très bientôt. Nous garderons un œil sur les meilleures offres sur cette page, mais les détaillants ci-dessous sont un bon point de départ si vous souhaitez découvrir certaines offres par vous-même.

Quand commencent les offres AirPods du Black Friday ?

Alors que la date officielle du Black Friday est le 26 novembre de cette année, la plupart des ventes du Black Friday seront bien avancées d’ici là. Au cours des dernières années, nous avons vu les ventes démarrer de plus en plus tôt et certaines ont même été lancées en octobre 2020. Cela signifie que vous pouvez acheter tôt et vaincre la précipitation plus tard. Avec des retards de production et d’expédition probables, ce n’est pas une mauvaise idée cette année, surtout si vous pouvez trouver un détaillant offrant une sorte de garantie de prix Black Friday.

Source : Luke Filipowicz / iMore

Meilleures offres AirPods du Black Friday

Lorsque vous examinez les AirPod d’entrée de gamme d’Apple, vous avez le choix entre plusieurs modèles. Bien que le modèle de première génération ait été abandonné, vous pouvez toujours vous procurer les AirPod de deuxième génération ainsi que les AirPod de troisième génération récemment lancés. La dernière version a adopté un facteur de forme plus proche des AirPods Pro, a une durée de vie de la batterie plus longue et prend en charge Spatial Audio. Ils ont également MagSafe intégré dans le boîtier de charge. Si vous êtes d’accord pour renoncer à ces fonctionnalités, vous pouvez sûrement conclure une excellente offre Black Friday sur les AirPods 2 cet automne.

Apple AirPods avec étui de chargement (deuxième génération)



Si vous n’avez pas besoin du dernier modèle d’AirPods ou si vous voulez simplement le point d’entrée le plus abordable de la gamme AirPods, cette offre est faite pour vous. Nous n’avons jamais vu les AirPod de deuxième génération d’Apple descendre plus bas que cela et nous ne nous attendons pas à ce qu’ils baissent davantage plus tard ce mois-ci.

89 $ chez Walmart 89 $ chez Amazon

Source : Daniel Bader / iMore

Meilleures offres du Black Friday AirPods Pro

Vous préférez vos véritables écouteurs sans fil avec suppression active du bruit ? Alors les AirPods Pro d’Apple sont faits pour vous. Lancés fin 2019, les AirPods Pro sont dotés d’une conception intra-auriculaire avec les modes ANC et Transparence afin que vous puissiez bloquer les distractions ou filtrer les bruits extérieurs à votre guise. En 2021, Apple a actualisé les AirPods Pro avec un nouveau boîtier de charge MagSafe, bien que tout le reste reste inchangé. Les fonctionnalités sophistiquées ont un prix plus élevé, mais heureusement, vous n’avez pas à chercher très loin pour trouver une très bonne offre Black Friday sur elles.

AirPods Pro avec étui MagSafe | 59 $ de rabais



Apple n’a mis à jour que récemment ses AirPods Pro pour inclure un boîtier compatible MagSafe et vous pouvez déjà économiser près de 60 $ sur un ensemble. C’est le plus bas que nous les ayons vu aller depuis le lancement et nous doutons que nous verrons une meilleure offre que celle-ci pour le Black Friday lui-même.

189,99 $ sur Amazon

Source : Joseph Keller / iMore

Meilleures offres du Black Friday AirPods Max

Les AirPods Max sont les premiers écouteurs supra-auriculaires sans fil de marque Apple. Avec une qualité sonore supérieure, l’ANC, la prise en charge de Spatial Audio et toutes les fonctionnalités de couplage des autres AirPod d’Apple, ils offrent l’expérience audio ultime aux fans d’Apple. Les prix ont commencé à baisser avec de bonnes offres AirPods Max disponibles depuis leur sortie initiale.

