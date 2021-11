Meilleures offres Amazon Cyber ​​Monday en 2021 : toutes les meilleures offres

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le Cyber ​​Monday est presque là. Pour cette raison, il est temps de commencer à réfléchir aux types d’accords que vous souhaitez. Nous voyons déjà une tonne d’offres incroyables sur toutes sortes de choses, y compris les téléviseurs, les appareils domestiques intelligents, etc. Amazon est un incontournable dans le monde du shopping ces jours-ci, c’est pourquoi nous avons élaboré ce guide sur les meilleures offres Cyber ​​Monday Amazon en 2021.

Le Cyber ​​Monday n’est pas avant le 29 novembre, et nous voyons déjà de bonnes affaires. Amazon a déjà commencé à publier ses offres Cyber ​​Monday, et il y en a de très bonnes sur la liste.

Peu importe ce que vous recherchez, Amazon devrait avoir une offre pour vous. Sans plus tarder, voici tout ce que vous devez savoir sur les offres Cyber ​​Monday d’Amazon. Et, pour en savoir plus, consultez notre couverture complète du Black Friday et du Cyber ​​Monday.

Offres Amazon Cyber ​​Monday 2021

A la recherche d’un nouvel appareil Amazon ? Peut-être que vous voulez un haut-parleur intelligent Echo, ou peut-être que vous voulez une liseuse Kindle ? Voici les meilleures offres que nous avons pu trouver sur les propres appareils d’Amazon pour Cyber ​​Monday.

E-Reader Kindle Paperwhite Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Amazon Echo Dot (3e génération) Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (50 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Amazon Fire TV Stick Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 25,00 $ (50%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres télévisées Amazon Cyber ​​Monday 2021

Un bon téléviseur peut rendre le visionnage de films et d’émissions de télévision beaucoup plus divertissant. Quel que soit votre budget, voici les meilleures offres TV Amazon Cyber ​​Monday 2021.

Téléviseur Toshiba 65 pouces 4K Prix catalogue : 719,99 $ Prix : 499,99 $ Vous économisez : 220,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Amazon Fire TV 50 pouces Prix catalogue : 469,99 $ Prix : 329,99 $ Vous économisez : 140,00 $ (30 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Téléviseur Hisense 50A6G 50_pouces 4K Prix catalogue : 378,00 $ Prix : 349,99 $ Vous économisez : 28,01 $ (7%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres casque Amazon Cyber ​​Monday 2021

Une bonne paire d’écouteurs rend l’écoute de la musique bien meilleure. Les écouteurs sont de toutes formes et tailles, mais nous avons trouvé certaines des meilleures offres d’écouteurs et les avons incluses ci-dessous.

Casque Beats Solo3 Prix catalogue : 199,95 $ Prix : 140,00 $ Vous économisez : 59,95 $ (30%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Écouteurs sans fil JBL Tune 225TWS True Prix catalogue : 99,95 $ Prix : 49,95 $ Vous économisez : 50,00 $ (50%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Écouteurs Apple AirPods Pro True Wireless Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 159,00 $ Vous économisez : 90,00 $ (36%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres sur les ordinateurs Amazon Cyber ​​Monday 2021

Besoin d’un nouvel ordinateur ? Que ce soit pour le travail ou les loisirs, voici les meilleures offres d’ordinateurs Cyber ​​Monday 2021 que nous avons pu trouver sur Amazon.

Ordinateur portable HP 14 avec AMD Ryzen 5 5500U Prix catalogue : 559,99 $ Prix : 479,99 $ Vous économisez : 80,00 $ (14 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ordinateur portable de jeu Lenovo Ideapad L340 Prix catalogue : 969,99 $ Prix : 769,18 $ Vous économisez : 200,81 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple MacBook Pro 2020 avec puce M1 Prix catalogue : 1 499,00 $ Prix : 1 349,00 $ Vous économisez : 150,00 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres de maison intelligente Amazon Cyber ​​Monday 2021

Les appareils domestiques intelligents sont de mieux en mieux. Désormais, vous pouvez facilement contrôler votre maison avec votre voix, votre téléphone et plus encore. Voici les meilleures offres de maison intelligente d’Amazon pour 2021.

ecobee SmartThermostat avec commande vocale, noir Prix de liste : 249,00 $ Prix : 199,00 $ Vous économisez : 50,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Août Smart Lock Pro + Connect Prix catalogue : 229,99 $ Prix : 153,00 $ Vous économisez : 76,99 $ (33%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ring Alarm Kit de 5 pièces Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 119,99 $ Vous économisez : 80,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Routeur tri-bande Amazon Eero Pro 6 Prix catalogue : 399,00 $ Prix : 299,00 $ Vous économisez : 100,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres de cuisine Amazon Cyber ​​Monday 2021

Besoin d’un nouveau gadget de cuisine? Amazon vous couvre également pour les appareils de cuisine. Voici les meilleures offres de cuisine du Cyber ​​Monday 2021.

Friteuse à air Ninja DZ201 Foodi Prix : Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Cuiseur de précision sous vide culinaire Anova Nano | Bluetooth | 750W | Application Anova incluse Prix catalogue : 129,00 $ Prix : 99,00 $ (99,00 $ / compte) Vous économisez : 30,00 $ (23%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

COSORI Air Fryer Max XL (100 recettes) Cuiseur à four chaud numérique, écran tactile avec 11… Prix catalogue : 119,99 $ Prix : 107,98 $ Vous économisez : 12,01 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Instant Pot Pro 10-en-1 Autocuiseur, Mijoteuse, Cuiseur de Riz/Grains, Vapeur, Sauté, Sous V… Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 79,95 $ Vous économisez : 50,04 $ (38%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Publicité Amazon Cyber ​​Monday

Amazon ne publie généralement pas d’annonce pour le Black Friday ou le Cyber ​​Monday comme le font Walmart et Target, mais vous pouvez avoir une bonne idée de ce à quoi s’attendre d’Amazon pour le Black Friday via son hub Black Friday.

En règle générale, nous nous attendons à d’excellentes offres sur toutes sortes de produits pour Cyber ​​Monday, y compris toutes sortes de technologies, d’appareils de cuisine, etc.

Dois-je obtenir Amazon Prime pour le Cyber ​​Monday 2021 ?

Peut-être. Avec un abonnement Amazon Prime, vous pouvez obtenir des remises encore plus importantes que sans. Sans parler du fait que vous pourrez obtenir les choses que vous achetez beaucoup plus tôt.

Vous pouvez obtenir Amazon Prime pour vous-même ici.

Quand est le Cyber ​​lundi 2021 ?

Le Cyber ​​Monday 2021 a lieu le 29 novembre, et nous voyons déjà d’incroyables offres Cyber ​​Monday d’Amazon. Le Black Friday a lieu le 26 novembre, quelques jours avant le Cyber ​​Monday.

Offres Amazon Black Friday vs Cyber ​​Monday

Source image : Arnaud Journois/PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPP/Newscom/The Mega Agency

Traditionnellement, le Black Friday était le meilleur endroit pour obtenir des offres en magasin, tandis que le Cyber ​​Monday était réservé aux offres en ligne. Cela, cependant, a changé – et il semble que les deux jours se fondent en un seul événement commercial massif. Amazon en particulier a mené cette charge, étant donné qu’il ne vend qu’en ligne.

Nous nous attendons à ce que le détaillant commence à publier de bonnes affaires dans les jours précédant le Black Friday. Il est difficile de savoir exactement quelles offres se produiront et quand, donc si vous voyez une bonne affaire le Black Friday, vous devriez appuyer sur la gâchette. Il n’y a aucune garantie qu’il sera disponible le Cyber ​​Monday.

Les offres Amazon Cyber ​​Monday de l’année dernière

En 2020, le Black Friday et le Cyber ​​Monday étaient des événements massifs. Et, la plupart des gens voulant rester à la maison pendant la pandémie, l’événement était plus important que jamais pour Amazon. Toutes sortes de produits étaient disponibles à prix réduit sur Amazon pour le Black Friday 2020. Notamment, la Ring Video Doorbell 3 et Amazon Echo Show 5 étaient disponibles dans un pack pour 149,99 $, soit 140 $ de réduction. La Ring Video Doorbell Pro elle-même était également disponible à prix réduit – 169,99 $, au lieu de 249,99 $. Grâce à une récente baisse de prix, cette sonnette Ring populaire est de retour à 169,99 $ en ce moment.

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.