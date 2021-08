Meilleures offres Amazon pour le week-end : 10 bonnes affaires à ne pas manquer | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Tout le monde aime les bonnes affaires et ici, nous apportons quelques bonnes affaires qui peuvent être les vôtres pour un temps limité, au moins pour ce week-end.

Ce sont des produits disponible sur Amazon moins cher que la normale. Les produits de marque propre d’Amazon qui sont à nouveau en vente en août, mais il existe également d’autres produits tels que des écouteurs, des aspirateurs robots et bien plus encore.

Ce sont des offres pour une durée limitée et en nombre d’unités disponibles, donc si vous êtes intéressé par l’une de ces 10 offres, nous vous recommandons de l’acheter dès que possible pour vous assurer le meilleur prix.

Cecotec Conga 1790 Titane à 169 €

Cecotec Conga 1790 Titane sur Amazon

L’un des aspirateurs robots phares et les moins chers de Cecotec est en vente ces jours-ci. Maintenant, vous pouvez obtenir ceci Cecotec Conga 1790 Titane pour seulement 169 euros.

C’est un aspirateur robot qui nettoie également les sols, a une puissance d’aspiration de 2100 Pa et dispose également d’une brosse spéciale pour ramasser les poils de vos animaux de compagnie.

Il dispose d’une application pour connaître l’état du nettoyage, ainsi que pour le mettre en service ou créer un programme automatique de nettoyage. Vous pouvez également le lier à l’assistant Google et à Alexa.

Ne manquez pas l’analyse complète de ce Conga 1790 Titanium que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

Kindle Paperwhite pour 179,99 €

Ce lecteur de livre électronique Amazon dispose de 8 Go de stockage et d’un écran rétroéclairé. Il est également étanche.

Le lecteur de livre électronique Amazon est déjà moins cher que la normale et vous pouvez également vous mouiller. Oui ca Amazon Kindle Paperwhite Il est déjà réduit à seulement 179,99 euros avec 32 Go de stockage. Une offre avec une remise de 50 euros.

Cette liseuse ebook dispose d’un écran de 6 pouces avec une résolution de 300 dpi, sans reflets, avec éclairage pour pouvoir lire la nuit et est également étanche.

Emmenez-le à la plage ou à la piscine sans problème et la batterie dure également des semaines.

Apple iPhone 12 pour 799 €

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 2 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

Le dernier iPhone 12 avec écran Retina XDR de 6,1 pouces Il est à nouveau en vente sur Amazon. En l’occurrence, c’est l’iPhone 12 avec 64 Go de stockage en vert que l’on peut retrouver à 110 euros de remise.

Ce mobile, compatible avec les réseaux 5G, dispose du puissant processeur A14 Bionic, de deux caméras de 12 mégapixels (grand angle et ultra grand angle) et d’une caméra FaceTime de 12 mégapixels pour réaliser des selfies et des appels vidéo avec la meilleure qualité.

Tous vos doutes sur l’iPhone 12 seront résolus avec cette analyse.

Amazon Echo Dot 3ème génération pour 24,99 €

Cette enceinte connectée avec Alexa est la gamme d’entrée de gamme d’Amazon, la plus abordable de toutes. Il a un son et un microphone omnidirectionnels.

La conception de Point d’écho Amazon de 3e génération Pas démodé. Ce haut-parleur intelligent avec l’assistant virtuel Alexa est le plus compact, il sonne bien et vous pouvez le mettre pratiquement n’importe où.

Maintenant, sur Amazon, ils ont encore baissé le prix et vous pouvez le trouver pour moins de 25 euros, une remise de 50%.

Un produit parfait pour entrer dans la maison intelligente avec Alexa, un assistant qui répondra à toutes vos questions, vous pourrez contrôler les produits de la maison connectée et même utiliser Skills, de petites applications que vous contrôlez avec votre voix.

Amazon Fire TV Stick 4K pour 39,99 €

Cet appareil est utilisé pour lire du contenu en streaming directement sur votre téléviseur ou votre moniteur. Il dispose d’applications telles que Netflix, HBO ou Spotify, en plus de la résolution 4K.

Prix ​​scandaleux pour cela Amazon Fire TV Stick 4K, un lecteur multimédia en continu avec Android que vous pouvez installer sur n’importe quel téléviseur.

C’est un lecteur sur lequel vous installez des applications de streaming, telles que Prime Video, YouTube, Netflix, Disney + et bien d’autres. Vous pouvez même installer vos propres applications au format APK.

Ce lecteur compatible avec la vidéo 4K, avec les réseaux WiFi 5 GHz et également avec une télécommande pouvant contrôler la puissance et le volume du téléviseur, ne coûte que 39,99 euros.

Apple MacBook Air avec puce M1 pour 979 €

Ce nouveau MacBook Air conserve le design des précédents, mais fait le saut vers la nouvelle puce Apple ARM, avec de meilleures performances mais une consommation d’énergie moindre.

Si vous recherchez un ordinateur portable 13 pouces léger, très rapide et à un très bon prix, il existe peu d’offres comme celle-ci en ce moment MacBook Air avec la nouvelle puce M1 pour seulement 979 euros.

C’est un ordinateur portable très léger, en aluminium, parfait pour les étudiants et pour le travail qui vous durera pendant des années. Il dispose également de 8 Go de RAM et d’un SS de 256 Go pour vos fichiers et programmes.

N’oubliez pas de consulter cette critique du MacBook Air à puce M1 pour voir pourquoi vous devriez l’avoir.

Barre de son Philips B6305/10 pour 127 €

Platine son Philips B6305/10 pour 127 € sur Amazon

Si vous voulez faire passer l’expérience de regarder des séries et des films sur votre Smart TV à un nouveau niveau, vous avez besoin d’un meilleur système audio. Les barres de son existent pour une raison simple : les haut-parleurs du téléviseur sont plutôt mauvais.

Ce barre de son avec caisson de basses Philips B6305/10 C’est une option parfaite pour vérifier ce qui vous manquait pour améliorer votre système de divertissement. De plus, il est désormais largement réduit à seulement 127,30 euros sur Amazon.

Il dispose de 2.1 canaux, d’une puissance de 140 W, d’une connectivité Bluetooth, compatible avec Dolby Audio et d’une connexion HDMI avec ARC pour contrôler l’audio de votre téléviseur.

Écouteurs Xiaomi Mi True Wireless Basic 2 pour 16,99 €

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic pour 16,99 € sur Amazon

Il n’y a pas de meilleur casque à moins de 20 euros que vous pouvez vous procurer dès maintenant. Ces Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True Basic 2 Ils sont disponibles sur Amazon pour seulement 16,99 euros.

Ce sont des écouteurs Bluetooth simples et parfaits si vous voulez écouter de la musique, répondre aux appels et ne pas dépenser beaucoup d’argent sur des écouteurs de ce type.

Ils fonctionnent avec n’importe quel mobile ou ordinateur portable avec Bluetooth et ne nécessitent pas beaucoup de configuration autre que de les ajouter dans vos paramètres Bluetooth.

Amazfit Band 5 pour 26,90 €

Ce bracelet intelligent est l’un des plus avancés du marché, avec Alexa et une mesure de données avancée, par exemple la prise de SpO2 ou d’oxygène dans le sang.

L’un des bracelets d’activité les moins chers et les plus riches en fonctionnalités que vous pouvez trouver est celui-ci Bande Amazfit 5.

De la main du fabricant de bracelets Xiaomi, cet Amazfit Band 5 possède des fonctionnalités parfaites pour tous ceux qui souhaitent avoir des capteurs et des notifications sur leur poignet. Si vous êtes une personne qui fait de l’exercice, qui sort pour une promenade ou qui veut simplement savoir combien vous bougez chaque jour, vous êtes intéressé.

Il possède un capteur de fréquence cardiaque, mais aussi un capteur qui mesure le niveau d’oxygène dans le sang. Il compte des dizaines d’activités sportives, reçoit des notifications, compte l’état de stress, la qualité du sommeil et le suivi du cycle menstruel parmi certaines de ses options.

Tu peux l’avoir pour seulement 26,90 euros en noir, vert et orange.

Asus F415JA-EK398 pour 549 €

ASUS F415JA-EK398 pour 549 € sur Amazon

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable avec Windows pour cet été ou l’année prochaine, vous avez déjà une bonne remise sur ce Asus F415JA.

Il s’agit d’un ordinateur portable doté d’un écran Full HD de 14 pouces et d’un processeur Intel Core i7 de dixième génération, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et cette fois pour économiser un maximum, sans système d’exploitation.

Avec ce manuel étape par étape, vous pouvez installer Windows 10 à partir de zéro et le télécharger gratuitement à partir des serveurs de Microsoft.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 549 euros avec des frais de port totalement gratuits.

Ce sont quelques-unes des meilleures offres que vous pouvez obtenir sur Amazon ce week-end. Produits en électronique, informatique et bien plus encore aux meilleurs prix.

