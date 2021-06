Meilleures offres Amazon Prime Day 2021 : ce sont les bonnes affaires à suivre | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

C’est ici, cela a déjà commencé : Prime Day 2021 commence avec des milliers d’offres dans toutes les catégories, parmi lesquelles il y a évidemment un peu de tout, même si certaines de ces bonnes affaires sont exceptionnelles car elles touchent certains des produits les plus demandés du moment. .

Surtout dans l’électronique, certaines des meilleures offres d’Amazon Prime Day sont regroupées, sur laquelle nous voulons nous concentrer aujourd’hui, bien qu’il existe également de bonnes affaires sur la maison, les appareils électroménagers et d’autres catégories.

Pour réduire un peu la mise au point, nous avons sélectionné les 10 meilleures affaires du Prime Day 2021Des produits qui, soit en raison de leur intérêt, soit en raison de la remise agressive dont ils disposent aujourd’hui, se distinguent dans une campagne pratiquement sans fin.

Pour pouvoir acheter ces appareils au prix réduit, vous devez être un utilisateur Prime, même si heureusement, cela vaut la peine de s’inscrire pour le mois d’essai gratuit avant de faire l’achat.

Une fois que vous êtes à l’intérieur, vous aurez plusieurs avantages au-delà de pouvoir obtenir les offres : la livraison gratuite est également incluse sur des milliers de produits en seulement 24 ou 48 heures ouvrables.

Sans plus tarder, Ce sont les meilleures offres du Prime Day 2021.

Amazon Echo Dot 3e et 4e génération à partir de 19,99 €

La nouvelle génération de l’enceinte intelligente la plus vendue d’Amazon est dotée d’un design sphérique repensé. Ce nouveau look a également optimisé l’amplification du son, qui est désormais mieux répartie.

Nous commençons dans cette liste avec une offre que l’on voit depuis plusieurs années et qui sera sans aucun doute parmi les plus demandées, celle qui affecte l’Amazon Echo Dot de plusieurs générations.

Cette enceinte intelligente avec Alexa tombe à seulement 19,99 euros dans sa 3e génération et à 24,99 euros dans sa 4e génération, qui comprend une conception sphérique qui améliore la diffusion du son, en plus des améliorations des microphones.

La différence de prix est assez faible et les deux sont parfaits pour votre Smart Home, que vous ayez déjà d’autres haut-parleurs intelligents avec Alexa ou non.

Aspirateur robot LEFANT à 79 €

Aspirateur robot d’une puissance de 1800 Pa, réservoir de 500 millilitres et capteurs optiques pour éviter les collisions avec les meubles. Il dispose du WiFi et est compatible avec Alexa.

C’est une autre des meilleures offres sur Amazon Prime Day 2021, une que nous avons également vue les autres années. C’est un aspirateur robot low cost assez complet qui ne coûte que 79 euros.

Pas mal du tout d’avoir environ 60 minutes d’autonomie et 1 800 Pa de puissance d’aspiration, de quoi aspirer toutes sortes de particules et poils d’animaux.

Il a également sa propre application pour le contrôler à distance, donc peu de coups supplémentaires peuvent être mis pour le prix qu’il a. Bien sûr, dépêchez-vous de l’acheter car il est prévisible qu’il va balayer.

iPhone 12 64 Go pour 749 €

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 2 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

Nous arrivons maintenant au premier des grands produits de ce top 10 des offres Prime Day, l’iPhone 12, l’un des mobiles les plus recherchés de nos jours et qui ne manque pas son rendez-vous.

Concrètement, Amazon et Apple ont choisi la version 64 Go pour les ventes, la laissant à un prix de 759 euros, le coût minimum qu’elle a eu à ce jour.

Comme nous avons pu le voir dans son analyse, il s’agit d’un très bon mobile qui intègre également la 5G, le WiFi 6 et un écran OLED cette année, donnant ainsi un grand saut de qualité par rapport à la génération précédente.

L’offre affecte trois de ses couleurs.

Friteuse sans huile Mellerware pour 48,99 €

Cette friteuse sans huile a une capacité de 1,4 L et dispose également de sept programmes différents, suffisamment pour cuisiner et cuire toutes sortes d’aliments.

Les friteuses sans huile sont très à la mode, ce qui rend les moins chères de toutes rares, bien que de temps en temps l’une d’entre elles semble très réduite, comme celle de Mellerware.

Jusqu’à épuisement des stocks, Amazon les vend 48,99 euros, un prix bien inférieur à tous les autres que l’on peut trouver en ce moment.

Kindle avec éclairage intégré pour 69,99 €

Ce lecteur de livre électronique est le plus abordable sur Amazon. Il pèse peu et intègre également désormais une fonctionnalité très demandée comme l’écran rétroéclairé.

Comme chaque année, les propres produits d’Amazon sont les protagonistes du Prime Day, et il y en a plusieurs que nous devons souligner comme les plus frappants. Nous avons déjà parlé de l’Echo Dot et c’est maintenant au tour du Kindle.

En particulier, le modèle Kindle avec éclairage avant intégré est peut-être le plus intéressant car il est le moins cher. Il chute à 69,99 euros durant ces deux jours, l’occasion de l’acheter à son cours historique le plus bas.

Aujourd’hui, c’est presque avec une totale probabilité le meilleur lecteur d’ebook en rapport qualité/prix, notamment grâce à la dernière mise à jour de cette version, dans laquelle l’écran rétroéclairé a été ajouté.

Satisfyer 2 Next Gen pour 14 €

Vous avez probablement beaucoup entendu parler des sextoys féminins à la mode, les Satisfyer. Cette ventouse clitoridienne a plusieurs versions, même des plus intelligentes, bien que nous souhaitions nous concentrer sur celle qu’Amazon propose actuellement à un prix avantageux.

Il s’agit du Satisfyer 2 Next Generation, qui ne coûte que 14 euros. Si vous n’en avez pas et que vous pensiez l’essayer, c’est sûrement le moment de l’acheter.

Il existe d’autres versions qui sont également à prix réduit, à la fois féminines et masculines.

Casque Honor Choice pour 23,99 €

Ces écouteurs Honor TWS sont dotés du Bluetooth 5.0, d’un contrôle tactile et d’un design totalement identique aux AirPods Pro d’Apple.

Petit à petit, nous nous sommes habitués aux casques True Wireless, beaucoup plus confortables que les casques filaires et aussi de plus en plus moins chers. Ces casques gagnent des parts de marché et des fonctionnalités, telles que la suppression du bruit.

Le Prime Day, l’une des offres surprises concerne l’un de ces écouteurs, de Honor, qui vend son Choice à 23,99 euros.

POCO M3 Pro 5G pour 145 €

Le smartphone 5G le moins cher de POCO avec un écran de 6,5 pouces, un appareil photo de 48 MP, jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage.

Parmi toutes celles que l’on peut considérer comme les meilleures offres sur Amazon Prime Day, un mobile avec 5G est quasi obligatoire, d’autant plus si comme le POCO M3 Pro 5G il est à un prix rond : 145 euros.

Ce téléphone POCO brise le marché ci-dessous, se classant de loin comme le mobile 5G le moins cher du moment.

Si vous avez des questions sur ses performances et ses caractéristiques, nous vous encourageons à lire notre analyse approfondie.

Fire TV Stick Lite pour 19,99 €

Cet appareil de streaming est plus puissant que le modèle standard de la génération précédente, et dispose d’une télécommande Alexa, bien que sans boutons de volume, intégrée.

À d’autres occasions, lors des précédents Prime Day et Black Friday, le Fire TV Stick a été abaissé dans toutes ses versions, mais en 2021, la même chose ne s’est pas produite.

Ils ne descendent que le modèle Lite et celui avec 4K, qui coûtent respectivement 19,99 euros et 32,99 euros.

Le Fire Stick TV Lite a “seulement” une résolution Full HD, bien que pour de nombreux utilisateurs, cela puisse être plus que suffisant, car la plupart des applications de streaming ne diffusent toujours pas en 4K.

Krom Kam pour 20 €

Les webcams sont l’un des accessoires qui a le plus souffert des problèmes d’approvisionnement depuis le début de la pandémie et avec elle le télétravail pour des millions de personnes.

Il n’est pas facile du tout de trouver une bonne caméra pour les réunions et les appels vidéo, et encore moins à un bon prix, c’est pourquoi nous avons inclus dans cette liste le Krom Kam à 20,98 euros.

Avec une résolution Full HD et 30 FPS c’est largement suffisant pour offrir une qualité d’image à la hauteur de votre travail.

