Meilleures offres Amazon Prime Day Alcohol: Offres sur les spiritueux, le vin et la bière

ur été tant attendu est enfin arrivé, et quelle meilleure façon de le célébrer qu’en portant un toast au soleil ?

Après tout, nous avons de quoi célébrer avec des températures plus chaudes et un assouplissement des restrictions liées au covid dans quelques semaines. Il est temps de rattraper tous ces anniversaires, anniversaires et événements spéciaux perdus pendant le confinement – nous avons du rattrapage à faire !

Toutes ces célébrations et ces toasts nécessitent de l’alcool ; et quel meilleur endroit pour vous aider à étirer cet argent un peu plus loin qu’avec le Ventes Amazon Prime Day.

Cette année, l’extravagance de deux jours se déroulera les 21 et 22 juin. En plus des articles ménagers de tous les jours et de la technologie élégante, il y a également des coupes dans la nourriture et les boissons, et cela inclut l’alcool – youpi !

Des bières artisanales aux lagers bien connues, des bouteilles pleines de bulles et de nombreux spiritueux pour vous rafraîchir pendant les mois à venir, il existe de nombreuses offres à ajouter au panier et à réapprovisionner votre armoire à boissons.

Le vin et la bière auront également des kilos en moins sur leur prix de vente conseillé, donc que vous prévoyiez de stocker vos plats préférés, comme un écureuil se préparant pour l’hiver, ou que vous ayez envie de goûter à quelque chose de nouveau, c’est le moment de bondir.

Sipsmith

Comme son nom l’indique, Amazon Prime Day les soldes, les offres et les remises ne sont ouverts qu’aux acheteurs disposant d’un abonnement Prime. Vous pouvez payer sur une base annuelle pour 79 £ ou des frais mensuels plus gérables de 7,99 £, mais qui vous coûteront légèrement plus cher à long terme. Si vous êtes étudiant, vous pouvez obtenir un abonnement Prime pour le prix cassé de 3,99 £ après un essai gratuit de six mois. Les acheteurs réguliers peuvent également demander un essai gratuit, mais pas aussi longtemps.

Si vous hésitez à vous inscrire, il y a plus que la livraison gratuite pour vous séduire. L’abonnement Prime ouvre des mondes de vidéo, de musique, de lecture, de shopping et de stockage, et ainsi que la livraison gratuite le lendemain sur des milliers de produits, beaucoup sont également éligibles pour le même jour (en fonction de votre adresse).

Trouvez les meilleures offres Amazon Prime Day sur la bière, le vin et les spiritueux ci-dessous

Coffret Cadeau Aperol Spritz comprenant Aperol 70cl & 2 verres Aperol Spritz

C’est la saison des Spritz, alors quel meilleur moment pour acheter un coffret cadeau de la belle substance orange ? Cet ensemble est réduit de 24% et est livré avec une paire de verres de marque ainsi qu’une bouteille d’Aperol de 70cl. Bellisimo !

Aperol Spritz

Plus d’offres de cocktails

Johnnie Walker Double Black Label Blended Scotch Whisky 70cl

Un délicieux whisky avec une remise encore plus savoureuse, vous pouvez obtenir cette bouteille de Johnnie Walker Double Black Label à 41% de moins que le prix de vente conseillé par rapport à Amazon Prime Day. Un pour les grands fans de Scotch, ce mélange haut de gamme a été créé comme une interprétation plus sombre et plus fumée du célèbre Black Label. C’est un cadeau incroyable pour quelqu’un de spécial ou une gâterie bien méritée pour vous-même.

Johnnie Walker

Plus d’offres sur le whisky

Kit de mélange de whisky écossais Chivas Regal, 6 x 5 cl – était : 29,95 £, maintenant : 14,99 £ Liqueur de whisky Fireball Cinnamon ABV 33%, Party Bucket – 20 x 5cl – était : 39,95 £, maintenant : 29 £Glengoyne 10 ans Highland Single Malt Scotch Whisky 70cl – était : £36.99, maintenant : £25Hatozaki Japanese Pure Malt Japanese Whisky, 70cl – était : £48, maintenant : £33.59Jack Daniel’s No.27 Gold Tennessee Whiskey, 70 cl – était : £80, maintenant : 62,50 £ Jack Daniel’s 150th Anniversary Tennessee Whiskey, 1L– était : 149,99 £, maintenant : 106,99 £ Whiskey irlandais mélangé Jameson Black Barrel avec boîte-cadeau – était : 37,69 £, maintenant: 23,99 £Johnnie Walker Black Label Blended Scotch Whiskey Édition limitée Lowlands Origin , 1 litre – était : 45 £, maintenant : 32,50 £ Coffret cadeau Shackleton Blended Malt Scotch Whisky, 70 cl – était : 35 £, maintenant : 20 £ Liqueur originale Southern Comfort® avec whisky, 1,5 litre – était : 44,35 £, maintenant : 30 £ Talisker 10 ans d’âge Single Malt Scotch Whisky, 70 cl avec coffret cadeau – était : £ 44, maintenant : £ 26,99 The Glenlivet Founder’s Reserve Single Malt Scotch Whisky, 70 cl – était : £ 36,59, maintenant : 19,99 £

Liqueur de café Mr Black Cold Brew, 70cl

Vous ne serez jamais trop loin de votre prochaine ronde d’espresso martinis avec Mr Black dans votre armoire à boissons, maintenant offert à un rabais de 40 %. La liqueur de café infusée à froid est composée à 100 % de grains d’Arabica et offre un goût de café riche et intense qui est délicieux dans le cocktail d’après-dîner. Rien de plus simple à préparer ; combinez simplement deux parts de Mr Black pour une part de café avant de secouer sur de la glace et de verser.

Mr Noir

Sipsmith Lemon Drizzle Gin, 50cl

Un gin au goût de gâteau – qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? Le distillateur londonien Sipsmith fait un jeu pour votre panier Prime Day avec cette offre de son gin aromatisé Lemon Drizzle, maintenant avec 23% de réduction – soit 5,50 £ de moins que le prix habituel. L’alcool de 40,4 pour cent ABV est délicieux servi simplement avec du tonic et un quartier de citron fraîchement coupé, avec beaucoup de glace. Tellement rafraîchissant.

Sipsmith

Plus d’offres de gin

Aviation American Gin, 700 ml – était: 35,95 £, maintenant: 22,99 £ Chase Pink Grapefruit & Pomelo Gin, 70cl – était: 40 £, maintenant: 24 £Edinburgh Gin Classic London Dry Gin 70cl – était: 29,99 £, maintenant: 19,49 £Hendricks Gin Midsummer Solstice Limited Edition Gin, 70cl – était : 35 £, maintenant : 29 £Roku Japanese Craft Gin Gift Pack with Merchant’s Heart Spirit Enhancers, 70cl – était : 34,66 £, maintenant : 25 £Sipsmith Orange and Cacao, 50cl – était : 25 £ , maintenant : 18,50 £

Offres de vodka

Offres de vins

Offres de bière

Offres avec peu ou pas d’alcool

