Meilleures offres Amazon Prime Day pour la maison et la cuisine de Shark, Ninja, Nespresso et Hoover

ome est l’endroit où se trouve le cœur, mais pour la grande majorité d’entre nous, la maison est l’endroit où tout se trouve depuis un an. Le confinement nous a obligé à repenser nos aménagements : la cuisine était devenue votre propre restaurant, votre salon, un cinéma du week-end. La salle de bain a bien servi de spa (bien que nous ayons hâte de revenir sur une vraie table de massage) et votre jardin est devenu votre propre lieu de vacances car les restrictions de covid nous ont demandé de rester à la maison.

Nous avons peut-être mis cette période étrange derrière nous, mais après des mois de projets de bricolage et de mises à jour saisonnières, nous sommes prêts à montrer nos châteaux aux amis et à la famille pour qui il était interdit – jusqu’à présent.

Bonne nouvelle alors, que Le Prime Day annuel d’Amazon a tellement de produits pour la maison et le jardin dans les ventes pour mettre à jour votre maison pour une fraction du coût et beaucoup avec la livraison le lendemain. Courant les 21 et 22 juin, l’événement à prix réduit propose de tout, des barbecues et de l’éclairage de jardin aux coussins, tapis, ustensiles de cuisine et cadres de lit aux sacs à des prix spéciaux et limités.

Seuls les abonnés Prime peuvent profiter des promotions, donc si vous n’êtes pas encore inscrit, c’est le moment idéal.

L’abonnement Amazon Prime vous donne accès à la multitude de services et d’avantages du détaillant, comme Prime Video, où vous pouvez regarder les derniers blockbusters ainsi que des séries télévisées, y compris Amazon Originals. Vous débloquerez également Amazon Music, qui contient 70 millions de chansons, d’albums et de podcasts, puis il y a la sélection de lecture en ligne d’Amazon, qui comprend une bibliothèque de livres et de magazines gratuits. Le tout pour seulement 79 £ par an (ou 7,99 £ par mois), c’est une bonne affaire.

De plus, si vous êtes étudiant, vous pouvez obtenir une adhésion à une offre spéciale à moitié prix de seulement 3,99 £ par mois – et ce, après une période d’essai gratuite de six mois.

Si vous êtes déjà inscrit à Prime, vous êtes prêt à magasiner. Avec autant d’offres pour la maison et le jardin, nous sommes allés de l’avant et avons sélectionné les meilleurs et les avons divisés en catégories pour rendre les achats plus faciles que jamais.

Meilleures offres Amazon Prime Day pour la maison

Cuisine

C’est le centre de la maison, l’endroit où la famille se réunit à l’heure des repas – votre équipement doit donc être à la hauteur. Obtenez des casseroles, des poêles et tout ce qui concerne la cuisine à moindre coût, ci-dessous. Si vous aimez l’eau gazeuse, obtenez-la au robinet avec SodaStream, qui est à 50 % de réduction dans cette vente. Si emblématique, il est même apparu sur la dernière saison de Line of Duty.

Machine à eau pétillante SodaStreamSodaStream Spirit avec bouteille d’eau réutilisable sans BPA de 1 litre pour la carbonatation et bouteille de gaz CO2 de 60 litres – Noir – était: 99,99 £, maintenant: 49,99 £ Cadeau de pierres à whisky et de verre, 4 pierres à whisky – était: 39,99 £, maintenant : 18,39 £ Spiralizer Spiralizer à légumes à 5 lames – était : 32,97 £, maintenant : 16,99 £ STNTUS INNOVATIONS Ensemble de mélange de cocktails – était : 27,99 £, maintenant : 14,39 £ HOMCOM Chariot de rangement mobile en métal à 4 niveaux Chariot utilitaire à roulettes Organisateur de cuisine Fond en maille Blanc – était : 86,39 £, maintenant : 25,59 £ DOQAUS Thermomètre à viande Écran LCD rétro-éclairé, sonde longue pliable et marche/arrêt automatique – était : 19,99 £, maintenant : 6,11 £ Couvercle de capteur de poubelle de cuisine Tower T80904RW, sans contact pour une élimination hygiénique des déchets, technologie infrarouge , 58 litres, blanc et or rose – était: 149,99 £, maintenant: 47,59 £ Balance de cuisine numérique Salter, balance électronique pour aliments – était: 29,99 £, maintenant: 9,99 £ Batterie de cuisine en acier inoxydable Joe Wicks Quick & Even – casseroles à profil profond 3 pièces – était : 94,99 £, maintenant : 37,99 £

Appareils de cuisine

Des petits gadgets pour vous simplifier la vie. Des micro-ondes aux grille-pain, faites de bonnes affaires sur les appareils de cuisine en ce Amazon Prime Day. Les connaisseurs vanteront les merveilles d’un autocuiseur, qui prépare les repas 70 % plus rapidement que les autres méthodes. Participez à l’action grâce à la vente d’Instant Pot, qui permet de réduire de 33% sa machine.

Instant PotAutocuiseur électrique 7 en 1 Instant Pot Duo, 6 pintes, 5,7 litres, 1000 W, acier inoxydable brossé/noir – était : 89,99 £, maintenant : 59,99 £ Machine à café Nespresso Vertuo Plus édition spéciale 11389 par Magmix, rouge – était : 179,99 £, maintenant : 68,99 £ Four à micro-ondes Toshiba 900 w 23 L avec gril croustillant 1050 w, fonction éco d’économie d’énergie, 8 menus automatiques, 5 niveaux de puissance et plateau tournant à mémoire de position – Noir – MW2-AG23PF(BK) – était : 94,99 £, maintenant: 60,99 £ Four à micro-ondes combiné Panasonic NN-CT54JWBPQ, 1000 W, 27 litres, blanc – était: 209,99 £, maintenant: 143,99 £Morphy Richards Vector Pyramid Kettle 108134 Bouilloire traditionnelle blanche – était: £ 51,99, maintenant: £ 23.32 Presse-agrumes à froid Ninja [JC100UK] Extracteur de jus lent, presse-agrumes à mastiquer, pichet à jus de 500 ml, 3 filtres à pulpe, brosse de nettoyage, sans BPA – était: 149,99 £, maintenant: 99,99 £ Robot culinaire Topchef 1100W Robot culinaire multifonctionnel – Mélangeur, hachoir, mélangeur, broyeur, presse-agrumes, Lames de pétrissage, déchiqueteuse, accessoires de tranchage et bol de 3,2 L Mélangeur de 1,5 L – était : 129,99 £, maintenant : 79,99 £Morphy Richards Vector 4 Slice Toaster 248132 Cream Four Slice Toaster Cream Toaster – était : £54,99, maintenant : £28,32Morphy Richards 511644 MICO Toastie Toasted Sandwich Maker Batterie de cuisine au micro-ondes, Silicone et métal enduit, Orange – était : 26,99 £, maintenant : 19,99 £

Machines à laver

Machine à laver en panne ? Ne vous lancez pas dans une rotation – ces offres Whirlpool donneront à votre garde-robe une odeur de fraîcheur en un rien de temps.

Whirlpool Lave-linge autoportant Whirlpool FreshCare FFB7438WVUK, 7 kg, 1400 tr/min, blanc – était : 419,99 £, maintenant : 258,15 £Whirlpool Supreme Care FSCR12441 lave-linge autoportant, 12 kg, 1400 tr/min, blanc – était : 799,99 £, maintenant : 494,99 £ Whirlpool WashingVUK autoportant FFD8448 Lave-linge sur pied Whirlpool FreshCare FFD9448BSVUK, 9 kg, 1400 tr/min, blanc – était : 449,99 £, maintenant : 286 £Whirlpool FreshCare FFD9448BSVUK Lave-linge intégré, 8 kg, 1400 tr/min – était : 519,99 £, maintenant : 353,99 £

Le salon

La maison est là où se trouve le cœur, alors offrez-lui une mise à niveau pour moins avec les remises sur la sélection d’articles ménagers d’Amazon. L’éclairage fait une énorme différence dans l’ambiance et l’ambiance de votre espace ; Philips est passé maître dans l’art de bien faire les choses avec son système Hue, qui est également compatible avec Alexa.

Philips Philips Hue Play White and Color Ambiance Smart Light Bar Double Pack Unité de Base [White]+ Hue Bridge (compatible avec Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit) – était : 135,23 £, maintenant : 97,99 £ Stylos pinceaux aquarelle, lot de 48 – était : 29,99 £, maintenant : 14,66 £ Étagères flottantes STOREMIC, étagères noires, lot de 3 – était : 35,99 £, maintenant : 13,59 £HOMCOM Étagère de rangement industrielle Placard de cuisine Buffet à cadre en métal Bureau d’extrémité avec armoire et support pour salle à manger, salon – était : 96,99 £, maintenant : 40,59 £nu Tapis LOOM, Multi, 201 cm x 274 cm – était : 318,33 £, maintenant : 134,99 £ Yinuo Candle® Cadeaux de bougies parfumées pour femmes 4 canettes, bougies à la cire de soja, coffret cadeau pour l’anniversaire d’un ami, durée de combustion de 120 heures – était : 25,99 £, maintenant : 11,17 £ Julian Bowen Lampe Richmond Table, gris/chêne – était : 158,68 £, maintenant : 125,99 £ Cadres photo PETAFLOP 7×5 verre pour décorations de table de bureau familial Lot de 2 – était : 19,99 £, maintenant : 11,75 £

Chambre

Aménagez votre espace sécurisé avec tous les éléments essentiels pour le sommeil. Vous cherchez des matelas ? Retrouvez-les dans notre liste dédiée sur ES Best. Parmi l’avalanche d’offres proposées, nous avons repéré ce cadre de lit en bois corona, un design solide pour une nuit de repos tout aussi solide.

Marque AmazonAmazon – Lit double Movian Corona, 4 pi 6, cadre de lit haut de gamme, bois de pin massif – était: 239,99 £, maintenant: 117,99 £ Oreiller blanc infusé de CBD Slumberdown – était: 15,99 £, maintenant: 19,99 £ Snuggledown Classic Hollowfibre Double Couette 13,5 Tog Winter Duvet Lit double – était: 75 £, maintenant: 16,99 £ Couette toutes saisons Silentnight – 3 combinaisons – 15 tog (4,5 + 10,5) Simple – était: 89,99 £, maintenant: 25,49 £ Lot de 2 oreillers blancs anti-allergie Slumberdown Oreillers de lit à soutien doux conçus pour les personnes qui dorment sur le devant – était : 18,99 £, maintenant : 7,70 £ Matelas pneumatique de luxe Active Era à taille unique – Lit gonflable surélevé, pompe électrique intégrée, oreiller surélevé et technologie de poutre en I structurée – était : 99,99 £ , maintenant: £ 54.99 Réveil FITFORT Wake Up Light-Simulation du lever/coucher du soleil Table de chevet Lampe de chevet Protection des yeux avec radio FM, sons de la nature et fonction de contrôle tactile (Blanc), Vert – était: £ 76, maintenant: £ 19,71 Slumberdown Anti Allergy White Oreillers Lot de 2 oreillers à soutien doux conçus pour les personnes qui dorment sur le devant – était : 18,99 £, maintenant : 7,70 £ entnight Weighted Anxiety Relief Therapy Couvertures de bien-être matelassées lourdes sensorielles, 6,8 kg (adulte), microfibre, gris

Salle de bains

Vous ne pouvez jamais avoir trop de rangement, surtout dans la salle de bain. Offrez à vos lotions, potions et serviettes un endroit où vous sentir chez vous dans la tour de stockage compacte de HOMCOM, maintenant presque à moitié prix !

HOMCOMHOMCOM Meuble de rangement de salle de bain autoportant avec 2 placards 2 compartiments Organisation de la maison – était: 106,99 £, maintenant: 44,79 £ Tapis de bain absorbant l’eau Lifewit Dos en caoutchouc antibactérien antidérapant, tapis de salle de bain en microfibre gris, 60 × 40 cm – était: 16,99 £, maintenant : 7,99 £Joseph Joseph 70518 Porte-papier toilette sur pied Easy Store, acier inoxydable – était: 40 £, maintenant: 26,99 £Joseph Joseph 70551 Ensemble de lavabo de salle de bain 2 pièces avec porte-brosse à dents et pompe à savon, acier inoxydable – était: £ 38, maintenant: £ 25.99 Rabbitgoo Film de confidentialité pour fenêtre Autocollants pour fenêtre givrés Adhésif pour fenêtre en verre statique non adhésif pour la location de maison Appartement Chambre à coucher Salle de bain 30X400CM – était: £ 15,99, maintenant: £ 10,98 Lifewit Panier à linge autoportant 72L Grand panier à linge pour ranger les vêtements de jouets dans la chambre, la salle de bain, pliable, gris – était : 17,99 £, maintenant : 11,19 £

Meilleures offres Amazon Prime Day pour le jardin

Mobilier et éclairage de jardin

Votre espace extérieur n’a jamais eu à travailler aussi dur. Récompensez-le avec de nouveaux meubles, éclairages et équipements pour tirer le meilleur parti de BST. Cette jolie chaise longue pour enfants est parfaite pour imiter l’effet d’un club de membres directement dans votre propre jardin.

KidKraftKidKraft 105 Chaise longue en bois avec parasol Mobilier de jardin d’extérieur pour enfants Enfants – était : 109,99 £, maintenant : 75,99 £ All Seasons Gazebos Ross James Garden Furniture, hamac 100 % double coton avec support en métal robuste avec une capacité de poids de plus de 200 kg (modèle 2020) (Ultra Marine) – était: 139,99 £, maintenant: 97,99 £ Chaise suspendue VonHaus – Hamac pivotant avec siège rembourré, chaise pivotante pour jardin, extérieur, intérieur – Beige – était: 39,99 £, maintenant: 24,49 £ Vase de jardinière suspendu Umbra Trigg et Vase de décoration murale géométrique – idéal pour les plantes succulentes, les plantes aériennes, les mini cactus, les fausses plantes et plus encore, béton/cuivre – était : 20 £, maintenant : 10,69 £ Guirlandes lumineuses solaires Guirlandes lumineuses pour jardin extérieur, 11 M/36 FT 60 LED, à énergie solaire , Boule de cristal étanche, 8 modes, BYSMAH pour Tree Garden Patio Yard Parties Maison Mariage Intérieur Extérieur (Blanc chaud) – était: £ 20.99, maintenant: £ 11.03Steinel LED Spot XLED Home 2 Noir – Projecteur réglable Éclairage extérieur, 14 W – 180° Projecteur à détecteur de mouvement pour jardin, patio, garage ou Entrepôt – était: £ 110, maintenant: £ 48,99 Tomshine Solar Lantern Light, Lampes de jardin suspendues extérieures Lampe en métal pour patio, décoration de patio Art de jardin en métal Accessoires de jardin Décorations d’extérieur pour porche, cour, pelouse, patio, cour – était: £ 26,99, maintenant : 15,99 £

Tentes pour festivals et camping

En route pour les grands espaces ? Procurez-vous un abri sous la forme d’une nouvelle tente – il y a de méga économies à faire !

Coleman

