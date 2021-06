Meilleures offres Amazon Prime Day Sonos 2021

Si vous aimez acheter de nouveaux gadgets à des prix imbattables, Prime Day est l’un des moments les plus excitants de l’année pour les offres. L’événement de deux jours qui aura lieu cet été regorge d’économies infinies pour à peu près tout ce que vous pouvez imaginer, y compris les haut-parleurs Sonos.

Nous sommes de grands fans de Sonos ici sur Android Central, car les haut-parleurs sont parmi les plus impressionnants et les plus polyvalents que l’on puisse acheter. Le seul problème avec les haut-parleurs Sonos, cependant, est qu’ils ont tendance à être un peu chers. Pendant Amazon Prime Day, ce n’est pas un problème. Le matériel Sonos bénéficie généralement de remises importantes lors de cet événement commercial, et nous avons rassemblé les meilleurs ci-dessous. Vérifiez-les !

Si vous cherchez à entrer dans l’écosystème Sonos depuis un certain temps mais que vous n’avez pas été en mesure de justifier le coût, Prime Day est exactement ce que vous attendiez. Avec des économies et des remises généreuses, c’est le moment d’appuyer enfin sur la gâchette.

Les meilleures offres Sonos du jour

Les offres ci-dessus sont celles que nous pensons être les plus remarquables, mais si vous souhaitez plus d’informations à leur sujet ou si vous recherchez des ventes supplémentaires pour en profiter, continuez à lire ci-dessous !

Meilleures offres d’enceintes Sonos Amazon Prime Day

Les haut-parleurs Sonos sont divisés en deux camps distincts : les haut-parleurs traditionnels et ceux conçus pour un home cinéma. Pour commencer, nous allons examiner la première de ces deux choses. Les haut-parleurs Sonos “normaux” sont un excellent moyen de plonger vos orteils dans l’eau. Vous pouvez les placer dans à peu près n’importe quelle pièce, et que vous en achetiez un ou un couple, vous vivrez une expérience fantastique.

Sonos One | 199 $ sur Amazon



Le Sonos One est le haut-parleur le plus emblématique de la famille Sonos, en grande partie grâce à son excellente polyvalence. Il a un facteur de forme merveilleusement petit, sonne bien mieux que ce à quoi vous vous attendriez et peut être utilisé de multiples façons – seul, en paire pour un son stéréo ou avec une barre de son dans le cadre d’un système de son surround. Il a également Google Assistant et Alexa !

199 $ sur Amazon

Sonos One SL | 70 $ sur Amazon



Si vous aimez l’idée du Sonos One mais que vous ne vous souciez pas vraiment d’avoir l’Assistant ou Alexa au four, le Sonos One SL est parfait. C’est exactement le même haut-parleur que le One ordinaire, sans l’intégration de l’assistant vocal. Cela signifie que vous obtenez un son identique et toutes les autres fonctionnalités à un prix plus abordable.

179 $ sur Amazon

Sonos Déplacer | 399 $ sur Amazon



Le Sonos Move est exactement ce que son nom l’indique – un haut-parleur Sonos que vous pouvez emporter avec vous où vous voulez. Avec une autonomie pouvant atteindre 10 heures et une poignée de transport intégrée, le Move permet d’apporter facilement des morceaux de haute qualité à l’intérieur, à l’extérieur ou partout où vous vous trouvez. Il sonne également très bien et est résistant à l’eau.

399 $ sur Amazon

Sonos Cinq | 499 $ sur Amazon



Au niveau des haut-parleurs Sonos haut de gamme, nous avons le Sonos Five. Il est beaucoup plus grand et plus cher que le Sonos One, mais il le compense avec un son vraiment époustouflant. Utilisez-le comme votre seul haut-parleur Sonos, obtenez-en deux pour la lecture stéréo ou utilisez-le avec une collection d’autres haut-parleurs Sonos.

499 $ sur Amazon

Meilleures offres de cinéma maison Sonos Amazon Prime Day

S’éloignant des haut-parleurs, il est temps de jeter un œil aux produits Sonos conçus pour votre home cinéma. Des barres de son, des subwoofers et des ensembles de son surround complets, Sonos vous couvre quelles que soient vos ambitions en matière de cinéma maison.

Faisceau Sonos | 399 $ sur Amazon



Sonos Beam est la meilleure barre de son Sonos pour la plupart des gens. Cela semble incroyable, peut s’adapter à n’importe quel support de divertissement et est le plus abordable du groupe. Le Beam peut sembler petit et peu impressionnant à première vue, mais c’est tout le contraire.

399 $ sur Amazon

Arc de Sonos | 800 $ sur Amazon



Pour les acheteurs ayant un peu plus d’argent dans leurs poches, le Sonos Arc est un ajout fantastique à tout home cinéma. Il est plus grand que le Sonos Beam, ce qui signifie que vous bénéficiez d’un son encore meilleur. Il prend également en charge Dolby Atmos, une fonctionnalité que vous n’obtenez pas sur le Beam.

800 $ sur Amazon

Sonos Sub | 699 $ sur Amazon



Une fois que vous avez un Sonos Beam ou Arc, l’étape suivante consiste à obtenir un Sonos Sub. Les deux barres de son ci-dessus ont de bonnes basses, mais le Sub pousse les choses à un autre niveau. Ce n’est certainement pas un add-on bon marché, mais on ne peut nier la puissance qu’il délivre.

699 $ sur Amazon

Ensemble ambiophonique Sonos 5.1 | 1 359 $ sur Amazon



Prêt à aller jusqu’au bout ? Cet ensemble comprend le Sonos Beam, deux Sonos Ones et le Sonos Sub pour un système de son surround 5.1 complet. C’est assez cher quand on met tout ensemble comme ça, mais il en résulte une expérience que vous n’oublierez pas de sitôt (et c’est un peu moins cher que d’acheter tout individuellement).

1 359 $ sur Amazon

Suivi des prix Sonos

Sonos fabrique du matériel vraiment génial, mais si vous essayez de magasiner avec un budget limité, de nombreux haut-parleurs peuvent être hors de portée pendant la majeure partie de l’année. Sonos propose occasionnellement des réductions tout au long de l’année, mais si vous voulez vraiment économiser gros, vous devez attendre un événement comme Prime Day.

Avec toute l’étrangeté entourant l’année 2020, l’Amazon Prime Day de l’année dernière n’a même pas proposé d’offres sur les haut-parleurs Sonos, bien que nous espérons y remédier en 2021. Bien que rien n’ait encore été confirmé, nous serons sûrs de vous tenir au courant que nous en apprenons plus.

Ce n’est certainement pas une mauvaise idée de garder un œil sur Amazon tout au long de ce Prime Day pour vous assurer de ne manquer aucune vente, mais si vous préférez garder les choses simples, n’hésitez pas à ajouter cette page à vos favoris et à la vérifier tout au long du événement de magasinage de deux jours. Nous garderons un œil constant sur Amazon tout le temps, et au fur et à mesure que de nouvelles ventes vont et viennent, nous mettrons à jour cette page en conséquence pour vous tenir au courant.

Les offres Sonos Prime Day 2021 qui m’enthousiasment le plus

Bien que nous ne connaissions pas encore d’offres Sonos Prime Day, cela ne veut pas dire que vous devriez ignorer les haut-parleurs de la société pour le moment. Acheter un Sonos est une bonne décision tout au long de l’année.

Si vous souhaitez profiter d’un son Sonos de haute qualité tout en dépensant le moins possible, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Sonos One SL. Il offre exactement la même qualité audio que celle du Sonos One, plus cher, c’est-à-dire qu’il a un son incroyable. Un seul One SL sonne bien en soi, mais là où les choses deviennent vraiment magiques, c’est lorsque vous en associez deux pour un son stéréo.

Un autre excellent haut-parleur à découvrir est le Sonos Beam. C’est la barre de son que j’ai devant mon téléviseur depuis environ deux ans maintenant, et elle continue de m’impressionner. Pour être aussi compact et abordable qu’il l’est, l’audio du Beam est exceptionnel.

Quelles ont été les meilleures offres Sonos Prime Day 2020 ?

Malheureusement, il n’y avait pas d’offres d’enceintes Sonos pour Prime Day 2020, bien que Prime Day 2019 nous ait donné deux offres Sonos remarquables. Le premier qui me vient à l’esprit est le Sonos One, qui a vu une remise instantanée de 20 $. Ce n’est pas très impressionnant en soi, mais Amazon a rendu les choses encore meilleures en offrant une carte-cadeau de 50 $ avec votre achat.

Le Sonos Beam a réalisé lui-même de généreuses économies, obtenant une remise instantanée de 40 $ en plus de deux cartes-cadeaux Amazon de 50 $, ce qui se traduit par une économie totale de 140 $.

Quelle est la meilleure enceinte Sonos à obtenir ?

Il y a pas mal de haut-parleurs Sonos sur le marché ces jours-ci, et si vous êtes nouveau dans la marque, il peut être un peu difficile de décider quoi faire. Si vous avez besoin d’aide, voici quelques conseils à garder à l’esprit.

Comme point de départ, le Sonos One est probablement le meilleur itinéraire que vous puissiez emprunter. Il est relativement abordable, compact et peut être utilisé de multiples façons. Vous voulez l’utiliser comme enceinte intelligente autonome avec Google Assistant ou Alexa ? Vérifier. Vous voulez en utiliser deux pour le son stéréo dans votre bureau ? Vous pouvez faire cela aussi. Vous voulez en choisir quelques-uns pour un son de qualité dans chaque pièce ? Allez-y.

Le Sonos Move n’est pas un haut-parleur dont tout le monde a besoin, mais si vous appréciez de pouvoir emporter un son de haute qualité où vous voulez, c’est le seul haut-parleur de la gamme Sonos qui vous permet de le faire. La durée de vie de la batterie est très bonne, le chargement USB-C est pratique et l’indice de protection IP56 signifie que vous êtes protégé contre la poussière et l’eau.

Enfin, lorsqu’il s’agit de mettre à niveau votre home cinéma, le Sonos Beam est une recommandation facile. Il n’est pas aussi complet que le Sonos Arc, plus cher, mais il atteint un équilibre phénoménal en offrant des fonctionnalités et un son haut de gamme à un prix que la plupart des gens peuvent obtenir.

Les enceintes Sonos sont-elles faciles à utiliser ?

Oui! De tous les haut-parleurs intelligents disponibles, ceux de Sonos ont certainement tendance à être parmi les plus faciles à installer et à utiliser. L’application mobile gratuite Sonos vous guide tout au long du processus de configuration, et une fois que vous avez terminé, c’est un guichet unique pour gérer toute votre lecture de musique et de podcast. Même lorsque vous commencez à remplir votre maison de plusieurs haut-parleurs Sonos, vous pouvez tous les contrôler dans cette seule application. C’est assez génial.

Sonos One contre Sonos One SL

Si vous essayez de choisir entre le Sonos One et le Sonos One SL, votre décision est en fait beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Les deux haut-parleurs ont exactement la même conception, la même qualité sonore et les mêmes fonctionnalités. La seule et unique différence est que le Sonos One dispose de microphones intégrés pour les commandes Alexa et Google Assistant, contrairement au Sonos One SL. En d’autres termes, si vous ne vous souciez pas d’avoir des commandes vocales sur votre haut-parleur Sonos, vous pouvez économiser quelques dollars et obtenir simplement le modèle SL.

Sonos Beam contre Sonos Arc

Du côté du cinéma maison, le Sonos Beam et le Sonos Arc les séparent un peu plus. Pour la grande majorité des gens, le Beam est probablement le meilleur ajustement. Il est plus petit, plus abordable et sonne toujours fantastique pour les films, les vidéos YouTube ou la musique. Les passionnés d’audio apprécieront la qualité audio encore meilleure et la prise en charge Dolby Atmos du Sonos Arc, mais vous devrez décider si ces éléments valent la taille ajoutée et, plus important encore, le prix.

