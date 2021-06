Meilleures offres Amazon Prime Day sur les ventilateurs de refroidissement et les unités de climatisation

W

e été ici, nous profitons tous du soleil et des températures plus chaudes dans le jardin, dans le parc – partout vraiment. Mais à la tombée de la nuit, dormir à deux chiffres devient un véritable cauchemar.

Un ventilateur est une chose nécessaire, mais en pleine canicule, en trouver un peut être délicat. Heureusement, les soldes Amazon Prime Day sont là pour vous aider à rester au frais.

La vente de deux jours est à partir de 21 – 22 juin et a plus de DEUX MILLIONS d’offres disponible dans la nourriture et les boissons, la beauté, la technologie et l’essentiel pour la maison – dont un fan est très certainement là-haut.

Des compagnons de bureau compacts pour les brises localisées aux tours silencieuses qui empêcheront votre espace de se sentir comme à l’intérieur d’une guimauve grillée, il existe des dizaines d’offres exceptionnelles sur les ventilateurs de refroidissement à des prix réduits pour une durée limitée.

En plus des offres qui dureront toute la durée de la vente, il y aura des offres flash, disponibles pour une courte période ou jusqu’à épuisement des stocks. Comment les attraper ? Nous avons passé au crible toutes les offres pour vous apporter le meilleur ci-dessous.

Avant de plonger, il n’y a qu’un seul problème. Afin de profiter des offres incroyables d’Amazon, vous devez être inscrit à son programme d’adhésion Prime. Cela coûte 79 £ par an, ou vous pouvez choisir d’effectuer un paiement mensuel de 7,99 £. Les étudiants bénéficient d’une offre encore plus avantageuse, l’adhésion ne coûtant que 3,99 £. Amazon propose également un essai de 30 jours sans engagement afin que vous puissiez l’essayer pour la taille avant de vous inscrire.

Avantages de l’abonnement Amazon Prime

Pour votre argent, vous aurez non seulement accès à des dizaines d’offres à couper le souffle et à la livraison le lendemain, mais également à la musique, aux vidéos, au stockage de photos, aux bibliothèques et aux chaînes de jeux d’Amazon. Regardez en groupe Amazon Originals comme The Boys, ou rattrapez la dernière série de The Handmaid’s Tale via Amazon Video, branchez-vous sur des millions de chansons et d’albums d’artistes nouveaux et établis, rattrapez-vous sur des podcasts et bien plus encore.

Prêt à rejoindre le club ? Découvrez les meilleures offres Amazon Prime Day sur les fans de toutes formes et tailles ci-dessous.

Refroidisseur d’air portable Pro Breeze® 5L avec 4 modes de fonctionnement

Lorsque le temps chaud arrive, préparez-vous avec ce ventilateur si high-tech qu’il est appelé refroidisseur d’air portable. Ce n’est pas votre fan typique. Non non. Il dispose de trois vitesses avec une fonction de refroidissement avancée, des packs de refroidissement inclus et il existe même un mode nuit pour un sommeil sans perturbation. Il utilise un système de cascade en nid d’abeille qui met de l’eau froide devant un ventilateur interne qui libère ensuite de l’air frais et de la vapeur d’eau dans la pièce. Avons-nous également mentionné qu’il est en vente avec 20 pour cent de réduction?

Pro-Breeze®-5L

Ventilateur tour Pro Breeze® 30 pouces avec oscillation

Si l’espace est un problème lorsqu’il s’agit de vos besoins de ventilation, Pro Breeze est là pour vous. Ce ventilateur a une conception de tour mince qui peut être stocké de manière compacte à la fin de l’été. Il a trois vitesses, 70 degrés d’oscillation et peut être alimenté par une télécommande. Il est disponible avec 52% de réduction. Négocier.

Pro-Breeze®-30

Ventilateur de circulation d’air Pro Breeze 10 DC

Pendant que vous travaillez à domicile, ce ventilateur de bureau super silencieux vous gardera au frais, calme et serein sans interférer avec votre flux. Il y a neuf vitesses impressionnantes et l’air frais peut osciller verticalement ou horizontalement. Pour faire entrer les fans dans l’ère numérique, il y a un écran LED et une télécommande pour plus de facilité. Ainsi que pour votre bureau, cela fonctionne aussi pour les chambres. Le ventilateur est disponible pendant Amazon Prime Day avec 53% de réduction.

Pro-Breeze-10

Unité de climatisation portable 4 en 1 Devola avec télécommande

Si vous faites partie de ceux qui disent chaque été que vous allez investir dans une unité de climatisation et pourtant, vous ne possédez toujours pas l’un des appareils qui changent la donne, le moment est venu. Cette unité portable est disponible dans le cadre de l’extravagance de vente de deux jours avec 30 pour cent de réduction. Il est livré avec un long tuyau de 1,5 m et une unité de fenêtre. Il y a quatre paramètres ; refroidissement, ventilateur uniquement, déshumidification et mode veille pour qu’il s’adapte à tous vos besoins par temps chaud. De plus, il est sur roues pour une portabilité facile.

Dévola

Ventilateur de sol Devola

Pour un fan sans chichi et sans fioritures, ce modèle de Devola est peut-être celui qu’il vous faut. Il est élégant et élégant avec une construction argentée mais pas entièrement tendance, il y a trois vitesses et une tête réglable pour cibler l’air frais. Mieux encore, il offre une puissante expérience de refroidissement. Le ventilateur est disponible avec 30 pour cent de réduction.

Dévola

Aérotherme et refroidisseur tour intelligent 2-en-1 Princess

C’est peut-être l’un des appareils les plus élégants que nous ayons jamais vus. La concurrence n’est pas rude mais regardez-la ! C’est à la fois un appareil de chauffage et un refroidisseur avec quatre réglages de chaleur obtenus grâce à un élément en céramique efficace et 10 réglages d’air froid. Il n’y a pas de lame impliquée et elle peut être contrôlée à distance via l’application de la marque afin que vous puissiez faire chauffer l’hiver avant votre arrivée à la maison et commencer à refroidir votre logement afin que vous soyez toujours à la température optimale. Tout cela pourrait être à vous ce Prime Day avec 30% de réduction.

princesse

Ventilateur de tour de refroidissement Honeywell HYF1101E1 Comfort Control

Honeywell propose certains des meilleurs ventilateurs du marché et ce modèle de tour n’est pas différent. Le ventilateur à toute épreuve a trois vitesses, la possibilité d’osciller ou de rester immobile et une minuterie. C’est si facile. Le produit a une construction en plastique noir élégante et est disponible pendant la vente Prime Day avec plus de 30 pour cent de réduction.

Honeywell

High Street TV Rovus Smart Air Ventilateur et Chauffage

Non content de vous garder au frais pendant les mois d’été, c’est un produit polyvalent et toutes saisons dont vous ne saurez pas comment vous avez vécu sans. Alors qu’il vous gardera au frais avec les trois modes de sommeil (normal, nature (qui ressemble à un vent léger) et sommeil), c’est aussi un appareil de chauffage, un déshumidificateur et un diffuseur d’arômes. Il fait osciller l’air frais d’un côté à l’autre ainsi que de haut en bas. Pour maximiser les bienfaits de l’aromathérapie, il vous suffit d’ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles pour remplir la pièce de parfums apaisants. Il a été réduit de plus de 30 pour cent.

Télévision grand public

Ventilateur sur pied Duux Whisper

Ce ventilateur sur pied a une hauteur réglable entre 73 et 95 cm. Il y a 26 vitesses de vent différentes pour vraiment personnaliser votre refroidissement. Il existe même une option qui imite le vent naturel ou un mode nuit qui émet une brise apaisante. Il est silencieux et est livré avec une télécommande ainsi qu’une minuterie et un réglage du mode nuit. Le ventilateur a été réduit de 34 pour cent.

Duux

