Meilleures offres Amazon Prime Day TV 2021

Prime Day, l’événement commercial annuel d’Amazon, est presque arrivé, et cela signifie des offres à gogo pour tous les types de produits et services. C’est le moment idéal de l’année pour acheter un nouveau téléviseur avec de nombreux fabricants offrant des remises massives sur des modèles de toutes tailles, résolutions et gammes de prix. Que vous remplaciez votre téléviseur principal ou que vous magasiniez pour votre chambre d’amis, il y a toujours de nombreuses offres Prime Day TV parmi lesquelles choisir.

J’ai acheté mon téléviseur (un téléviseur intelligent 4K de 55 pouces de Samsung) le Prime Day il y a quelques années, et je l’ai obtenu pour des centaines de moins que son taux habituel à l’époque. Je ne l’aurais probablement pas acheté impulsif au prix fort, mais je l’utilise toujours tous les jours sans accroc. Si vous avez même envisagé un nouveau téléviseur récemment, il est maintenant temps d’agir.

Meilleures offres Amazon Prime Day TV :

Téléviseur intelligent 4K Toshiba de 43 pouces – Édition Fire TV | 110 $ de rabais sur Amazon

Ce téléviseur de 43 pouces est maintenant à 110 $ de réduction pour les membres Prime et est livré avec le logiciel Fire TV d’Amazon, vous permettant de diffuser à partir de services tels que Prime Video, Disney+, Netflix et Hulu. Il s’agit d’un modèle 2020 qui est également disponible en tailles 50 pouces et 55 pouces.

Selon la taille et la résolution que vous recherchez, vous pouvez généralement trouver une offre Prime Day TV pour aussi peu que 100 $. Bien sûr, des téléviseurs plus grands et plus nets vous coûteront un peu plus cher, mais même ces prix sont plus bas que d’habitude et pourraient suffire à vous pousser à bout.

Meilleure offre télévisée Amazon Prime Day

Bien que Prime Day ne soit pas encore en ligne, nous connaissons une excellente offre télévisée disponible avant le grand événement ! Le téléviseur intelligent Android Hisense H8 Quantum bénéficie désormais d’une remise de plus de 110 $ sur son prix régulier pour une durée limitée. Avec Dolby Vision HDR, ce téléviseur est équipé du chipset Hi-View pour améliorer la qualité de l’image, Motion Rate 240 pour garantir que vos films et jeux sont fluides, tout en arborant un design sans lunette.

Téléviseur intelligent Android H8 Quantum de 50 pouces Hisense | 110 $ de rabais sur Amazon



Le Hisense H8 Quantum est l’un des téléviseurs Android les plus impressionnants avec sa technologie ULED Quantum Dot, ainsi que la prise en charge 4K HDR10+. Android TV donne accès à toutes vos applications de streaming préférées, tandis que Motion Rate 240 offre une expérience fluide et fluide lorsque vous regardez des films d’action ou jouez à certains jeux PS5.

À partir de 440 $ sur Amazon

Autres bonnes affaires télévisées

Aussi génial que soit le téléviseur H8 Quantum de 50 pouces de Hisense, un téléviseur de 50 pouces ne convient pas à tout le monde. Vous pourriez avoir besoin de quelque chose d’un peu plus grand ou plus petit, ou vous pourriez simplement essayer d’atteindre un prix inférieur. Quoi qu’il en soit, il existe de nombreuses autres offres parmi lesquelles choisir.

Meilleures offres sur les téléviseurs HD Insignia 32″ | 40 $ de rabais chez Best Buy



Si vous recherchez un bon téléviseur HD pour environ 100 $, ne laissez pas passer cette offre sur un excellent téléviseur d’Insignia. C’est l’ensemble parfait pour une chambre d’amis, un dortoir universitaire ou un bureau à domicile.

129,99 $ chez Best Buy

Meilleures offres de télévision Toshiba TF-43A810U21 43″ | 110 $ de réduction sur Amazon



Ce téléviseur de 43 pouces est à 60 $ et est livré avec le logiciel Fire TV d’Amazon, vous permettant de diffuser à partir de services tels que Prime Video, Disney +, Netflix et Hulu. Il s’agit d’un modèle 2020 qui est également disponible en tailles 50 pouces et 55 pouces.

239,99 $ sur Amazon

Meilleures offres de téléviseurs Vizio 70″ 4K | 50 $ de réduction sur Amazon



Vizio a la réputation bien méritée de fabriquer des ensembles 4K de haute qualité à un prix équitable, et c’est exactement ce que vous obtenez avec ce 70 pouces. Vizio a même intégré un support Chromecast et Apple AirPlay pour accompagner SmartCast pour vos applications de streaming préférées.

650 $ sur Amazon

Meilleures offres de téléviseurs 4K Sony X80J 55″ | 52 $ de réduction sur Amazon



Il est difficile de battre ce prix sur le téléviseur intelligent Google X80J 4K UHD de Sony. Vous vous perdrez dans son écran Triluminos et apprécierez le mode jeu avec votre PS4/PS5. Alexa est intégré et vous pouvez également le contrôler avec l’assistant Google ou via Apple Airplay 2 et Homekit.

748 $ sur Amazon

Téléviseur intelligent 4K série QLED QN90A de 75 pouces de Samsung | 502 $ de rabais sur Amazon



Les incroyables panneaux QLED de Samsung brillent dans ce téléviseur UHD 84 de 75 pouces. Il utilise la technologie Mini LED pour les meilleures zones de luminosité et de gradation, ainsi que le processeur Neo Quantum 4K pour le traitement et la mise à l’échelle basés sur l’IA. Le QN90A est également capable de 4K/120 Hz, ce qui en fait un compagnon idéal pour ces consoles de nouvelle génération.

2 997,99 $ sur Amazon

Meilleures offres LG OLED55CXPUA 55″ 4K TV | 100 $ de rabais chez Best Buy



LG fabrique certains des plus beaux panneaux de télévision OLED 4K du marché, et celui-ci en est un excellent exemple. Il dispose d’une gradation au niveau des pixels pour maximiser les couleurs et le contraste, ce qui le rend parfait pour les jeux ou le visionnage de films. Oh, et Alexa est intégrée.

1 399 $ chez Best Buy

Meilleures offres de téléviseurs 4K Sony X91J 85″ | 502 $ de réduction sur Amazon



Ce téléviseur massif n’est en aucun cas bon marché, mais il est actuellement à plus de 500 $ et comprend le processeur X1 HDR de Sony, ainsi que la prise en charge d’Amazon Alexa et Google TV intégré. Il dispose également d’un mode jeu et d’un écran Triluminos.

2 998 $ sur Amazon

Meilleures offres de téléviseurs Samsung Q900TS 65″ QLED 8K | 2 802 $ de réduction sur Amazon



Si vous voulez vraiment tout faire, vous pouvez économiser plus de 2 800 $ sur ce téléviseur QLED 8K insensé et être à l’épreuve du temps pendant des années en attendant que les médias rattrapent leur retard.

2 697,99 $ sur Amazon

Sony A80J 77 pouces Bravia XR OLED 4K Google TV | 502 $ de rabais sur Amazon



Économisez plus de 1 000 $ instantanément sur le téléviseur Google Bravia XR OLED 4K de 77 pouces de Sony aujourd’hui sur Amazon. Avec son processeur cognitif XR, ce téléviseur comprend mieux comment les humains voient et entendent afin qu’il puisse fournir un contraste intense, une qualité d’image impressionnante et des milliards de couleurs précises.

3 498 $ sur Amazon

Quel téléviseur acheter sur Amazon Prime Day ?

Source : Joe Maring / Android Central

Une grande partie du choix d’un téléviseur intelligent est, eh bien, l’ampleur d’un téléviseur que vous voulez. Plus le téléviseur est grand, plus cela vous coûtera probablement cher et plus vous risquez de rencontrer des problèmes de contrainte d’espace avec votre configuration domestique. Vous devrez peut-être même acheter un nouveau centre de divertissement si vous avez un téléviseur particulièrement grand.

Bien sûr, la taille n’est pas le seul facteur. Vous devrez également déterminer si un excellent téléviseur 4K est vraiment une nécessité ; après tout, combien de contenu 4K consommez-vous vraiment ? Cette réponse pourrait bientôt changer si vous envisagez de vous procurer l’une des prochaines consoles de jeu de nouvelle génération, qui mettent toutes deux l’accent sur les jeux 4K, mais c’est une question qui mérite d’être posée de toute façon. Il convient également de noter que les services de streaming comme Netflix continuent d’étendre leurs bibliothèques de contenu 4K.

En parlant de consoles de jeux, vous devriez penser au nombre de ports HDMI que vous pourriez – ce qui signifie vraiment que vous devriez penser au nombre d’appareils que vous prévoyez de connecter à votre téléviseur à la fois. Ma philosophie générale avec les ports HDMI a tendance à être “le plus, le plus joyeux”, car avoir trois ou quatre ports vous permet de basculer instantanément entre les entrées sans avoir à vous lever et à réorganiser votre câblage, mais si vous n’avez qu’une seule console ou si vous voulez simplement utiliser un Chromecast à l’occasion, ce n’est peut-être pas si grave pour vous.

Offres Prime Day TV dont je suis le plus excité en 2021

Source : Android Central

Il y a quelques années, j’ai profité d’un accord Prime Day TV sur un téléviseur de 55 pouces qui fonctionne toujours, mais je mentirais si je disais que je n’avais pas pensé à dimensionner jusqu’à un modèle de 65 pouces. Je suis à l’aise avec le logiciel Smart TV et les profils de couleurs de Samsung, et je veux un téléviseur avec Alexa intégré, donc le Samsung QN65Q60AAFXZA est certainement tentant. Il propose un traitement HDR et des couleurs plus récent, et je pense qu’il équilibre bien son prix par rapport à ses caractéristiques, sa taille et sa résolution.

D’un autre côté, j’ai récemment cherché de nouveaux appartements, et une disposition différente pourrait laisser suffisamment de place pour un téléviseur 75 pouces encore plus grand, et le téléviseur intelligent QLED QN90A Series 4K de Samsung semble extrêmement convaincant. Il a un revêtement anti-éblouissant pour une meilleure visibilité à la lumière du jour et dispose de quatre ports HDMI, que je pourrais rapidement occuper avec ma Xbox Series X, PS5 et Nintendo Switch. C’est encore assez cher à près de 3000 $, mais c’est pourquoi je prie pour une excellente offre Prime Day.

Quelles ont été les meilleures offres Prime Day TV en 2020 ?

Les offres TV ne sont jamais difficiles à trouver lors d’événements comme Prime Day, donc les offres de l’année dernière étaient assez similaires à la programmation actuelle. LG a retiré la moitié de son téléviseur NanoCell 4K Smart NanoCell de 55 pouces de la série Nano 8, et le cadre de 32 pouces de Samsung a finalement atteint moins de 500 $. Il y avait également des offres sur des bâtons de streaming comme le Fire TV Stick 4K, bien que ces ventes n’aient pas encore réapparu.

De nombreuses offres exceptionnelles ne sont disponibles que pendant quelques heures, voire quelques minutes, dans le cadre du programme Lightning Deals d’Amazon. Les offres Lightning sont, comme leur nom l’indique, rapides à venir, et il y a de fortes chances que nous voyions de nombreuses offres similaires cette année. Si aucune des autres offres ici ne vous a convaincu, ce sera la section à surveiller tout au long des prochains jours.

